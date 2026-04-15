શિકોહપુર જમીન સોદા કેસ: રોબર્ટ વાડ્રા અને અન્ય 11 આરોપીઓને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા

કોર્ટે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટની નોંધ લીધી અને તમામ આરોપીઓને સમન્સ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો. આગામી સુનાવણી 16 મેના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 7:11 PM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપી તરીકે રોબર્ટ વાડ્રાને સમન્સ જારી કર્યા છે. સ્પેશિયલ જજ સુશાંત ચાંગોત્રાએ રોબર્ટ વાડ્રા અને અન્ય 11 આરોપીઓને 16 મેના રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે.

રોબર્ટ વાડ્રા ઉપરાંત, જે આરોપીઓને કોર્ટે સમન્સ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે તેમાં સત્યાનંદ યાજી, કેવલ સિંહ વિર્ક, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ રિયલ્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ રિયલ અર્થ એસ્ટેટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ બ્લુ બ્રિઝ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આર્ટેક્સ, મેસર્સ નોર્થ ઇન્ડિયા આઇટી પાર્ક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ લંબોદર આર્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ એસજીવાય પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.

કોર્ટે 4 એપ્રિલે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો

કોર્ટે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું અને તમામ આરોપીઓને સમન્સ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ તમામ આરોપીઓ સામેના આરોપો પર ધ્યાન આપ્યું. કોર્ટે 4 એપ્રિલ માટે પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો. સુનાવણી દરમિયાન, રોબર્ટ વાડ્રાએ જણાવ્યું કે તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો કોઈ કેસ બન્યો નથી. રોબર્ટ વાડ્રાના વકીલે દલીલ કરી હતી કે કોર્ટે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં.

અગાઉ, સમન્સ 2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યું હતું

નોંધનીય છે કે કોર્ટે 2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ વાડ્રા સહિત તમામ આરોપીઓને સમન્સ જારી કર્યા હતા. 17 જુલાઈ, 2025ના રોજ, ED એ હરિયાણાના શિકોહપુર જમીન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. તેમાં વાડ્રા અને તેમની કંપની, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત 10 અન્ય વ્યક્તિઓના નામ છે.

2018માં FIR નોંધાઈ હતી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં રોબર્ટ વાડ્રા અને તેમની કંપનીની રુ.37.64 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન USD)ની કિંમતની 43 મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ કેસ 2008માં શરૂ થયો હતો. ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં જમીનનો સોદો થયો હતો. સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ માત્ર રુ.7.5 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન USD)માં સાડા ત્રણ એકર જમીન ખરીદી હતી. વાડ્રા કંપનીમાં ડિરેક્ટર હતા.

આ જમીન ઓમકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. જમીનની માલિકી માત્ર 24 કલાકમાં વાડ્રાની કંપનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ 2012માં તે જ જમીન DLF ને રુ.58 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન USD)માં વેચી દીધી હતી, જેના પરિણામે કંપનીને નોંધપાત્ર નફો થયો હતો. આ કેસમાં 2018માં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.

