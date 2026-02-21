RSS માનહાનિ કેસ: રાહુલ ગાંધી આજે ભિવંડી કોર્ટમાં થશે હાજર
ભિવંડીના મેજિસ્ટ્રેટ જજે રાહુલ ગાંધીને નવી જામીન અરજી સંબંધિત ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
Published : February 21, 2026 at 9:13 AM IST
થાણે (મહારાષ્ટ્ર): કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે થાણે જિલ્લાના ભિવંડીની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં RSS સંબંધિત માનહાનિ કેસમાં હાજર થશે. રાહુલના નિવેદનો પર RSS કાર્યકર્તાએ તેમની સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો છે.
રાહુલ ગાંધીના વકીલ નારાયણ ઐયરે સમાચાર એજન્સી PTI ને જણાવ્યું હતું કે, "ગાંધીને નવી જામીન અરજી આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કારણ કે (કોંગ્રેસ નેતા) તેમના વર્તમાન જામીનદાર શિવરાજ પાટીલ ચાકુરકરનું 12 ડિસેમ્બરે અવસાન થયું હતું."
જ્યારે રાહુલ ગાંધીને આ કેસમાં જામીન આપવામાં આવ્યા ત્યારે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ પાટીલ તેમના વતી ઊભા રહ્યા. વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ન્યાયાધીશે ખાસ કરીને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને નવી જામીન અરજી સંબંધિત ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે કોર્ટમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના કાર્યકર્તા રાજેશ કુંટેએ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ 2014ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન સોનાલે ગામમાં એક રેલીમાં કહ્યું હતું કે, મહાત્મા ગાંધીની હત્યા પાછળ RSSનો હાથ છે. ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 500 (માનહાનિ) હેઠળની તેમની ફરિયાદમાં, કુંટેએ જણાવ્યું હતું કે, આ ખોટી ટિપ્પણીથી RSSની છબી ખરાબ થઈ છે.
ટ્રાયલ દરમિયાન કુંતેની ઉલટતપાસ અને પુન:પુછપરછ પૂર્ણ થયું છે. અગાઉ, સુનાવણી 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નવા જામીનદારની જરૂરિયાતને કારણે 17 જાન્યુઆરી સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. 17 જાન્યુઆરીએ, મેજિસ્ટ્રેટે કેસની સુનાવણી 21 ફેબ્રુઆરી સુધી આગળ વધારી દીધી હતી.