'Gen Z પર અમને વિશ્વાસ છે, તેઓ રાષ્ટ્રવિરોધી નથી': RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત; 'પેલેટ ગનના ઉપયોગનું કારણ જાણવું જરૂરી'
Gen Z અને Gen અલ્ફા ઈમાનદાર પેઢીઓ છે, તેઓ તર્ક-વિતર્ક કરવાનું પસંદ કરે છે. ભાગવતે વધુ શું કહ્યું, વાંચો
Published : August 6, 2026 at 10:39 PM IST
મુંબઈ: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ગુરુવારે યુવા પેઢી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે જનરેશન Z (Gen Z) અને જનરેશન અલ્ફા (Gen Alpha) ઈમાનદાર પેઢીઓ છે. તેમણે એ પણ કહ્યું કે નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક વિરુદ્ધના પ્રદર્શન દરમિયાન જંતર-મંતર ખાતે પેલેટ ગનનો ઉપયોગ શા માટે થયો, તેનો અભ્યાસ થવો જોઈએ.
મુંબઈમાં ઇન્ડિયાઝ ઇન્ટરનેશનલ મૂવમેન્ટ ટુ યુનાઇટેડ નેશન્સ’ (IIMUN) ના 15મા સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમમાં જનરેશન Z અને જનરેશન અલ્ફાના લગભગ 2,000 સભ્યોને સંબોધતા ભાગવતે કહ્યું, “વિરોધ પ્રદર્શન પણ સંવાદનું એક માધ્યમ છે. લોકશાહીમાં વિરોધ પ્રદર્શન સહમતિ સ્થાપિત કરવાનો એક માર્ગ છે. જુદા જુદા વિચારો એકત્ર થાય છે અને ચર્ચા બાદ સર્વસંમતિ સર્જાય છે.” જંતર-મંતર ખાતે પેલેટ ગનના ઉપયોગ અંગે વાત કરતાં ભાગવતે કહ્યું, “લાઠીચાર્જ શા માટે થયો? પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કેમ થયો? તેના પાછળનું કારણ આપણે જાણવું પડશે.”
ભાગવતે વધુમાં જણાવ્યું કે જ્યારે તેમની પેઢી આજની યુવા પેઢીની ઉંમરની હતી, ત્યારે લોકો વડીલોની વાત સીધી સ્વીકારી લેતા હતા. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે અમે આજની પેઢીની ઉંમરના હતા, ત્યારે અમે વડીલોની વાત સાંભળતા હતા. અમે ક્યારેય પ્રશ્ન પૂછતા નહોતા. પરંતુ આજની પેઢીને દરેક બાબતનો તાર્કિક જવાબ જોઈએ છે.” તેમણે આગળ ઉમેર્યું કે જનરેશન Z અને જનરેશન અલ્ફા “ઈમાનદાર પેઢીઓ” છે.
તેમણે કહ્યું, “હું એવું નથી કહી રહ્યો કે જનરેશન Zએ વિરોધ ન કરવો જોઈએ. પરંતુ લોકશાહીમાં કામ કરવાની એક પદ્ધતિ અને નિયમો હોય છે. ડૉ. બી.આર. આંબેડકરે આપણને જે બંધારણ આપ્યું છે, તેમાંના તેમના માત્ર બે ભાષણો પણ વાંચીએ તો સમજાઈ જશે કે મુદ્દાઓનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવવું.”
તેમણે કહ્યું, “જો વિવિધ કારણોસર ચર્ચા દ્વારા લોકોની ચિંતાઓનું નિરાકરણ ન આવે, તો લોકો આંદોલનનો માર્ગ અપનાવી શકે છે. પરંતુ આ બધાનો હેતુ સર્વસંમતિ ઊભી કરવાનો હોવો જોઈએ, વિભાજન પેદા કરવાનો નહીં. જનરેશન Zની ફરિયાદો વાજબી છે અને મને તેમની ઈમાનદારી પર વિશ્વાસ છે.”
અંતમાં ભાગવતે જણાવ્યું કે સંવાદ હંમેશા પ્રથમ પગલું હોવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, “સૌ પ્રથમ વાતચીત થવી જોઈએ. જો વાતચીતથી ઉકેલ ન આવે, તો પછી આગળ શું કરવું તે અંગે વિચાર કરી શકાય.”
'રાષ્ટ્રવિરોધી' કહેવું યોગ્ય નથી
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On influence of social media on Gen Z and Gen Alpha and how should India tackle it, RSS chief Mohan Bhagwat says, "Forming rules is alright but it succeeds when attitude changes. Otherwise, there are so many laws already. Laws are effective when… pic.twitter.com/KlxhhrGVgv— ANI (@ANI) August 6, 2026
જ્યારે આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતને વિરોધ પ્રદર્શનો અને પ્રદર્શનકારીઓને "રાષ્ટ્રવિરોધી" કહેવાની ચિંતા અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે જનરેશન Z (Gen Z) અને જનરેશન અલ્ફા (Gen Alpha)ને સંબોધતા કહ્યું:
“હું એક વાત સ્પષ્ટ કરવા માંગું છું કે જો જનરેશન Z કોઈ આંદોલનમાં ભાગ લે છે, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તેઓ રાષ્ટ્રવિરોધી છે. તેઓ આપણા પોતાના લોકો છે. તેઓ આપણી આગામી પેઢી છે.
