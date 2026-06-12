ભારતમાં 2024માં માર્ગ અકસ્માતમાં 1.77 લાખ લોકોના મોત થયા, દર કલાકે 20 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો
ભારતમાં માર્ગ અકસ્માતની સંખ્યામાં 2024માં વધારો થયો છે. દર કલાકે 56 માર્ગ અકસ્માત થાય છે.
Published : June 12, 2026 at 9:04 AM IST
નવી દિલ્હી: માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં માર્ગ અકસ્માતની સંખ્યા 2024માં 1.48 ટકા વધીને 4.87 લાખથી વધુ થઇ છે, જેના પરિણામે દર કલાકે 20 લોકોના મોત થાય છે. અહેવાલ અનુસાર દેશમાં દર કલાકે સરેરાશ 56 માર્ગ અકસ્માત થાય છે.
'ભારતમાં માર્ગ અકસ્માત 2024' નામના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "કેલેન્ડર વર્ષ 2024 દરમિયાન દેશમાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના પોલીસ વિભાગ દ્વારા કૂલ 4,87,707 માર્ગ અકસ્માત નોંધાયા છે, જેમાં 1,77,175 લોકો માર્યા ગયા છે અન 4,71,441 લોકો ઘાયલ થયા છે."
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, તમિલનાડુમાં સૌથી વધુ 67,526 અકસ્માતો થયા હતા જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ (24,118)માં 2024 દરમિયાન સૌથી વધુ અકસ્માતમાં મોત નોંધાયા છે.
ગુજરાતની સ્થિતિ
વર્ષ 2024 દરમિયાન ગુજરાતમાં માર્ગ અકસ્માતોના કિસ્સામાં અગાઉના વર્ષ 2023ની સરખામણીએ 4.7%નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
જોકે, રાજ્યમાં અકસ્માત બાદ મૃત્યુદર વધીને 49.5% થયો છે, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. ગુજરાતમાં અકસ્માતોમાં મૃત્યુ પામનારાઓમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ટુ-વ્હીલર ચાલકો (આશરે 49%) અને પદયાત્રીઓ (22%)નો છે.
એક્સપ્રેસ વે પર સૌથી વધુ અકસ્માત
2024 દરમિયાન, એક્સપ્રેસ વે સહિત નેશનલ હાઇવે (NH) પર કૂલ 1,50,958 (31.0 %) અકસ્માત થયા છે, સ્ટેટ હાઇવે (SH) પર 1,03,538 (21.2%) અને બાકી 2,33,211 (47.8%) અકસ્માત બીજા રસ્તા પર નોંધાયા છે.
અહેવાલ મુજબ, નેશનલ હાઇવે પર 64,772 (36.6 %), સ્ટેટ હાઇવે પર 39,277 (22.2%) અને અન્ય રસ્તાઓ પર 73,126 (41.3%) મોત થયા હતા.
વર્ષ દરમિયાન નોંધાયેલા કૂલ 1,64,378 જીવલેણ અકસ્માતોમાંથી 59,043 (35.9%) નેશનલ હાઇવે પર, 39,392 (22.1%) સ્ટેટ હાઇવે પર અને 68,943 (41.9%) અન્ય રસ્તા પર થયા હતા.
માર્ગ અકસ્માતોમાં સામેલ વાહનોની કેટેગરીમાં 2024 દરમિયાન કૂલ મોતમાં ટુ-વ્હીલરનો ભાગ સૌથી વધુ હતો, ત્યારબાદ હળવા વાહન- કાર,ટેક્સી, વાન અને અન્ય મોટર વાહન અને ટ્રક/લારીનો સમાવેશ થાય છે.
રોડનો ઉપયોગ કરનારી કેટેગરીમાં કૂલ મોતમાં ટુ-વ્હીલર સવારોનો ભાગ સૌથી વધુ 46.2% હતો અને ત્યારબાદ રાહદારીઓ 20.6% હતા. કાર,ટેક્સી, વાન અને LMVનો ઉપયોગ કરનારાઓનો ભાગ 12.4 ટકા હતો.
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