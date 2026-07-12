RSSએ રામ મંદિર દાન ચોરી વિવાદ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, કર્ણાટકમાં ત્રણ દિવસની બેઠક સમાપ્ત
બેઠક દરમિયાન વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે રામ મંદિર તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર શરૂ કરાયેલી SIT અને પોલીસ તપાસ નિર્ણાયક નિષ્કર્ષ પર પહોંચશે
Published : July 12, 2026 at 8:38 PM IST
બેલગાવી (કર્ણાટક): રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ની વાર્ષિક અખિલ ભારતીય પ્રચારક બેઠક રવિવારે પૂર્ણ થઇ હતી. ઉત્તર કર્ણાટક અભિયાનના વિભાગીય વડા કૃષ્ણ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે બેઠક દરમિયાન, સરસંઘચાલક ડૉ.મોહન ભાગવત સહિત તમામ લોકોએ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના દાનમાં થયેલી ગેરરીતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. શહેરના અનગોલમાં જન કલ્યાણ ટ્રસ્ટના સંત મીરા સ્કૂલમાં આયોજિત ત્રણ દિવસીય બેઠકને લઇને સંઘ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરવામાં આવી હતી.
આ પ્રસંગે બોલતા કૃષ્ણ જોશીએ જણાવ્યું, "બેઠક દરમિયાન વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે રામ મંદિર તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર શરૂ કરાયેલી SIT અને પોલીસ તપાસ નિર્ણાયક નિષ્કર્ષ પર પહોંચશે. ટ્રસ્ટે ખાતરી કરવી જોઇએ કે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને. આ સાથે જ એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે આ ઘટનામાં રામ મંદિર પ્રત્યે લોકોની ભક્તિ અને ઊંડી આસ્થા પ્રભાવિત નહીં થાય."
બેઠકમાં સરસંઘચાલક ડૉ. મોહન ભાગવત અને સરકાર્યવાહ દત્તાત્રેહ હોસબાલે સહિત કૂલ 226 પ્રચારક ઉપસ્થિત હતા. બેઠકમાં માર્ચ 2026 બાદ સંઘના વિવિધ સ્તરો પર આયોજિત કરવામાં આવેલા તાલીમ વર્ગોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષ દેશભરમાં કૂલ 83 સંઘ શિક્ષણ વર્ગ અને 12 કાર્યકર્તા વિકાસ વર્ગ સંપન્ન થયા હતા જેમાંથી કૂલ 18,842 સ્વયંસેવકોએ ટ્રેનિંગ મેળવી હતી.
કૃષ્ણ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે આ તાલીમમાં શાખા કામગીરી, સંઘની કાર્યપદ્ધતિ, ગ્રામીણ વિકાસ, કુટુંબ પ્રબોધન (કૌટુંબિક શિક્ષણ), આપત્તિ મેનેજમેન્ટ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ જેવા વિષયો સામેલ હતા.
અખિલ ભારતીય પ્રચાર પ્રમુખ સુનીલ આંબેકરે જણાવ્યું હતું કે શાખા સ્તરે કાર્ય યોજનાના અમલીકરણ અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આગામી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં શાખાના મહત્તમ વિસ્તરણ માટેની યોજનાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણીના ભાગ રૂપે આયોજિત કાર્યક્રમોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને બાકીના સુનિશ્ચિત કાર્યક્રમો માટેની યોજનાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
બેઠકમાં વર્ષ 2026-27 માટે સરસંઘચાલકના દેશવ્યાપી પ્રવાસ માટેની યોજના પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સુનીલ આંબેકરે જણાવ્યું હતું કે જનગણના સમયે મળનારી માહિતી અને વસ્તી વિષયક અસંતુલનથી ઉદ્દભવતા પડકારો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી; ડ્રગના દુરૂપયોગની વધતી અસર પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
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