સંવાદ માટે આત્મીયતા અને પરસ્પર સન્માન જરૂરી છે. આપણે એકબીજાને સમજવાની અને સન્માન આપવાની જરૂર છે. ત્યારે જ અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થઈ શકે, જેમાં આપણે તેમની ચિંતાઓને સમજીએ અને તેઓ આપણા દૃષ્ટિકોણને સમજે. આવું જ થવું જોઈએ. મને નથી લાગતું કે જનરેશન Z અથવા આજની યુવા પેઢી એવી છે. મારું માનવું છે કે આજની યુવા પેઢી, એટલે કે જનરેશન Z અને જનરેશન અલ્ફા, વર્તમાન પેઢી કરતાં વધુ ઈમાનદાર છે. આ પેઢીમાં દેશ પ્રત્યેની નિષ્ઠા, દેશભક્તિની ભાવના અને સેવા કરવાનો જઝ્બો હોવો જોઈએ.”
સોશિયલ મીડિયા પર મળતી માહિતીની ખાતરી કરવી જરૂરી
આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે કહ્યું: “નિયમો બનાવવું યોગ્ય છે, પરંતુ તેઓ ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે લોકોની માનસિકતા બદલાય. નહીં તો પહેલાથી જ ઘણા કાયદા અસ્તિત્વમાં છે. કાયદા ત્યારે જ અસરકારક બને છે જ્યારે સમાજ તેમને સ્વીકારે. સોશિયલ મીડિયા પર તમે શું કરો છો અને તમારી છબી કેવી છે, તે અંગે વિચારવું જરૂરી છે, કારણ કે લોકો તમારા વર્તનને અનુસરે છે. તેથી તમારી જવાબદારી છે કે તમારા અનુયાયીઓ સોશિયલ મીડિયા પર તમારી પ્રવૃત્તિઓને અનુસરીને કોઈ ખોટા માર્ગે ન જાય. આજકાલ ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે કે નકલી વીડિયો બનાવી શકાય છે અને તમારા કે મારા નામે ખોટાં નિવેદનો પણ ફેલાવી શકાય છે. તેથી સોશિયલ મીડિયામાં કોઈપણ માહિતી પર વિશ્વાસ કરતાં પહેલાં તેને વિશ્વસનીય સ્ત્રોત દ્વારા ચકાસવી ખૂબ જરૂરી છે. સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગમાં આપણે સ્વઅનુશાસન રાખવું પડશે. નહીં તો જો કોઈ બાબત પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે, તો તે ગેરકાયદેસર અથવા છેતરપિંડીવાળા માધ્યમોમાં પહોંચી જાય છે. આવું થવું જોઈએ નહીં.”
ચીન અને પાકિસ્તાન આપણા દુશ્મન નથી
મોહન ભાગવતે કહ્યું: “સંઘર્ષના સમયમાં આપણે પોતાની સરકારના નિર્ણયો સાથે ઊભા રહેવું પડે છે. પરંતુ તેનાથી અગાઉથી રહેલા સંબંધો તૂટી જવા જોઈએ નહીં. ચીનના લોકો કહે છે કે છેલ્લા 2,000 વર્ષથી ભારતે તેમને અનેક મૂલ્યો આપ્યા છે. અને પાકિસ્તાન તો 100 વર્ષથી પણ ઓછા સમય પહેલાં ભારતનો જ એક ભાગ હતો—આ વાત ભૂલવી ન જોઈએ. આવા સંબંધો તોડી શકાતા નથી. સંઘર્ષના સમયમાં તેઓને થોડા સમય માટે સ્થગિત કરી શકાય, પરંતુ સમાપ્ત કરી શકાય નહીં. ભારતનો માર્ગ બીજાને હરાવવાનો કે નષ્ટ કરવાનો નથી. ભારતનો માર્ગ એવો છે કે જેમાં સૌને સાથે લઈને ચાલવાનો, સમન્વય સ્થાપિત કરવાનો અને સંવાદ દ્વારા ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે. તેથી સંઘર્ષ સંબંધોને થોડા સમય માટે અટકાવી શકે છે, પરંતુ તેમને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરી શકતો નથી અને એવું થવું પણ જોઈએ નહીં. ઘણી વખત સંઘર્ષ સમાપ્ત થયા પછી આપણે ત્યાંથી જ આગળ વધવું પડે છે, જ્યાંથી વાત અટકી હતી. તેથી કાયમી નફરત અને દુશ્મનાવટ કોઈ ઉકેલ નથી. જ્યારે કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય, ત્યારે તેનો યોગ્ય રીતે સામનો કરવો જોઈએ. દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની એક રીત હોય છે અને આપણે તે માર્ગ અપનાવવો જોઈએ. આ બધું સમયબદ્ધ હોય છે અને ઘણીવાર રાજકીય પરિસ્થિતિઓને કારણે બને છે. એવું નથી કે પાકિસ્તાનના લોકો દિલથી ભારતીયોના દુશ્મન છે કે ભારતીયો પાકિસ્તાનના લોકોના દુશ્મન છે. પરંતુ દેશો, રાજકારણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદોનું પોતાનું મહત્વ છે. તેથી સંઘર્ષના સમયમાં આપણે પોતાની સરકાર અને પોતાની સેનાની સાથે ઊભા રહીએ છીએ. છતાં આપણે જાણીએ છીએ કે એક સમય એવો આવે છે જ્યારે સંઘર્ષનો અંત આવે છે અને ફરીથી એકતા તરફ આગળ વધવું પડે છે, કારણ કે આખરે માનવતા એક જ છે.”
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