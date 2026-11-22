રાજસ્થાનમાં અકસ્માતની 2 મોટી દુર્ઘટનામાં 12ના મોત; ગુજરાતના એક જ પરિવારના ૩ સભ્યોને કાળ ભરખી ગયો
કોટામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત: યાત્રાળુઓને લઈ જતું વાહન ઊભેલા ટ્રક સાથે અથડાયું; ખાટુ શ્યામજીથી પરત ફરી રહેલા 9 લોકોના કરુણ મૃત્યુ થયા
Published : November 22, 2026 at 9:47 AM IST
કોટા: નેશનલ હાઈવે 52 પર, કોટામાં શંભુપુરા બાયપાસ નજીક શનિવારે મોડી રાત્રે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ખાટુ શ્યામજીના દર્શન કરીને મહારાષ્ટ્ર પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલી એક 'ક્રૂઝર' ગાડી રસ્તા પર ઉભેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. મધ્યરાત્રિએ લગભગ 12:30 વાગ્યે બનેલી આ ગંભીર દુર્ઘટનામાં 9 લોકોના કરુણ મૃત્યુ થયા હતા, જ્યારે અન્ય આઠ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (II) રાજેશ ટેલરે જણાવ્યું હતું કે, હાઈવે પર જઈ રહેલા એક ટ્રકના ચાલકે તપાસ કરવા માટે પોતાનું વાહન રસ્તા પર ઊભું રાખ્યું હતું અને તે નીચે ઉતર્યો હતો. તે જ સમયે, પાછળથી પૂરઝડપે આવી રહેલું એક 'ક્રૂઝર' (વાહન) સીધું જ ઊભેલા ટ્રક સાથે અથડાયું. આ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે ક્રૂઝર સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું અને તેમાં સવાર મોટાભાગના યાત્રાળુઓનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં. આ અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલક પણ ઘાયલ થયો હતો.
Kota, Rajasthan: Nine people, including children, lose their lives after a Cruiser vehicle collides with a truck parked along the Kota-Udaipur National Highway in Rajasthan. The victims were returning from Khatu Shyamji. Six others sustain injuries and are undergoing treatment https://t.co/NI8GxmzpaM— IANS (@ians_india) November 22, 2026
ધાર્મિક યાત્રા પર ગયા હતા: નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ટેલરે જણાવ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રના ધુળેથી લગભગ 36 લોકોનું એક જૂથ મંગળવારે રાત્રે 10 વાગ્યે ત્રણ વાહનોમાં સવાર થઈને રાજસ્થાનની ધાર્મિક યાત્રાએ નીકળ્યું હતું. તેઓ સૌપ્રથમ મધ્ય પ્રદેશમાં ઓમકારેશ્વર અને ઉજ્જૈન મહાકાલના દર્શન કર્યા હતા. ત્યારબાદ, તેઓ સાંવરિયાજી, પુષ્કર, અજમેર, સાલાસર બાલાજી અને ખાટુ શ્યામજી ગયા હતા. મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી એવા આ શ્રદ્ધાળુઓ ખાટુ શ્યામજીના દર્શન કરવા માટે ત્રણ વાહનોના કાફલામાં આવ્યા હતા. દર્શન પૂર્ણ કર્યા બાદ, તેઓ પરત મહારાષ્ટ્ર જઈ રહ્યા હતા.
#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
બુંદી તરફથી આવી રહેલો તેમનો કાફલો જ્યારે શંભુપુરા ગામ નજીક પહોંચ્યો, ત્યારે સૌથી આગળનું વાહન એક 'ક્રૂઝર' કાબૂ બહાર જઈને એક ટ્રક સાથે અથડાયું. તેમાં સવાર મોટાભાગના લોકોનાં ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યાં. હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ, ગંભીર રીતે ઘાયલ અન્ય વ્યક્તિઓને પણ તબીબોએ મૃત જાહેર કર્યા. મૃત્યુ પામેલા તમામ નવ લોકોના મૃતદેહો મેડિકલ કોલેજની નવી હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આઠ ઘાયલ વ્યક્તિઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે. પોલીસે આ ઘટના અંગે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે અને મૃતકોના પરિવારોને જાણ કરી દેવામાં આવી છે.
અન્ય એક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ૩ સભ્યોના મોત
ફલોદી: દેચુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા નેશનલ હાઈવે-125 પર મંડલા કલા નજીક એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાબા રામદેવના ધામના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જઈ રહેલું એક 'ટેમ્પો ટ્રાવેલર' વાહન સામેથી આવી રહેલી કાર સાથે સામસામે અથડાયું હતું. આ દુઃખદ અકસ્માતમાં ગુજરાતના એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 15થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બંને વાહનોના આગળના ભાગ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા અને ઘટનાસ્થળે ચીસાચીસ તથા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
અકસ્માતની જાણ થતાં જ દેચુ પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને સ્થાનિક રહીશોની મદદથી ઘાયલોને બહાર કાઢ્યા હતા. પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ, તમામ ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જોધપુર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોધપુરની એમ.ડી.એમ. (MDM) હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. વિકાસ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં 15 ઘાયલો અહીં સારવાર હેઠળ છે. તેમાંથી 5 લોકોની હાલત ગંભીર છે, કારણ કે તેમના કરોડરજ્જુમાં ફ્રેક્ચર થયા છે.
મૃતકોની ઓળખ મુકેશ (નરેન્દ્રના પુત્ર), રાજેન્દ્ર (વિક્રમ સિંહના પુત્ર) અને જયંતીભાઈ (શંકરભાઈના પુત્ર, ઉંમર 57 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. મુકેશ અને રાજેન્દ્રના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા; તેમના મૃતદેહોને ફલોદી હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. જયંતીભાઈનું જોધપુર લઈ જતી વખતે રસ્તામાં અવસાન થયું હતું અને હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ઈજાગ્રસ્ત શ્રદ્ધાળુ મનોજભાઈ અને તેમના સંબંધી અનિલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડામાં આવેલી બીએસએફ (BSF) કોલોનીમાં રહે છે. શુક્રવારે આખો પરિવાર 'ટેમ્પો ટ્રાવેલર' વાહનમાં રામદેવરાની યાત્રાએ નીકળ્યો હતો. શનિવારે દર્શન કરીને ગુજરાત પરત ફરતી વખતે, સાંજના સમયે માંડલા કલા નજીક આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.
ગુજરાતના આ પરિવારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોમાં ભારતીબેન, કૈલાશબેન, ભરતભાઈ, ટ્વિંકલ, પૂજાબેન, લીલાબેન, મંજુલાબેન, સુનીતાબેન, સૂર્યાંશ, સતીશભાઈ, સચિનભાઈ, મનોજભાઈ અને હસમુખભાઈનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, અન્ય એક વાહનમાં મુસાફરી કરી રહેલા મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનના બે વ્યક્તિઓ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને હાલમાં તેઓ સારવાર હેઠળ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ માર્ગ પર ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ સાથે બનેલો આ બીજો મોટો અકસ્માત છે. માત્ર દસ દિવસ પહેલા, ૧૧મી નવેમ્બરના રોજ, વડોદરાની દશરથ સોસાયટીના એક પરિવારની કાર જોધપુર રિંગ રોડ પર અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. તે ઘટનામાં પણ રામદેવરા જઈ રહેલા એક પરિવારના સાત સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
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