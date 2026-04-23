અંતિમ સંસ્કાર કરી પરત ફરી રહેલા વાહનનો અકસ્માત, 8 લોકોના મોત
ઉત્તરાખંડના ટિહરીમાં ચંબા-કોટી રૂટ પર મોટો માર્ગ અકસ્માત; વાહન ખીણમાં પડતાં 8 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ
Published : April 23, 2026 at 5:17 PM IST
ટિહરી: ઉત્તરાખંડના ટિહરી જિલ્લામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. ચંબા ક્ષેત્રમાં, ચંબા-કોટી રૂટ પર 'નેઇલ' વિસ્તાર નજીક, એક વાહન નિયંત્રણ બહાર નીકળીને ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યું. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ અકસ્માતમાં 8 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2 વ્યક્તિઓને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
ચંબા-કોટી રૂટ પર વાહન ખીણમાં ખાબક્યું: અહેવાલો અનુસાર, એક બોલેરો કેમ્પર વાહન (નોંધણી નંબર યુકે 09 ટીએ 1799) ઋષિકેશથી ઘંસાલી જઈ રહ્યું હતું. ચંબા-કોટી રૂટ પર, નેઇલ નજીક, વાહને કાબુ ગુમાવ્યો અને અકસ્માત થયો. અહેવાલ છે કે વાહનમાં 9 થી 10 મુસાફરો સવાર હતા, જેમાંથી 8 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. દરમિયાન, 2 વ્યક્તિઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 23, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति…
મુસાફરો અંતિમ સંસ્કારમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા: તેહરીના એસએસપી શ્વેતા ચૌબેના જણાવ્યા અનુસાર, બધા મુસાફરો હરિદ્વારમાં અંતિમ સંસ્કાર કર્યા પછી પરત ફરી રહ્યા હતા. મૃતક વ્યક્તિનો પુત્ર - જેના અંતિમ સંસ્કાર માટે તેઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા - પણ પીડિતોમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત બાદ, અકસ્માત સ્થળે મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, મૃતકોના ગામોમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે, અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો તેમના શોકમાં અશાંત છે.
મુખ્યમંત્રી ધામીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું: મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ આ દુ:ખદ અકસ્માત પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં, તેમણે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને નિર્દેશ આપ્યો છે કે ઘાયલ પીડિતોને તાત્કાલિક અને યોગ્ય તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં કોઈ ખામી ન રહે. તેમણે અધિકારીઓને પરિસ્થિતિ પર સતત સતર્ક રહેવાની પણ સૂચના આપી છે.