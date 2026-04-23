ETV Bharat / bharat

અંતિમ સંસ્કાર કરી પરત ફરી રહેલા વાહનનો અકસ્માત, 8 લોકોના મોત

ઉત્તરાખંડના ટિહરીમાં ચંબા-કોટી રૂટ પર મોટો માર્ગ અકસ્માત; વાહન ખીણમાં પડતાં 8 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ

વાહન ખીણમાં પડી ગયું (ફોટો સોર્સ: SDRF)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ટિહરી: ઉત્તરાખંડના ટિહરી જિલ્લામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. ચંબા ક્ષેત્રમાં, ચંબા-કોટી રૂટ પર 'નેઇલ' વિસ્તાર નજીક, એક વાહન નિયંત્રણ બહાર નીકળીને ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યું. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ અકસ્માતમાં 8 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2 વ્યક્તિઓને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

ચંબા-કોટી રૂટ પર વાહન ખીણમાં ખાબક્યું: અહેવાલો અનુસાર, એક બોલેરો કેમ્પર વાહન (નોંધણી નંબર યુકે 09 ટીએ 1799) ઋષિકેશથી ઘંસાલી જઈ રહ્યું હતું. ચંબા-કોટી રૂટ પર, નેઇલ નજીક, વાહને કાબુ ગુમાવ્યો અને અકસ્માત થયો. અહેવાલ છે કે વાહનમાં 9 થી 10 મુસાફરો સવાર હતા, જેમાંથી 8 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. દરમિયાન, 2 વ્યક્તિઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

મુસાફરો અંતિમ સંસ્કારમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા: તેહરીના એસએસપી શ્વેતા ચૌબેના જણાવ્યા અનુસાર, બધા મુસાફરો હરિદ્વારમાં અંતિમ સંસ્કાર કર્યા પછી પરત ફરી રહ્યા હતા. મૃતક વ્યક્તિનો પુત્ર - જેના અંતિમ સંસ્કાર માટે તેઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા - પણ પીડિતોમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત બાદ, અકસ્માત સ્થળે મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, મૃતકોના ગામોમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે, અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો તેમના શોકમાં અશાંત છે.

મુખ્યમંત્રી ધામીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું: મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ આ દુ:ખદ અકસ્માત પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં, તેમણે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને નિર્દેશ આપ્યો છે કે ઘાયલ પીડિતોને તાત્કાલિક અને યોગ્ય તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં કોઈ ખામી ન રહે. તેમણે અધિકારીઓને પરિસ્થિતિ પર સતત સતર્ક રહેવાની પણ સૂચના આપી છે.

TAGGED:

TEHRI VEHICLE ACCIDENT
VEHICLE PLUNGES INTO DEEP GORGE
TEHRI 8 DEAD
TEHRI ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.