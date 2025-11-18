"બિહારમાં EVM ચોરી, પટનાની મૌર્ય હોટેલમાં રચાયું કાવતરું..." RJD નેતાઓનો ગંભીર આરોપ

ETV Bharat / bharat

"બિહારમાં EVM ચોરી" RJD નેતાઓનો ગંભીર આરોપ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 9:20 AM IST

પટના : બિહાર ચૂંટણી પરિણામો બાદ, RJD નેતાઓએ સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. RJD નેતાઓનો દાવો છે કે બિહાર ચૂંટણી માટે EVM ચોરી પટનામાં મૌર્ય હોટલમાં થઈ હતી. ઘણા મંત્રીઓ સંડોવાયેલા છે, અને તેમની સામે પુરાવા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે. RJD વળતો જવાબ આપશે.

મહાગઠબંધનની કારમી હાર : બિહાર ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમને ફક્ત 35 બેઠકો મળી હતી, જેમાં RJD માટે 25 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. ગયા વર્ષે, RJD સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું. ચૂંટણી પરિણામ પછી સોમવારે સાંજે પટનામાં RJD વિધાનસભા પક્ષની એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં હારના કારણોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

EVM દ્વારા મત ચોરી : RJD ધારાસભ્ય ભાઈ વીરેન્દ્રએ કહ્યું કે, EVM દ્વારા મત ચોરી કરવામાં આવ્યા હતા. પટનાની મૌર્ય હોટેલમાં બેસીને દરેક નેતાએ શું કર્યું તે બધા જાણે છે. મતોનું સંચાલન EVMમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે RJD હારી ગયું. તેમના મતવિસ્તાર, માનેરમાં જીતના માર્જિન પર સવાલ ઉઠાવતા, ભાઈ વીરેન્દ્રએ કહ્યું કે ત્યાં પણ એક ષડયંત્ર રચાયું હતું.

"હું 50,000 થી વધુ મતોથી જીતવાનો હતો, પરંતુ હું ફક્ત 20,000 મતોથી ચૂંટણી જીતી શક્યો. મારા મતવિસ્તારમાં પણ વોટ મેનેજ કરવામાં આવ્યા, આના પુરાવા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પછી, અમે કાનૂની કાર્યવાહી કરીશું." -- ભાઈ વીરેન્દ્ર (ધારાસભ્ય, RJD)

વરિષ્ઠ નેતા અબ્દુલ બારી સિદ્દીકીએ કહ્યું કે, તેજસ્વી યાદવને બેઠકમાં પક્ષ નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. વરિષ્ઠ પક્ષ નેતા અને ઉજિયારપુરના ધારાસભ્ય આલોક મહેતાએ કહ્યું કે, આ ચૂંટણી કોઈ સામાન્ય ચૂંટણી નહોતી. કોઈને વિશ્વાસ નહોતો કે પરિણામ આ રીતે આવશે.

"ચૂંટણી પરિણામો પછી પક્ષ પુરાવા એકત્રિત કરી રહ્યા છીએ. એકવાર પુરાવા એકત્રિત થઈ જાય, પછી પક્ષ કોઈપણ કાનૂની કાર્યવાહી પર વિચાર કરી શકે છે. આ મુદ્દે પાર્ટીમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે." -- આલોક મહેતા (RJD, ધારાસભ્ય)

પ્રશાસનની કાર્યશૈલી પર સવાલ : આલોક મહેતાએ આરોપ લગાવ્યો કે વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન વહીવટનો અભિગમ યોગ્ય ન હતો. વહીવટની કાર્યશૈલી ક્યાંકથી માર્ગદર્શન આપતી હોય તેવું લાગતું હતું. ચૂંટણી પરિણામોને જે રીતે હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા તે ખૂબ જ ચાલાકીભર્યું હતું, અને આની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

વિપક્ષના નેતા ચૂંટાયા તેજસ્વી યાદવ : સોમવારે સાંજે યોજાયેલી વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં તેજસ્વી યાદવને વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે ફરીથી ચૂંટવામાં આવ્યા. RJD સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને વિપક્ષના નેતા રાબડી દેવી પણ હાજર હતા.

બિહાર ચૂંટણી 2025 પરિણામ

બિહાર ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધને કુલ 35 બેઠકો જીતી હતી. જેમાં RJD 25, કોંગ્રેસે 6, CPI (ML) 2, CPI (M) અને IIP એક-એક બેઠક પર જીત્યા હતા.

દરમિયાન, કુલ 202 બેઠક જીતીને NDAનો બિહારમાં જંગી વિજય થયો હતો. જેમાં ભાજપને 89 બેઠકો મળી, JDU ને 85 બેઠકો, LJP રામવિલાસને 19 બેઠકો, HAM પાર્ટીને 5 બેઠકો અને RLM ને 4 બેઠકો મળી.

