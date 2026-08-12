રશિયાએ ભારતના પૂર્વ CJI ડીવાય ચંદ્રચુડને સોપી મોટી જવાબદારી, યુક્રેન વિવાદ હલ કરશે
રશિયા સરકારે યુક્રેનની સરકારી બેન્ક ઓશદબેન્ક દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવેલી એક રોકાણ સંધિ વિવાદમાં ભારતના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડને પોતાના મધ્યસ્થ નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : August 12, 2026 at 5:35 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયા સરકારે યુક્રેનની સરકારી બેન્ક ઓશદબેન્ક દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવેલી એક રોકાણ સંધિ વિવાદમાં ભારતના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ (CJI) જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડને પોતાના મધ્યસ્થ નિયુક્ત કર્યા છે.
બાર એન્ડ બેન્ચે વૈશ્વિક મધ્યસ્થતા સમીક્ષાના એક રિપોર્ટના હવાલાથી જણાવ્યું હતું કે કોસ્ટા રિકા અને પૂર્વ વેપાર મંત્રી ડ્યાલા જિમેનેજ ત્રણ સભ્યોની ટ્રિબ્યુનલની અધ્યક્ષતા કરશે. રશિયા અને યુક્રેનની ઓશદબેન્ક બન્નેએ મળીને જિમેનેજને ટ્રિબ્યુનલ અધ્યક્ષ પસંદ કર્યા છે.
ત્રીજા સભ્ય ગ્રીસ સ્તાવરોસ બ્રેકોલાકિસ છે. તે નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ સિંગાપુરના પ્રોફેસર છે. આ ઘટના રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે 1998માં થયેલી દ્વિપક્ષીય રોકાણ સમજૂતિ સાથે જોડાયેલી છે.
યુક્રેનમાં સંપત્તિને લઇને વિવાદ
ઓશાદબેંકનો દાવો ડોનેટ્સક, લુહાન્સ્ક, ખેરસન અને ઝાપોરિઝિયા વિસ્તારોમાં તેમની સંપત્તિ અને કામગીરી સાથે સંબંધિત છે. બેંકનો દાવો છે કે યુક્રેનમાં રશિયાની લશ્કરી કાર્યવાહી, ખાસ કરીને 2022માં મોટા પાયે હુમલા બાદ તેમણે આ સંપત્તિ ગુમાવી દીધી હતી. આ દાવો કરોડો ડોલરનો હોવાનું માનવામાં આવે છે. રિપોર્ટ મુજબ, જુલાઈ 2025માં રશિયાને મોકલવામાં આવેલા વિવાદની નોટિસનો કોઈ જવાબ ન મળ્યા બાદ ઓશાદબેંકે મધ્યસ્થી શરૂ કરી હતી.
ચંદ્રચુડે પહેલા રશિયાનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો હતો
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, જસ્ટિસ ચંદ્રચુડે અગાઉ વિન્ટરશલ ડી અને યુક્રેનર્ગો દ્વારા લાવવામાં આવેલા સંધિના દાવાઓમાં તેમને મધ્યસ્થી બનાવવાની ઓફર કરી હતી, પરંતુ તેમણે તેને નકારી કાઢી હતી.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, રશિયાએ આ ઓફર તે જ દિવસે કરી હતી જ્યારે કાયમી મધ્યસ્થી અદાલતે તેમને વિન્ટરશલ કેસમાં "નિયુક્તિ અધિકારી" તરીકે નામ આપ્યું હતું. રશિયાએ આ ઓફર વિશે માહિતી જાહેર કર્યા પછી જસ્ટિસ ચંદ્રચુડે તે ભૂમિકા છોડી દીધી હતી.
ક્વિન ઇમેન્યુઅલ ઉર્કુહાર્ટ અને સુલિવાન લોના પાર્ટનર એપામિનોન્ડાસ ટ્રાયન્ટાફિલો અને એલેક્સ ગેર્બી ઓસ્ચાડબેંકનો કેસ લડશે. તેમની સાથે એસ્ટર્સના પાટર્નર ઓલેકસી ડિડકોવ્સ્કી, આન્દ્રે પોઝિદાયેવ અને ઓક્સાના લેગકા જોડાશે.
પિન્ના ગોલ્ડબર્ગના ભાગીદાર એન્ડ્રીયા પિન્ના, વકીલ પ્રત્યુષ પંજવાની અને વરિષ્ઠ સહયોગી દિમિત્રિઓસ પાપાજ્યોર્જિઓ સાથે, રશિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
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