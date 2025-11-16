ETV Bharat / bharat

"તેજસ્વીએ મને ઘરમાંથી બહાર કાઢી, સવાલ કરીશ તો ચપ્પલથી મારીશું." રોહિણીનો ગંભીર આરોપ

રોહિણી આચાર્યએ સંજય યાદવ, રમીઝ અને તેજસ્વી પર પરિવારમાંથી તેને બહાર કાઢી મૂકવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું, " હારની જવાબદારી લેવા નથી માંગતા?"

રોહિણીનો ગંભીર આરોપ
રોહિણીનો ગંભીર આરોપ (Etv Bharat)
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ લાલુ પ્રસાદ યાદવના પરિવારમાં કંકાશનો માહોલ સર્જાયો છે. રોહિણી આચાર્યએ રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરતા પહેલા ટ્વિટ કર્યું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ પરિવારથી અલગ થઈ રહ્યા છે. તેમના ટ્વિટ બાદ આચાર્ય આજે રાત્રે પટણાથી દિલ્હી રવાના થયા. તેમણે ફરીથી સંજય યાદવ અને તેજસ્વી યાદવ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું, " હાર માટે આ લોકોને પૂછો."

રોહિણી આચાર્ય ગુસ્સામાં બોલ્યા: પટણાથી દિલ્હી જતા પહેલા પત્રકારો સાથે વાત કરતા આચાર્યએ કહ્યું, "તેજસ્વી યાદવ અને સંજય યાદવને હારનું કારણ પૂછો, કારણ કે તેઓ ચાણક્ય તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા." આચાર્યએ ઉમેર્યું કે હવે તેમનો કોઈ પરિવાર નથી.

"તેઓએ જવાબ આપવો પડશે... પાર્ટી આ સ્થિતિમાં કેમ પહોંચી છે?" : રોહિણી આચાર્યએ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આરજેડીના નબળા પ્રદર્શન વિશે ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે "તેજસ્વી યાદવ અને સંજયે આનો જવાબ આપવો જોઈએ. જ્યારે પાર્ટીના કાર્યકરો ચૂંટણીમાં પ્રદર્શન વિશે પ્રશ્નો પૂછશે, ત્યારે જે લોકો ચાણક્યની જેમ ફરતા હતા તેમને તેનો જવાબ આપવો પડશે."

'આખો દેશ પૂછી રહ્યો છે કે પાર્ટી આટલી બધી નિષ્ફળ કેમ ગઈ?': તેજસ્વી પર મોટો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે તેઓ પોતાની જવાબદારી લેવા માંગતા નથી. રોહિણી આચાર્યએ સંજય યાદવ અને રમીઝ પર પણ આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે "તેઓ કોઈ જવાબદારી લેવા માંગતા નથી. આખો દેશ પૂછી રહ્યો છે કે પાર્ટી આટલી બધી નિષ્ફળ કેમ ગઈ?"

"મારો કોઈ પરિવાર નથી, ચપ્પલથી મારીશું": પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યા પછી, તેણીએ આગળ કહ્યું, "આ લોકો, જ્યારે પણ પાર્ટીના ખરાબ પ્રદર્શનની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, અપમાનિત થાય છે અને ચપ્પલથી માર મારવાની વાત કરે છે. હું જવાબદારી લેવા માંગતી નથી; જો હું પ્રશ્નો પૂછીશ, તો મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવશે. તેથી, હવે મારો કોઈ પરિવાર નથી. તમે સંજય યાદવ, રમીઝ અને તેજસ્વી યાદવને પૂછી શકો છો. તેમણે જ મને પરિવારમાંથી કાઢી મૂકી છે"

રોહિણીએ પરિવાર અને પાર્ટી છોડવા વિશે વાત કરી: આરજેડી પાર્ટીના પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદની પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ શનિવારે હાર માટે તેમના ભાઈ તેજસ્વી યાદવના બે નજીકના સાથીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા. શનિવારે બપોરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને હંગામો મચાવનાર આચાર્યએ જાહેરાત કરી કે તે "રાજકારણ છોડી રહી છે" અને તેના પરિવાર સાથે "સંબંધો તોડી રહી છે".

"મારો કોઈ પરિવાર નથી. મને કંઈ પૂછશો નહીં. તેજસ્વી યાદવ, સંજય યાદવ અને રમીઝને પ્રશ્નો પૂછો." "હારની જવાબદારી કોઈને તો લેવી જ પડશે." - રોહિણી આચાર્ય, લાલુ યાદવની પુત્રી

તેજ પ્રતાપ બાદ લાલુ પરિવારમાં બીજો મોટી ફૂટ: અગાઉ, મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવ પણ પરિવાર અને પાર્ટીથી અલગ થઈ ગયા હતા. મે 2025માં, લાલુ પ્રસાદ યાદવે "બેજવાબદાર વર્તન" અને પાર્ટી શિસ્તનું ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપસર તેજ પ્રતાપને છ વર્ષ માટે પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા.

