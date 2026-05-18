ETV Bharat / bharat

શિકોહપુર જમીન સોદા કેસ: રોબર્ટ વાડ્રાએ દિલ્હી હાઇકોર્ટમાંથી અરજી કેમ પાછી ખેંચી?

ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રાના વકીલે કહ્યું કે તેઓ "યોગ્ય તબક્કે" ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ "યોગ્ય રજૂઆતો" કરશે.

રોબર્ટ વાડ્રા
રોબર્ટ વાડ્રા (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રાએ સોમવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં હરિયાણાના શિકોહપુર જમીન સોદા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સને પડકારતી પોતાની અરજી બિનશરતી રીતે પાછી ખેંચી લીધી હતી.

જસ્ટિસ મનોજ જૈનએ પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું કે, "અરજદારના વકીલે શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું કે તેમની સૂચના મુજબ અરજદાર હાલની અરજી આગળ ચલાવવા માંગતા નથી અને તેઓ તેને બિનશરતી રીતે પાછી ખેંચવા ઇચ્છે છે."

રોબર્ટ વાડ્રાના વકીલ અને વરિષ્ઠ એડવોકેટ અભિષેક સિંઘવીએ કહ્યું કે તેઓ "યોગ્ય તબક્કે" ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ "યોગ્ય દલીલો" રજૂ કરશે.

જસ્ટિસ જૈને કહ્યું કે બંને પક્ષોના તમામ હક્કો અને દલીલો ખુલ્લી રાખવામાં આવે છે અને અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. ગયા અઠવાડિયે Enforcement Directorate (ED)એ અરજીનો વિરોધ કરતાં દલીલ કરી હતી કે અરજી ખોટી કાનૂની દલીલ પર આધારિત છે.

એજન્સીએ વાડ્રાના વકીલ, વરિષ્ઠ એડવોકેટ અભિષેક સિંઘવીની રજૂઆતનો વિરોધ કરતી વખતે આ દાવો કર્યો હતો, જેમણે દલીલ કરી હતી કે ED પાસે કેસની તપાસ કરવાનો અધિકારક્ષેત્ર નથી કારણ કે અરજદાર સામે ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ દાખલ કરાયેલા ગુનાઓ સંબંધિત સમયે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ "સુનિશ્ચિત ગુના" નહોતા.

સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે જમીન સોદો 2008 અને 2012ની વચ્ચે થયો હતો, અને ED કેસનો આધાર બનેલા ગુનાઓ ફક્ત 2013 અને 2018માં જ શેડ્યૂલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

પરંતુ EDના વકીલે કહ્યું કે અરજદારની દલીલ ખોટી છે અને "કાયદા અંગે સંપૂર્ણ ખોટું નિવેદન" છે.15 એપ્રિલ 2026ના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટએ જુલાઈ 2025માં ED દ્વારા દાખલ કરાયેલા ચાર્જશીટમાં ગુનાઓની નોંધ લઈને વડરા અને અન્ય આરોપીઓને 16 મેના રોજ હાજર થવા જણાવ્યું હતું. આ પહેલીવાર હતું કે કોઈ તપાસ એજન્સીએ 57 વર્ષીય વડરા વિરુદ્ધ કોઈ ફોજદારી કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. એપ્રિલ 2025માં EDએ તેમની સતત ત્રણ દિવસ પૂછપરછ કરી હતી.

કોગ્નિઝન્સ ઓર્ડરમાં વિશેષ ન્યાયાધીશ સુશાંત ચાંગોત્રાએ કહ્યું હતું કે ચાર્જશીટ અને દસ્તાવેજોની પ્રાથમિક તપાસમાં વાડ્રા અને અન્ય આઠ આરોપીઓ વિરુદ્ધ આગળ કાર્યવાહી કરવા પૂરતું સામગ્રી મળી આવે છે

ન્યાયાધીશે કહ્યું, હું પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 3 (મની લોન્ડરિંગ) અને કલમ 70 (કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગુનાઓ) હેઠળના ગુનાઓનું ધ્યાન લઉં છું, જે કાયદાની કલમ 4 હેઠળ સજાપાત્ર છે," ન્યાયાધીશે કહ્યું હતું. વાડ્રા સામેની તપાસ ગુરુગ્રામ જિલ્લાના માનેસર-શિકોહપુર (હવે સેક્ટર 83) ખાતે જમીન સોદા સાથે જોડાયેલી છે.

આ સોદો ફેબ્રુઆરી 2008માં સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં વાડ્રા પહેલા ડિરેક્ટર હતા. આ સોદા હેઠળ, કંપનીએ ઓંકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી શિકોહપુરમાં 3.5 એકરનો પ્લોટ 7.5 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

તે સમયે, હરિયાણામાં ભૂપિન્દર સિંહ હુડ્ડાના નેતૃત્વ હેઠળની કોંગ્રેસ સરકારનું શાસન હતું. ચાર વર્ષ પછી, સપ્ટેમ્બર 2012માં, કંપનીએ જમીન રિયલ્ટી મેજર DLF ને 58 કરોડ રૂપિયામાં વેચી દીધી.

ઓક્ટોબર 2012માં જમીન એકત્રીકરણ અને જમીન રેકોર્ડ-કમ-નિરીક્ષક-જનરલ ઓફ રજીસ્ટ્રેશનના ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે પોસ્ટ કરાયેલા IAS અધિકારી અશોક ખેમકાએ રાજ્ય એકત્રીકરણ અધિનિયમ અને કેટલીક સંબંધિત પ્રક્રિયાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી ટ્રાન્ઝેક્શનને વર્ગીકૃત કર્યા પછી મ્યુટેશન રદ કર્યા પછી આ સોદો વિવાદમાં ફસાઈ ગયો.

વાડ્રાએ કોઈપણ ખોટા કામનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે, અને આ કેસને તેમના અને તેમના પરિવાર, જેમાં કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સોનિયા ગાંધી અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીનો સમાવેશ થાય છે, સામે "રાજકીય બદલો" ગણાવી રહ્યા છે.

વાડ્રા ઉપરાંત, કેવલ સિંહ વિર્ક, સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હવે સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટી એલએલપી), સ્કાય લાઇટ રિયલ્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રિયલ અર્થ એસ્ટેટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હવે રિયલ અર્થ એસ્ટેટ્સ એલએલપી), બ્લુ બ્રિઝ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હવે બ્લુ બ્રિઝ ટ્રેડિંગ એલએલપી) અને અન્યને પણ સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

  1. શિકોહપુર જમીન સોદા કેસ: રોબર્ટ વાડ્રા અને અન્ય 11 આરોપીઓને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા
  2. ગુરુગ્રામ જમીન ડીલ કેસ: રોબર્ટ વાડ્રા સામેના કેસમાં ચુકાદો અનામત

TAGGED:

ROBERT VADRA MONEY LAUNDERING CASE
ROBERT VADRA HARYANA SHIKOHPUR
ROBERT VADRA
BUSINESSMAN ROBERT VADRA
DELHI HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.