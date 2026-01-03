RSS કોઈ અર્ધલશ્કરી સંગઠન નથી; ભાજપને જોઈને તે સમજી શકાતું નથી: મોહન ભાગવત
પ્રમુખ વ્યક્તિઓની સભાને સંબોધતા, મોહન ભાગવતે એમ પણ કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ વિરુદ્ધ "ખોટી વાર્તા" ઘડવામાં આવી રહી છે.
Published : January 3, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 9:42 AM IST
ભોપાલ: RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું છે કે ગણવેશ અને શારીરિક કસરતો હોવા છતાં, RSS અર્ધલશ્કરી સંગઠન નથી, અને ભાજપને જોઈને તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરવો એ એક મોટી ભૂલ હશે.
શુક્રવારે અહીં અગ્રણી વ્યક્તિઓની સભાને સંબોધતા, તેમણે કહ્યું કે RSS સમાજને એક કરવા અને તેમાં જરૂરી સદ્ગુણો અને મૂલ્યો સ્થાપિત કરવાનું કામ કરે છે જેથી ભારત ફરી ક્યારેય વિદેશી શક્તિના ચુંગાલમાં ન ફસાઈ જાય.
"આપણે ગણવેશ પહેરીએ છીએ, કૂચ કરીએ છીએ અને લાઠીચાર્જનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. (પરંતુ) જો કોઈ એવું વિચારે છે કે તે અર્ધલશ્કરી સંગઠન છે, તો તે ભૂલ હશે," તેમણે કહ્યું, RSS ને સમજવું મુશ્કેલ છે, જે એક અનોખું સંગઠન છે.
ભાગવતે કહ્યું, "જો તમે ભાજપને જોઈને RSS ને સમજવાનો પ્રયાસ કરશો, તો તે એક મોટી ભૂલ હશે. જો તમે વિદ્યા ભારતી (RSS સંલગ્ન સંસ્થા) ને જોઈને તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરશો, તો તમે પણ એ જ ભૂલ કરશો."
ઉલ્લેખનીય છે કે, RSS ને જન સંઘ અને ત્યારબાદ BJP નું મૂળ સંગઠન માનવામાં આવે છે. ભાગવતે એમ પણ કહ્યું કે RSS વિરુદ્ધ "ખોટી વાર્તા" બનાવવામાં આવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું, "આજકાલ, લોકો સચોટ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે ઊંડાણપૂર્વક વિચારતા નથી. તેઓ મૂળ સોર્સ પર જતા નથી. તેઓ વિકિપીડિયા પર જાય છે. ત્યાં બધું જ સાચું નથી. જે લોકો વિશ્વસનીય સોર્સ પર જાય છે તેઓ RSS વિશે શીખી શકશે."
ભાગવતે કહ્યું કે આ ગેરસમજોને કારણે, RSS ની ભૂમિકા અને મિશન સમજાવવું જરૂરી હતું. તેમણે RSS ના શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન દેશનો પ્રવાસ કર્યો હતો.
તેમણે કહ્યું, "સંઘ સ્વયંસેવકો તૈયાર કરે છે અને તેમને ભારતના 'પરમ વૈભવ' (સંપૂર્ણ ગૌરવ) માટે કામ કરવા માટે મૂલ્યો, આદર્શો અને ધ્યેયો શીખવે છે. પરંતુ સંઘ તે સ્વયંસેવકોને દૂરથી નિયંત્રિત કરતું નથી. તેની શાખાઓ દ્વારા, સંઘ કાર્યકર્તાઓના જૂથો બનાવી રહ્યું છે જે દેશભક્તિનું વાતાવરણ બનાવશે."
"એક સામાન્ય લાગણી છે કે સંઘનો જન્મ પ્રતિક્રિયા અથવા વિરોધ (હાલની શક્તિઓ સામે) તરીકે થયો હતો. આવું નથી. સંઘ કોઈ પણ વસ્તુ સામે પ્રતિક્રિયા અથવા વિરોધ નથી. સંઘ કોઈની સાથે સ્પર્ધા પણ કરી રહ્યો નથી," RSS વડાએ કહ્યું. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે અંગ્રેજો દેશ પર હુમલો કરનારા પહેલા નહોતા.
