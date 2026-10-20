નાગપુર: RSS પ્રમુખ ભાગવતે વિજયાદશમી સમારોહમાં કરી 'શસ્ત્ર પૂજા', કહ્યું- ભારત વિવિધતા ધરાવતો દેશ
ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ અને મુંબઈમાં ઈઝરાયેલના કોન્સલ જનરલ આરએસએસના વાર્ષિક વિજયાદશમી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : October 20, 2026 at 10:34 AM IST
નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર): રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)એ મંગળવારે નાગપુરના રેશિમબાગ મેદાનમાં તેનો વાર્ષિક વિજયાદશમી કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. આ પ્રસંગે, RSSના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે 'શસ્ત્ર પૂજા' કરી અને સંઘના સ્થાપક કેશવ હેડગેવારને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. આ સમારોહમાં ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ અને મુંબઈમાં ઈઝરાયેલના કોન્સલ જનરલ પણ હાજર હતા.
વિજયાદશમીના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા મોહન ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે દેશ વિદેશી આક્રમણખોરોના હુમલાઓનો સામનો કરી રહ્યો હતો અને જે લોકો પોતાના 'સ્વધર્મ'નું પાલન કરતા હતા તેઓ ભયાનક અત્યાચારોનો ભોગ બની રહ્યા હતા, તેવા સમયમાં સંત રવિદાસે 'સ્વધર્મ નિષ્ઠા', સામાજિક સદ્ભાવ અને 'ભક્તિ'નો સંદેશ ફેલાવ્યો હતો. તેમણે પોતાના જીવનના ઉદાહરણ દ્વારા તે સમયના સમાજને સાંત્વના અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું હતું, તેમજ સમાજના મૂળભૂત ગુણોને જાળવી રાખવામાં મદદ કરી હતી.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: At RSS' Vijayadashami celebrations, RSS chief Mohan Bhagwat says, "When our country was reeling under the attacks of foreign invaders, when they were unleashing terror on those who followed 'svadharma' here, and there was an atmosphere of terror here, Sant Ravidas spread the message of 'svadharma nishtha', social harmony, and devotion. With the example of his own life, he gave comfort to the society of the time and boosted their morale, while upholding their quality..." (Video: RSS)— ANI (@ANI) October 20, 2026
ભાગવતે કહ્યું કે, ભારત વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે; આ વિવિધતાને અપનાવવી અને તેનું રક્ષણ કરવું એ આપણી પરંપરાગત જીવનશૈલી રહી છે.
કેશવ હેડગેવારે 1925માં વિજયાદશમીના દિવસે નાગપુરમાં RSSની સ્થાપના કરી હતી. આ સંસ્થાની શરૂઆતથી જ, સંગઠન દર વર્ષે આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. RSSનું મુખ્ય ધ્યાન દેશભક્તિ કેળવવા અને રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યના નિર્માણ પર છે. તે માતૃભૂમિ પ્રત્યે સમર્પણ, શિસ્ત, સંયમ, સાહસ અને શૌર્યના ગુણો વિકસાવવા માગે છે. સંઘનું અંતિમ લક્ષ્ય ભારતનો "સર્વાંગી વિકાસ" છે, જેના માટે દરેક 'સ્વયંસેવક' પોતાને સમર્પિત કરે છે.