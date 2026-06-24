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ભયાનક અકસ્માત! તારાતલામાં નિર્માણાધીન એક ગોડાઉનની છત તૂટી પડી; ઘણા કામદારો અંદર ફસાયા

બુધવારે દિવસ દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. કોલકાતા પોલીસ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

તારાતલામાં નિર્માણાધીન એક ગોડાઉનની છત તૂટી પડી
તારાતલામાં નિર્માણાધીન એક ગોડાઉનની છત તૂટી પડી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 4:18 PM IST

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કોલકાતા: તારાતલામાં એક ભયાનક અકસ્માત. બુધવારે બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ, તારાતલાના બ્રેસબ્રિજ સ્થિત ટ્રાન્સપોર્ટ ડેપોમાં એક વેરહાઉસની છત તૂટી પડી. વેરહાઉસનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે ઘણા કામદારો અંદર કામ કરી રહ્યા હતા. આ ધસી પડવાથી તેઓ ફસાઈ ગયા.

સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જે વેરહાઉસ તૂટી પડ્યું તે ચાના પાંદડા સંગ્રહવા માટે બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું. વેરહાઉસ ત્રણ માળ ઊંચું છે. વેલ્ડિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. લગભગ 60 કામદારો ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા. કામદારો વેલ્ડિંગ કરવા માટે વેરહાઉસની ટોચ પરથી નીચે ચઢી રહ્યા હતા.

અચાનક, વિસ્તારના લોકોએ જોરદાર અવાજ સાંભળ્યો. બાંધકામ હેઠળના વેરહાઉસની છત તૂટી પડી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફેક્ટરીનો મોટો ભાગ તૂટી પડતાં તરત જ ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. ઘણા કામદારો ભારે લોખંડના સળિયા, કોંક્રિટના ઢગલા અને બાંધકામ સામગ્રી નીચે દટાઈ ગયા હતા.

આ દરમિયાન, અકસ્માત પછી કેટલાક લોકો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા. બહારથી કામદારોને સંદેશા મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેમને ગભરાવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે. બહારથી પાણી અંદર પંપ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

પોલીસને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી. કોલકાતા પોલીસ અને કોલકાતા પૂર્ણિમા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા. રાજ્ય પોલીસની એક ટીમ પણ બચાવ કાર્યમાં જોડાઈ, અને સેનાના જવાનોએ પણ બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું. રાષ્ટ્રીય ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ફોર્સ (NDRF) એ પણ બચાવ કામગીરીમાં ભાગ લીધો.

રેસ્ક્યુ કરનારાઓએ ગેસ કટર, લોખંડના કટર અને ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને કાટમાળ દૂર કરવાનું શરૂ કર્યું. સાંકડા વિસ્તારમાં કાળજીપૂર્વક દરોડા પાડ્યા પછી, ઘણા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, જે હજુ પણ લોહીથી લથપથ હતા. લાલબજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચાર લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે આર્મી એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોલકાતા પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર તરફથી ઘણી એમ્બ્યુલન્સ પણ હાજર હતી. ઘટનાસ્થળે પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી, અને ગંભીર રીતે ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા શહેરના વિવિધ તબીબી કેન્દ્રોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે. અકસ્માતના સમાચાર ફેલાતાં, રહેવાસીઓ અને ઘાયલોના પરિવારો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે વધારાના પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

દરમિયાન, અકસ્માત પછી તરત જ ભાજપના નેતા રાકેશ સિંહ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. સ્થળની મુલાકાત લીધા પછી, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ફેક્ટરી ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવી હતી. તેમણે દાવો કર્યો કે બાંધકામના તમામ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે તપાસ થવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "જો એવું સાબિત થાય કે આ બાંધકામ ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, તો તેમાં સામેલ લોકો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આવી બેદરકારીને કારણે નિર્દોષ કામદારોના જીવ જોખમમાં મૂકી શકાય નહીં."

આ દરમિયાન, કોલકાતા પ્રશાસક સ્મિતા પાંડે અને રાજ્યના જાહેર બાંધકામ અને શહેરી વિકાસ મંત્રી અગ્નિમિત્ર પાલ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન, કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇજનેરો અને અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. કોલકાતા પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પણ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને બચાવ કામગીરી અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

પ્રશાસને ઘટનાનું સાચું કારણ નક્કી કરવા માટે પહેલાથી જ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ફેક્ટરી બાંધકામ મંજૂરીઓ, સલામતી પ્રક્રિયાઓ અને કામદારોની સલામતી સંબંધિત બાબતોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે અકસ્માતનું કારણ તપાસ પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે કે તે બાંધકામ ખામી હતી, સલામતીનો અભાવ હતો કે કોઈ અન્ય કારણ હતું.

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GODOWN IN TARATALA
HORRIFIC ACCIDENT
BROKEN BRICK GODOWN ROOF
WAREHOUSE COLLAPSES
TARATALA

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