"વારંવાર, દૂરના વિસ્તારોમાંથી મુઠ્ઠીભર લોકો, જે ભારતીયોથી ઓછી તાકાતવાળા હતા, આવીને આપણને હરાવ્યા."
"તેઓ આપણા જેટલા ધનવાન નહોતા, આપણા જેટલા સદ્ગુણી નહોતા... તેઓ દૂરના દેશોમાંથી આવ્યા હતા અને દેશની અંદર-બહાર જાણતા નહોતા, પરંતુ તેમણે આપણા પોતાના ઘરમાં જ આપણને હરાવ્યા. આવું સાત વખત બન્યું, અને અંગ્રેજો આઠમા આક્રમણકાર હતા... તો, સ્વતંત્રતાની ગેરંટી શું છે? આપણે વિચારવું પડશે કે આવું વારંવાર કેમ થાય છે," ભાગવતે કહ્યું.
"આપણે પોતાને સમજવું જોઈએ અને સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠવું જોઈએ. જો સમાજ સદ્ગુણો અને સારા ગુણો સાથે એક થાય છે, તો આ દેશનું ભાગ્ય વધુ સારા માટે બદલાશે."
તેમણે કહ્યું, "રાજકીય ગુલામી ચોક્કસપણે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, પરંતુ માનસિક ગુલામી હજુ પણ અમુક હદ સુધી ચાલુ છે. આપણે આનો પણ અંત લાવવો પડશે." આરએસએસ વડાએ લોકોને તેમના ભજન (ભક્તિગીતો) અને ખોરાક પર ગર્વ લેવા કહ્યું.
સ્વદેશી વસ્તુઓના ઉપયોગની હિમાયત કરતા તેમણે કહ્યું, "'આત્મનિર્ભર' બનવા માટે, તમારે આત્મસન્માનની જરૂર છે. તમારી પોતાની જમીન પર બનેલી અને તમારા દેશના લોકોને રોજગાર આપતી વસ્તુ જ ખરીદો અને ઉપયોગ કરો."
"જોકે, સ્વદેશી હોવાનો અર્થ એ નથી કે તમે દુનિયા સાથે વેપાર કરવાનું બંધ કરો. ફક્ત આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ, જેમ કે દવાઓ, જે ભારતમાં બનતી નથી, તેની આયાત કરો. પરંતુ વેપાર ક્યારેય દબાણ અથવા ટેરિફના ડર હેઠળ ન થવો જોઈએ. તે ફક્ત આપણી પોતાની શરતો પર જ થવો જોઈએ," ભાગવતે કહ્યું.
તેમણે કહ્યું કે RSSની નાણાકીય સ્થિતિ હવે સારી છે, અને તે બાહ્ય ભંડોળ અથવા દાન પર આધારિત નથી. તેમણે છેલ્લા 100 વર્ષોમાં સંગઠને જે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે તે પણ યાદ કરી.
RSS વડાએ કહ્યું, "પહેલાં, બ્રિટિશ સરકાર RSS વિરુદ્ધ કામ કરતી હતી. પરંતુ સ્વતંત્રતા પછી પણ RSSને ઘણો વિરોધ, દબાણ, હુમલા અને હત્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. અમને દબાણ કરવા અને કચડી નાખવાના પ્રયાસો હજુ પણ થાય છે, પરંતુ હવે તે ઓછું થઇ રહ્યું છે."
પોતાના ભાષણના સમાપન કરતાં, ભાગવતે લોકોને સંગઠનને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે RSS 'શાખા' ની મુલાકાત લેવાની અપીલ કરી. તેમણે આગળ કહ્યું, "મેં RSS વિશે મારા વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે... તેને સમજવા માટે અંદર આવો. જો તમે મારી વાત પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ન કરતા હો, તો કોઈ વાંધો નથી. શ્રેષ્ઠ રસ્તો એ છે કે RSS ને સમજો. જો હું બે કલાક માટે સમજાવું કે ખાંડ કેટલી મીઠી છે (તે નકામું હશે)... એક ચમચી ખાંડ ખાવાનો પ્રયાસ કરો, અને તમે સમજી શકશો."
