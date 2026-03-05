રશિયા ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરવા હંમેશા તૈયાર છે: રાજદૂત અલીપોવ
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના 88 ટકા અને કુદરતી ગેસની જરૂરિયાતના લગભગ અડધા ભાગની આયાત કરે છે.
નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવમાં તીવ્ર વધારા અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, રશિયાના રાજદૂત ડેનિસ અલીપોવે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેમનો દેશ ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છે.
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વર્ચ્યુઅલી અવરોધિત કર્યા પછી વૈશ્વિક સ્તરે તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જે પર્સિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાત વચ્ચેનો એક સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ છે, જે વિશ્વના લગભગ 20 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ અને LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ)નું પરિવહન કરે છે.
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો લગભગ 88 ટકા આયાત કરે છે, જ્યારે તેની કુદરતી ગેસની લગભગ અડધી જરૂરિયાતો પણ આયાત દ્વારા પૂરી થાય છે. આનો નોંધપાત્ર હિસ્સો દરિયાઈ માર્ગે આવે છે. તેથી, પશ્ચિમ એશિયામાં લાંબા સમય સુધી અસ્થિરતા ભારતના રાષ્ટ્રીય હિત માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ પ્રદેશ દેશની ઊર્જા સુરક્ષાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
"અમે હંમેશા ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરવા તૈયાર છીએ," રાજદૂત અલીપોવે પત્રકારોને જણાવ્યું. પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીના પગલે રશિયા દ્વારા ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે આ ટિપ્પણી કરી.
અમેરિકાએ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પર લશ્કરી હુમલો કર્યો, જેમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું. ઈરાને બદલો લેવા માટે મુખ્યત્વે ઈઝરાયલ અને અનેક ખાડી દેશોમાં સ્થિત યુએસ લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવીને હુમલા કર્યા.
ઈરાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત, બહેરીન, કુવૈત, જોર્ડન અને સાઉદી અરેબિયામાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં બંને પક્ષો વચ્ચે હુમલા અને વળતા હુમલાઓ સાથે સંઘર્ષ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. દરમિયાન, તાજેતરના અઠવાડિયામાં રશિયાથી ભારતની ક્રૂડ ઓઈલની આયાતમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
યા મહિને, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવી દિલ્હી સાથે વેપાર કરારની જાહેરાત કરતી વખતે દાવો કર્યો હતો કે ભારત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ન ખરીદવા માટે સંમત થયું છે.
ટ્રમ્પે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર દ્વારા, ઓગસ્ટમાં રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી માટે ભારત પર લાદવામાં આવેલ 25 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ પણ પાછો ખેંચી લીધો હતો.
અમેરિકાએ પોતાના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે તે ભારત રશિયા પાસેથી સીધી કે આડકતરી રીતે તેલ ખરીદવાનું ફરી શરૂ કરે છે કે નહીં તેનું નિરીક્ષણ કરશે. તેના આધારે, તે નક્કી કરશે કે 25 ટકા ડ્યુટી ફરીથી લાદવી કે નહીં.
જોકે, ભારતનું વલણ એવું રહ્યું છે કે તે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી તેલ મેળવશે અને સપ્લાય ચેઇન સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેની ખરીદીમાં વૈવિધ્યીકરણ કરશે. સરકારનું કહેવું છે કે તેલ ખરીદીમાં રાષ્ટ્રીય હિત માર્ગદર્શક પરિબળ રહેશે.
