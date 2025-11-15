"હું મારા પરિવાર સાથેના સંબંધો તોડી રહી છું..." લાલુ પ્રસાદ યાદવની પુત્રી રોહિણીએ રાજકારણ છોડી દીધું
રોહિણી આચાર્યએ લાલુ યાદવ પરિવાર સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ જાહેરાત કરી.
Published : November 15, 2025 at 8:42 PM IST
પટણા: લાલુ યાદવના પરિવાર તરફથી બિહારના રાજકારણમાં મોટા સમાચાર. લાલુ યાદવની પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ લાલુ પરિવાર સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા છે. તેમણે રાજકારણમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ જાહેરાત કરી.
સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક પોસ્ટ: રોહિણી આચાર્યએ સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખીને કહ્યું, "હું રાજકારણ છોડી રહી છું અને મારા પરિવાર સાથેના સંબંધો તોડી રહી છું. સંજય યાદવ અને રમીઝે મને આ કરવાનું કહ્યું, અને હું બધો દોષ મારી જાત પર લઈ રહી છું."
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
પરિવારનું વિભાજન: બિહારની ચૂંટણી પછી રોહિણી આચાર્યનો નિર્ણય આઘાતજનક છે. તેમણે માત્ર રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી પરંતુ જાહેરમાં તેમના પરિવાર સાથેના સંબંધો પણ તોડી નાખ્યા છે. આ નિર્ણય એક રાજકીય પરિવારમાં ઊંડા સંકટનો સંકેત આપે છે જે સતત વિખવાદનો સામનો કરી રહ્યો છે.
જવાબદારી લેવી: રોહિણી આચાર્યની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના આ ટૂંકા સંદેશથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે પરિવાર અને પાર્ટીમાં તેમના પર દબાણ હતું, અને તેમણે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લીધી હતી અને પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
સંજય યાદવ અને રમીઝ કોણ છે?: રોહિણીના ટ્વિટમાં સંજય યાદવ અને રમીઝનો ઉલ્લેખ છે. આ બંને વ્યક્તિઓને આરજેડીના આંતરિક રાજકારણમાં ખૂબ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. સંજય યાદવ રાજ્યસભાના સાંસદ પણ છે. બંને પર અગાઉ પરિવાર અને પાર્ટીના મામલાઓમાં વધુ પડતી દખલગીરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. રોહિણી દ્વારા આ વ્યક્તિઓનું સીધું નામ લેવાથી પાર્ટીમાં જૂથવાદ અને આરોપોની ગંભીરતા સાબિત થાય છે.
એક પુત્રીનું દુઃખ જેણે પોતાના પિતાનો જીવ બચાવ્યો: રોહિણી આચાર્ય એ જ પુત્રી છે જેણે થોડા વર્ષો પહેલા પોતાના પિતા લાલુ પ્રસાદ યાદવને બચાવવા માટે પોતાની કિડનીનું દાન કર્યું હતું. તે સમયે, આખા દેશે એક પુત્રીના આ અવિશ્વસનીય બલિદાન અને હિંમતને બિરદાવી હતી. આજે આવી પુત્રીના પોતાના પરિવાર સાથેના સંબંધો તોડવાના નિર્ણયથી સાબિત થાય છે કે પરિવારના સંબંધોમાં તિરાડો એટલી ઊંડી થઈ ગઈ છે કે નોંધપાત્ર બલિદાન આપનાર સભ્ય પણ લાચાર છે.
તેજ પ્રતાપ પછી બીજો મોટો ભાગલા: અગાઉ, મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવ પણ પરિવાર અને પાર્ટીથી અલગ થઈ ગયા હતા. મે 2025 માં, લાલુ પ્રસાદ યાદવે "બેજવાબદાર વર્તન" અને પાર્ટી શિસ્તનું ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપસર તેજ પ્રતાપને છ વર્ષ માટે પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા.
તેજ પ્રતાપની ચૂંટણીમાં હાર: આ પછી, તેજ પ્રતાપે પોતાની પાર્ટી બનાવી. આ વખતે, તેમણે પોતાની પાર્ટીમાંથી મહુઆ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી, પરંતુ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ બધા વચ્ચે, રોહિણીનું અલગ થવું એ સાબિત કરે છે કે પરિવારમાં મતભેદની સમસ્યા સતત વધી રહી છે.
