વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ ભાગ્યે જ બચ્યું, RJDને 2010ની જેમ કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો

તેજસ્વી યાદવના નેતૃત્વ હેઠળના મહાગઠબંધનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ ભાગ્યે જ જાળવી શકાયું.

Published : November 14, 2025 at 8:25 PM IST

પટના : 2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવી ગયા છે. 200થી વધુ બેઠકોની જીત સાથે, NDA ફરી એકવાર સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. આ દરમિયાન, 2010 ની ચૂંટણી પછી RJDને તેની સૌથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેજસ્વી યાદવનું મુખ્યમંત્રી બનવાનું સ્વપ્ન માત્ર ચકનાચૂર થયું નથી, પરંતુ તેઓ વિપક્ષના નેતા તરીકેનું પોતાનું પદ પણ ભાગ્યે જ જાળવી શક્યા છે.

વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ ભાગ્યે જ બચ્યું

243 સભ્યોની બિહાર વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા બનવા માટે 10% બેઠકો જીતવી ફરજિયાત છે. તેથી, 24 બેઠકો જીતવી જરૂરી હતી. વર્તમાન પરિસ્થિતિ સૂચવે છે કે રાષ્ટ્રીય જનતા દળ ઓછામાં ઓછી ૨૫ બેઠકો મેળવવામાં સફળ રહેશે. જો તેની સંખ્યામાં એક કે બે બેઠકોનો પણ ઘટાડો થાય તો આ પદ ગુમાવી શકાય છે.

તેજસ્વી યાદવ નજીકની લડાઈમાં જીત્યા

મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તેજસ્વી યાદવે પોતે વૈશાલી જિલ્લાની રાઘોપુર વિધાનસભા બેઠક જીતી લીધી છે. તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર સતીશ કુમાર યાદવને લગભગ 14,000 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. જોકે, સ્પર્ધા નજીકની હતી અને તેઓ ઘણા રાઉન્ડમાં પાછળ રહ્યા હતા.

તેજસ્વી યાદવ ત્રીજી વખત જીત્યા

આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવ સતત ત્રીજી વખત રાઘોપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય બન્યા છે. તેમણે 2015 અને 2020 માં પણ જીત મેળવી હતી. ત્રણેય વખત તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર સતીશ કુમાર યાદવને હરાવ્યા હતા.

2010 પછીની સૌથી મોટી હાર

2010ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં RJDને સૌથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પાર્ટીને ફક્ત 21 બેઠકો મળી. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવી રાઘોપુર બેઠક પરથી સતીશ કુમાર સામે હારી ગયા, જેમને તેજસ્વીએ સતત ત્રીજી વખત હરાવ્યા છે.

RJDનો મત હિસ્સો અકબંધ

રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) ભલે બીજા ક્રમની સૌથી મોટી હારનો સામનો કરી ચૂક્યું હોય, પરંતુ મત શેરની દ્રષ્ટિએ તે નંબર વન પાર્ટી રહ્યું છે. 2025ની ચૂંટણીમાં, RJD એ 22.86 ટકા મત મેળવ્યા હતા, જ્યારે BJPને 20.39 ટકા અને JDU ને 19.03 ટકા મત મળ્યા હતા. જોકે, RJD એ 143 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા, જ્યારે BJP અને JDU એ 101-101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી.

