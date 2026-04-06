સિક્કિમના લાચેનમાં રસ્તો તૂટી જતા વાહન વ્યવહાર ઠપ્પ, 800 પ્રવાસીઓ ફસાયા

સિક્કિમના લાચેનમાં પ્રવાસીઓને હવામાનને ધ્યાનમાં રાખી અવરજવર ના કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 9:05 AM IST

ગંગટોક: સિક્કિમના મંગન જિલ્લાના લાચેનમાં ચુંગથાંગને જોડતો રસ્તો ગાબડાને કારણે બંધ થઇ ગયો હોવાથી લગભગ 800 પ્રવાસીઓ ફસાયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, લાચેન-ચુંગથાંગ રોડ પર તરૂમ ચુ પુલ પાસે આ ગાબડું પડ્યું હતુ.

મંગન જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ એક એડવાઇઝરી જાહેર કરી તારૂમ ચુ પુલ પાસેના રસ્તાને કેટલાક સમય માટે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે જેના કારણે 800 પ્રવાસીઓ લાચેનમાં ફસાઇ ગયા છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં લાચેનમાં તમામ પ્રવાસીઓને ખરાબ હવામાન અને રસ્તામાં સંભવિત જોખમને કારણે જ્યાં છે ત્યાં જ રહેવા અને રાત્રે કોઇ પણ પ્રકારની અવર જવર ના કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

સોમવારે હવામાનમાં સુધારો થાય અને ડોંગક્યા લા એક્સિસ પર બરફને હટાવવામાં આવે તો અધિકારીઓે ફસાયેલા પ્રવાસીઓને બહાર કાઢવા માટેની યોજના બનાવી છે. પ્રવાસીઓને લાચેન-ગોંગક્યા લા-લાચુંગ-ગંગટોક થઇને બહાર કાઢવાની આશા છે.

જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પોલીસ, ITBP, બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (BRO)ષ અને ભારતીય સેના સહિત અનેક એજન્સીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે, જેથી લોકોને સુરક્ષિત અને સમયસર બહાર કાઢી શકાય.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રસ્તાને ફરી ચાલુ કરવા અને બરફ હટાવવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, સ્થળાંતરનો ચોક્કસ સમય હવામાન અને માર્ગ સલામતીના વાસ્તવિક સમયના મૂલ્યાંકન પર આધારિત રહેશે.

ઉનાળો શરૂ થતા જ અનેક પ્રવાસી આ સિઝનમાં પહોંચે છે સિક્કિમ

ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ દેશમાં અનેક જગ્યાએથી પ્રવાસીઓ સિક્કિમ ફરવા માટે આવે છે. સિક્કિમ તેના અદભૂત કુદરતી સૌદર્ય, કંચનજંગા શિખર માટે જાણીતું છે. સિક્કિમ બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ, પ્રાચીન મઠો અને પ્રવાસીઓ માટે સલામત વાતાવરણને કારણે મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

800 TOURISTS SIKKIM LACHEN
ROAD CLOSED SIKKIM
SIKKIM TOURIST TRAPPED
SIKKIM TOURISAM
SIKKIM TOURISTS BREACH ROAD