ચૂંટણીમાં હાર એક વિનાશક ઘટના બની જાય છે: 2025 ની બિહાર ચૂંટણીના પરિણામો આરજેડી અને મહાગઠબંધન માટે અત્યંત નિરાશાજનક હતા. એનડીએએ 243 માંથી 202 બેઠકો જીતી હતી. મહાગઠબંધન ફક્ત 35 બેઠકો પર સમેટાઈ ગયું. આરજેડીની સંખ્યા ઘટીને 25 થઈ ગઈ.
આ જ કારણ છે કે તેણી તેના પરિવારથી અલગ થઈ ગઈ: એવું માનવામાં આવે છે કે આ ચૂંટણીમાં હારથી પાર્ટી અને પરિવારમાં આરોપો અને પ્રતિ-આરોપોનો દોર શરૂ થયો. હાર માટે રોહિણી આચાર્યને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી હતી. આ તણાવથી તેણીએ કઠોર નિર્ણય લીધો.
પારિવારિક ઝઘડો સામે આવ્યો: જેડીયુના મુખ્ય પ્રવક્તા નીરજ કુમારે રોહિણીની પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "આરજેડી એક પારિવારિક પક્ષ છે. પારિવારિક ઝઘડા સામે આવ્યા છે. પરંતુ મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે રોહિણી, જે પુત્રીએ પોતાના પિતાનો જીવ બચાવ્યો હતો, તે પીડાથી રડી રહી છે. તેણે પોતાના ભાઈના કાંડા પર રાખડી બાંધી હતી અને હવે પરિવાર અને પાર્ટી બંનેને અલવિદા કહી રહી છે."
"લાલુજી રાજકારણના ધૃતરાષ્ટ્ર બની ગયા છે. બધું જાણવા છતાં તેઓ કેમ ચૂપ છે? લાલુ યાદવ, તમે ઘરના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છો. જો તમે મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકેની તમારી ભૂમિકા નિભાવશો નહીં, તો રોહિણી દ્વારા તમારા જીવનને બચાવવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં પણ તમારા ગુના ગણાશે." - નીરજ કુમાર, મુખ્ય પ્રવક્તા, જેડીયુ
'બહારના લોકો પર વિશ્વાસ કરવાનું બંધ કરો': નીરજ કુમારે કહ્યું કે તેમની પુત્રીનું રડવું ખૂબ મોંઘુ પડશે. પાર્ટીનો પરિવાર વિખેરાઈ ગયો છે, અને પરિવારનો પરિવાર પણ વિખેરાઈ જશે. તેથી, જ્ઞાન પ્રત્યે તમારી આંખો ખોલો અને બિહારની બહારના લોકો પર વિશ્વાસ કરવાનું બંધ કરો.
RJDના ભવિષ્ય અંગે પ્રશ્નો: વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રવીણ બાગી કહે છે કે રોહિણી આચાર્યનું રાજકારણમાંથી વિદાય એ RJD માટે મોટો ફટકો છે. તેઓ એક શિક્ષિત, હિંમતવાન અને પક્ષના મજબૂત મહિલા ચહેરા તરીકે જાણીતા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર તેમની મજબૂત પકડ અને સમર્થકોમાં તેમની સકારાત્મક છબી પાર્ટી માટે એક મોટી સંપત્તિ હતી.
"તેમના વિદાયથી પક્ષમાં જૂથબંધી અને આંતરિક મતભેદો વધુ ઉજાગર થયા છે. ચૂંટણીમાં હાર બાદ પક્ષ પહેલેથી જ નબળો પડી ગયો છે, અને આ રીતે પરિવારના અન્ય સભ્યનું વિદાય થવાથી RJDના પુનર્નિર્માણના માર્ગને વધુ જટિલ બનાવશે." - પ્રવીણ બાગી, વરિષ્ઠ પત્રકાર
રાજકીય વારસાનું સંકટ: પ્રવીણ બાગી કહે છે કે રોહિણી આચાર્યનું રાજકારણ અને પરિવાર બંનેમાંથી વિદાય માત્ર વ્યક્તિગત નિર્ણય નથી. તે બિહારના રાજકારણમાં 'લાલુ પરિબળ'ના સતત નબળા પડવાની અને રાજકીય વારસાના વિઘટનની વાર્તા છે.
આગળ શું થશે?: પ્રવીણ બાગી કહે છે કે પરિવારના સભ્યોનું એક પછી એક વિદાય, સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે દાયકાઓ સુધી બિહારના રાજકારણને પ્રભાવિત કરનાર રાજકીય વારસો હવે તેના પોતાના વતનમાં સંકોચાઈ રહ્યો છે અને ક્ષીણ થઈ રહ્યો છે. ભવિષ્યમાં આ ચાલુ રહેશે કે કેમ તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
