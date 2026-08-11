RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત 29 ઓગસ્ટે ન્યૂયોર્કમાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયને સંબોધશે
ભાગવત 29 ઓગસ્ટે ન્યૂયોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં ‘યુનિવર્સલ વનનેસ સેલિબ્રેશન્સ’ કાર્યક્રમને સંબોધશે
By PTI
Published : August 11, 2026 at 7:15 AM IST
વૉશિંગ્ટન: RSSના વડા મોહન ભાગવત આ મહિનાના અંતમાં અમેરિકાની મુલાકાત દરમિયાન ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના સભ્યોને સંબોધિત કરશે. RSSના શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે વૈશ્વિક સ્તરે જનસંપર્ક અભિયાનના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મોહન ભાગવત 29 ઓગસ્ટના રોજ ન્યૂયોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં યોજાનારા ‘યુનિવર્સલ વનનેસ સેલિબ્રેશન્સ’ નામના કાર્યક્રમને સંબોધિત કરશે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન American Hindus for Engagement and Dialogue (AHEAD) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં 5,000થી વધુ ભારતીય-અમેરિકનો હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને વિવિધ રજૂઆતો પણ યોજાશે.
AHEAD ફોરમના અદિતિ બેનર્જીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “આ કાર્યક્રમ હિંદુ તહેવાર રક્ષાબંધનની ઉજવણી સાથે એકતા, નાગરિક જવાબદારી અને વૈશ્વિક સૌહાર્દનો સમકાલીન સંદેશ રજૂ કરશે.” તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કાર્યક્રમમાં વિવિધ ધર્મોના વક્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
“વિવિધ ભાષાકીય, પ્રાદેશિક, સાંસ્કૃતિક અને સંગઠનાત્મક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા લોકોને એકસાથે લાવીને આ ઉજવણી એ પણ દર્શાવે છે કે એક બહુવિધતાવાદી સમુદાય પોતાની વિવિધતા જાળવી રાખીને પણ સમાન મૂલ્યો માટે કેવી રીતે એક થઈ શકે છે,” તેમ બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું.
AHEAD ફોરમ ઉત્તર-પૂર્વ અને મિડ-એટલાન્ટિક રાજ્યોમાંથી કાર્યક્રમમાં આવનારા લોકો માટે પરિવહનની વ્યવસ્થા કરી રહ્યું છે. તેમાં સમુદાયના નેતાઓ, ઉદ્યોગસાહસિકો, પ્રોફેશનલ્સ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, યુવાનો, ધાર્મિક નેતાઓ અને સ્વયંસેવકો સામેલ થશે.
મંદિરો, યોગ સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સેવા સંસ્થાઓ, ભાષાકીય અને પ્રાદેશિક સંગઠનો, સાંસ્કૃતિક જૂથો તથા આંતરધાર્મિક સમુદાયોના પ્રતિનિધિમંડળો પણ ઉપસ્થિત રહે તેવી અપેક્ષા છે. કેનેડા જવા રવાના થાય તે પહેલાં મોહન ભાગવત ન્યૂયોર્કમાં ઓછામાં ઓછા બે ખાનગી કાર્યક્રમોને પણ સંબોધિત કરશે.
મોહન ભાગવતે છેલ્લે 2018માં અમેરિકાની મુલાકાત લીધી હતી. તે સમયે તેઓ શિકાગોમાં યોજાયેલા વર્લ્ડ હિંદુ કોંગ્રેસમાં ભાગ લેવા માટે અમેરિકા ગયા હતા. આ વર્ષે એપ્રિલમાં RSSના મહાસચિવ દત્તાત્રેય હોસબાળેએ પણ RSSના શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે વૈશ્વિક જનસંપર્ક અભિયાનના ભાગરૂપે અમેરિકા, બ્રિટન અને જર્મનીની મુલાકાત લીધી હતી.
હોસબાળેએ બૌદ્ધિકો, શિક્ષણવિદો અને નીતિ ઘડનારાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે RSSના ઉદ્દેશો અને લક્ષ્યો અંગે સીધી ચર્ચા કરી હતી તેમજ સંગઠન અંગેની ગેરમાન્યતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
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