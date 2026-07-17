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રાહુલ ગાંધી સામે ભાવુક થયા રિયાના પિતા, કહ્યું - જે મારી દીકરી સાથે થયું તે બીજા કોઈ સાથે ન થવું જોઈએ

NEET પેપર લીક થયા બાદ દેહરાદૂન વિદ્યાર્થી રિયા થાપાએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું; તેના પિતાએ રાહુલ ગાંધી સમક્ષ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

NEET પેપર લીક થયા બાદ દેહરાદૂન વિદ્યાર્થી રિયા થાપાએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું; તેના પિતાએ રાહુલ ગાંધી સમક્ષ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
NEET પેપર લીક થયા બાદ દેહરાદૂન વિદ્યાર્થી રિયા થાપાએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું; તેના પિતાએ રાહુલ ગાંધી સમક્ષ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 10:11 PM IST

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દેહરાદૂન: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે દહેરાદૂનની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા જ્યાં તેમણે "છાત્રોં કી ગૂંજ" કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને NEET પેપર લીકનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ ન માત્ર વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી પરંતુ NEET પેપર લીકના કારણે ડિપ્રેશનથી આત્મહત્યા કરનારા માતા-પિતાના દુઃખને પણ સાંભળ્યું. આવી જ એક વાર્તા દેહરાદૂનથી રિયા થાપાની હતી. NEET પેપર લીક બાદ રિયા થાપાએ પણ આત્મહત્યા કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ રિયા થાપાના પિતાને સ્ટેજ પર બોલાવ્યા, જ્યાં તેમણે બધા સાથે પોતાનું દુઃખ શેર કર્યું.

રિયાના પિતાએ રાહુલ ગાંધી સાથે પોતાનું દુઃખ શેર કર્યું: રિયાના પિતા રાજેશ મલે સ્ટેજ પર રાહુલ ગાંધી સમક્ષ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. રિયાના પિતાએ કહ્યું કે તેમની પુત્રી સવારે ત્રણ વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરતી હતી. જ્યારે તેમની પુત્રી NEET પરીક્ષા પછી પરત આવી ત્યારે તે ખૂબ જ ખુશ થઈ અને કહ્યું કે તેણે ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેને આશા હતી કે તેની પસંદગી થશે, પરંતુ જલદી જ તેણીને ખબર પડી કે NEET પેપર લીક થયું છે, તે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી.

રિયાના પિતાએ કહ્યું કે પરીક્ષાના બે દિવસ પહેલા તેમને ખબર પડી કે પેપર લીક થયું છે. ઘરે પાછા ફરતાની સાથે જ તેમની પુત્રીએ તેમને પોતાનો મોબાઇલ ફોન બતાવ્યો અને કહ્યું, "પપ્પા, NEET નું પેપર લીક થયું છે." ત્યારબાદ તેમણે તેમની પુત્રીને કહ્યું કે પેપર લીક થયું ન હોવું જોઈએ, અને આ સમાચાર ખોટા હોવા જોઈએ. જોકે, તેમની પુત્રીએ આગ્રહ રાખ્યો, "પપ્પા, પેપર લીક થયું છે," અને તેઓ હંમેશા છેતરાય છે.

પેપર લીક થયાની જાણ થતાં રિયા નિરાશ થઈ ગઈ અને આખરે એક કડક પગલું ભર્યું: રિયાના પિતાએ કહ્યું કે આ ઘટના પછી તેમની પુત્રી નારાજ થઈ ગઈ. પરીક્ષા ફરીથી યોજાશે તે જાણીને તે વધુ ગુસ્સે થઈ ગઈ. આખરે, 23 વર્ષીય રિયાએ આત્મહત્યા કરી. રિયાના પિતાએ રાહુલ ગાંધીને ગૃહમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવા વિનંતી કરી છે.

"મારી પુત્રી સાથે જે બન્યું તે બીજી કોઈ પુત્રી સાથે ન થવું જોઈએ. રાહુલ જી, કૃપા કરીને સંસદમાં અમારો અવાજ ઉઠાવો."

- રાજેશ માલ, રિયા થાપાના પિતા

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