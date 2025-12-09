રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધીને નોટિસ ફટકારી, નાગરિકતા દાવા પહેલાં મતદાર યાદીમાં સમાવેશ પર સવાલ ઉઠાવ્યા

ETV Bharat / bharat

રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધીને નોટિસ ફટકારી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીને નાગરિકતા દાવાઓની ચકાસણી થાય તે પહેલાં મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ સામેલ કરવાના કેસમાં નોટિસ ફટકારી છે. રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે કોંગ્રેસ સાંસદ સોનિયા ગાંધીને 1980-81ની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ખોટી રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ લગાવતી અરજી પર નોટિસ ફટકારી છે.

આ અરજીમાં સોનિયા ગાંધી સામેની ફરિયાદ ફગાવી દેવાના મેજિસ્ટ્રેટના નિર્ણયને પણ પડકારવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે આ મામલે રાજ્ય સરકારને પણ નોટિસ ફટકારી છે અને સંપૂર્ણ કેસ રેકોર્ડ (TCR) મંગાવ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ આગામી સુનાવણી 6 જાન્યુઆરીએ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તે સુનાવણી દરમિયાન સોનિયા અને રાજ્ય સરકારે નોટિસનો જવાબ આપવો પડશે.

વકીલ વિકાસ ત્રિપાઠી દ્વારા આ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ, એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ વૈભવ ચૌરસિયાએ અરજી ફગાવી દીધી હતી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, જોકે તેઓ 1983માં ભારતીય નાગરિક બન્યા હતા. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં દિલ્હીના નવી દિલ્હી વિધાનસભા મતવિસ્તારની મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, જોકે તે સમયે તેઓ ભારતીય નાગરિક નહોતા.

સોનિયાનું નામ 1982માં મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને પછી 1983માં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું. સોનિયા 1983માં ભારતીય નાગરિક બની હતી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીએ એપ્રિલ 1983માં ભારતીય નાગરિકતા માટે અરજી કરી હતી. સોનિયા ગાંધી 1983માં ભારતીય નાગરિક બન્યા ત્યારથી, તેમણે ૧૯૮૦માં મતદાર યાદીમાં ઉમેરવા માટે ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હોવા જોઈએ, જે એક દખલપાત્ર ગુનો છે. તેથી, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી સામે FIR નોંધવાનો આદેશ આપવો જોઈએ. મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે આ મામલે સોનિયા ગાંધી કે દિલ્હી પોલીસને નોટિસ જારી કરી નથી.

ફરિયાદમાં મુખ્ય આરોપો:

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધી મૂળ ઇટાલિયન નાગરિક છે. જાન્યુઆરી 1980માં મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ છે, જ્યારે નાગરિકતા અધિનિયમ, 1955 હેઠળ, તેમને 1983માં ભારતીય નાગરિકતા મળી હતી. ફરિયાદીએ માંગ કરી છે કે કોર્ટ આ અનિયમિતતાની તપાસ કરે અને આ કથિત ગેરકાયદેસર નોંધણી માટે સંબંધિત અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવે.

મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને ચૂંટણી અધિકારીઓને તેમના જવાબો દાખલ કરવા કહ્યું છે. આ પગલું જાહેર વ્યક્તિઓના ચૂંટણી રેકોર્ડની તપાસ કરવા અને મતદાર નોંધણી પ્રક્રિયામાં કાનૂની પાલન સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

કોર્ટે તમામ પ્રતિવાદીઓને ચોક્કસ તારીખ સુધીમાં તેમના જવાબો દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટ દ્વારા નોટિસ જારી કર્યા પછી, કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ મળ્યો નથી. આ મામલો હવે ભારતીય નાગરિકતા અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાના નિયમોની આસપાસ ફરે છે અને બધાની નજર તેની આગામી સુનાવણી પર રહેશે.

