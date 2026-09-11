RRB JE Recruitment 2026: રેલવેમાં 3993 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો અરજીથી લઈને લાયકાત સુધીની સંપૂર્ણ માહિતી
રેલવેમાં 3993 જગ્યાઓ માટે ભરતી, JE સહિતની પોસ્ટ માટે અરજીની તક, 13 સપ્ટેમ્બર છેલ્લી તારીખ.
Published : September 11, 2026 at 7:37 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રેલવેમાં સરકારી નોકરી મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. Railway Recruitment Boards (RRBs) દ્વારા CEN No. 04/2026 હેઠળ Junior Engineer (JE), Depot Material Superintendent (DMS) અને Chemical & Metallurgical Assistant (CMA) જેવી પોસ્ટ માટે કુલ 3993 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી સમગ્ર ભારતના વિવિધ Railway Recruitment Boards હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.
આ ભરતીમાં એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રની ડિગ્રી અથવા સંબંધિત ડિપ્લોમા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે તક છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલાં પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત અને જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની છે તેની ચોક્કસ પાત્રતા સત્તાવાર જાહેરાતમાં તપાસવી જરૂરી છે.
3993 જગ્યાઓ માટે ભરતી, કઈ પોસ્ટ પર કેટલી તક?
Railway Recruitment Boards દ્વારા જાહેર કરાયેલી ભરતીમાં મુખ્યત્વે Junior Engineer (JE), Depot Material Superintendent (DMS) અને Chemical & Metallurgical Assistant (CMA) પોસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. કુલ 3993 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ ભરતીનું સંચાલન ભારત સરકારના Ministry of Railways હેઠળ Railway Recruitment Boards દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં આવેલી રેલવેની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવાની તક મળશે.
ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 14 ઓગસ્ટ 2026થી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર 2026 રાખવામાં આવી છે. અરજી ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ અંગે સત્તાવાર નોટિફિકેશનમાં આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વગર અરજી કરી દેવી યોગ્ય રહેશે, કારણ કે અંતિમ દિવસોમાં વેબસાઇટ પર વધુ ટ્રાફિકને કારણે ટેકનિકલ સમસ્યા આવી શકે છે.
કોણ કરી શકે અરજી? ઉંમર અને શૈક્ષણિક લાયકાત જાણો
RRB JE Recruitment 2026 માટે અરજી કરવા ઉમેદવારની ઉંમર 1 જાન્યુઆરી 2027ના રોજ ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 33 વર્ષ હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારના નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો Junior Engineer, DMS અને CMAની અલગ-અલગ પોસ્ટ માટે લાયકાત અલગ હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે સંબંધિત Engineering Fieldમાં Degree અથવા Diploma ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર બની શકે છે. જોકે દરેક પોસ્ટ માટે જરૂરી ચોક્કસ શૈક્ષણિક અને ટેક્નિકલ લાયકાત સત્તાવાર નોટિફિકેશનમાં આપવામાં આવી છે. તેથી માત્ર એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી હોવાના આધારે કોઈપણ પોસ્ટ માટે અરજી ન કરવી. જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવામાં આવે છે તેની લાયકાત ચોક્કસ રીતે તપાસવી જરૂરી છે.
ઉમેદવાર પાસે અરજીની છેલ્લી તારીખ સુધી જરૂરી લાયકાત હોવી જોઈએ. અંતિમ પરીક્ષાનું પરિણામ બાકી હોય અને જરૂરી લાયકાત હજુ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો ઉમેદવારે અરજી કરતા પહેલાં નોટિફિકેશનની શરતો તપાસવી જોઈએ.
પગાર, ફી અને પસંદગી પ્રક્રિયા કેવી રહેશે?
આ ભરતીમાં પસંદગી પામનારા ઉમેદવારોને 7th CPC Pay Matrixના Level-6 મુજબ પગાર મળશે. શરૂઆતનો મૂળ પગાર 35,400 રૂપિયા પ્રતિ મહિનો જણાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સરકારના નિયમો મુજબ અન્ય લાગુ પડતા ભથ્થાં પણ મળી શકે છે.
અરજી ફી અંગે સામાન્ય, OBC અને EWS કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 500 રૂપિયા ફી છે, જ્યારે SC, ST, PwBD અને મહિલા ઉમેદવારો માટે 250 રૂપિયા ફી રાખવામાં આવી છે. ફી ઓનલાઇન માધ્યમથી ભરવાની રહેશે.
પસંદગી પ્રક્રિયામાં મુખ્યત્વે Computer Based Test એટલે કે CBT પરીક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ ઉમેદવારના દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને Medical Examination કરવામાં આવશે. Maru Gujaratની માહિતી મુજબ પસંદગીના તબક્કામાં CBT-I, CBT-II, Document Verification અને Medical Examination સામેલ છે.
ઉમેદવારોએ પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે પોતાના સંબંધિત ટેક્નિકલ વિષય સાથે સામાન્ય જ્ઞાન, ગણિત, રીઝનિંગ અને પરીક્ષાના સત્તાવાર સિલેબસને ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. પરીક્ષાની ચોક્કસ તારીખ RRB દ્વારા બાદમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી?
મહત્વની તારીખો
આ ભરતી ખાસ કરીને Engineering Degree અથવા સંબંધિત Diploma ધરાવતા એવા યુવાનો માટે મહત્વની છે, જેઓ ભારતીય રેલવેમાં ટેક્નિકલ ક્ષેત્રની સરકારી નોકરી મેળવવા માંગે છે. કુલ 3993 જગ્યાઓ હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોને તક મળશે, પરંતુ અરજી કરતા પહેલાં પોતાની પોસ્ટની ચોક્કસ લાયકાત, ઉંમર, કેટેગરી, દસ્તાવેજો અને અન્ય શરતો સત્તાવાર નોટિફિકેશન સાથે ચકાસવી જરૂરી છે.
મહત્વની લિંક
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નોંધ: ભરતીની તારીખો, લાયકાત, ફી અને અન્ય નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર થાય તો સત્તાવાર RRB નોટિફિકેશનને અંતિમ માનવું. RRB Secunderabadની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પણ CEN 04/2026 માટે Detailed Centralized Notification અને FAQs ઉપલબ્ધ છે.
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