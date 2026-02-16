રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસે સફળતા, ઝજ્જરમાં લોરેન્સ ગેંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 4:37 PM IST

ઝજ્જર: બહાદુરગઢ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) અને મુંબઈ પોલીસ દ્વારા ઝજ્જર જિલ્લામાં સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં એક મોટી સફળતા મળી છે. ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત ઘરે ફાયરિંગની ઘટનામાં લોરેન્સ ગેંગના ત્રણ શૂટર્સ સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી કેસ નંબર 19/2026, કલમ 109 (BNS), 37(1), 37(2) (MPA), અને આર્મ્સ એક્ટની 3, 25 હેઠળ કરવામાં આવી છે, જે DCB CID પોલીસ સ્ટેશન, મુંબઈમાં નોંધાયેલ છે. પોલીસ આને સંગઠિત ગુના સામે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ માને છે.

ખંડણી માટે ફાયરિંગ: 31 જાન્યુઆરીની રાત્રે, મુંબઈના જુહુમાં રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ખંડણીના હેતુથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ, આ કેસમાં કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સનું નામ સામે આવ્યું. મુંબઈ પોલીસ આરોપીઓની સતત શોધ કરી રહી હતી. તપાસ દરમિયાન, માહિતી મળી હતી કે ગુનાને અંજામ આપનારા શૂટર્સ હરિયાણાના ઝજ્જર જિલ્લામાં છુપાયેલા છે, જેના પગલે સંયુક્ત ઓપરેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

અમદલપુરમાં દરોડો, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ: માહિતીના આધારે, ઇન્સ્પેક્ટર રાકેશ કુમારની આગેવાની હેઠળ STF બહાદુરગઢ અને મુંબઈ પોલીસની એક ટીમે મછરૌલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અમદલપુર ગામમાં એક બાંધકામ સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો. ત્રણ શૂટર્સ અને તેમના એક સાથીની ધરપકડ કરવામાં આવી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ ઋત્વિક યાદવ, દીપક, સની અને સોનુ તરીકે થઈ છે, જે મૂળ આગ્રા (ઉત્તર પ્રદેશ) ના રહેવાસી છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે આરોપીઓની અટકાયત કરી અને તેમની પૂછપરછ શરૂ કરી.

પૂછપરછમાં ગેંગ કનેક્શનનો ખુલાસો: પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના નિર્દેશ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટના 31 જાન્યુઆરી અને 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ની રાત્રે બની હતી. આરોપી દીપક વિદેશમાં ગેંગસ્ટર આરજુ બિશ્નોઈના સંપર્કમાં હતો. દીપક, સન્ની અને સોનુએ મુંબઈમાં શૂટિંગ કર્યું હતું, જ્યારે ઋતિકે તેમને ઝજ્જરમાં આશ્રય આપ્યો હતો અને છુપાવ્યા હતા.

આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલુ છે: ચારેય આરોપીઓને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી માટે ડિટેક્શન ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એ.ઈ. સેલ, મુંબઈના ઇન્ચાર્જ ઇન્સ્પેક્ટર સુનિલ પવારની ટીમને સોંપવામાં આવ્યા છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓની પૂછપરછમાં ગેંગના અન્ય સભ્યો અને તેમના નેટવર્ક વિશે મહત્વપૂર્ણ વિગતો બહાર આવી શકે છે. સંયુક્ત ટીમ હવે આ કેસની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.

