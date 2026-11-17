બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'અકવાન'નું જોખમ, 145KM ઝડપથી ફૂંકાશે પવન! જાણો ક્યાં થશે અસર
પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડીના મધ્ય ભાગોમાં બનેલું ચક્રવાતી તોફાન 'અકવાન' 17 નવેમ્બર, 2026ની સાંજની આસપાસ પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી ઉપર એક ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં બદલાઇ શકે છે.
Published : November 17, 2026 at 3:19 PM IST
અમદાવાદ: બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી તોફાન 'અકવાન'નું જોખમ છે. IMD અનુસાર દક્ષિણ અને તેની સાથે જોડાયેલા પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડીના મધ્ય ભાગોમાં બનેલું ચક્રવાતી તોફાન 'અકવાન' 17 નવેમ્બર, 2026ની સાંજની આસપાસ પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી ઉપર એક ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં બદલાઇ શકે છે. તે બાદ 19 નવેમ્બરની સવારની આસપાસ તેના અને તેનાથી તીવ્ર થઇને એક ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં બદલાવાની સંભાવના છે.
આ પ્રણાલીના પ્રભાવને કારણે 19-20 નવેમ્બર દરમિયાન આંધ્ર પ્રદેશના દરિયા કિનારે અને યનમમાં કેટલાક સ્થળો પર ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે જ્યારે ક્યાક ક્યાર ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે. આ સિવાય 20 અને 21 નવેમ્બરે તેલંગાણામાં પણ કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
દક્ષિણ ભારત
17થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન કેરળ, તમિલનાડુ, પોડિચેરી અને કરાઇકલમાં 22થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન લક્ષદ્વીપમાં; 21થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન કર્ણાટકમાં; 18 નવેમ્બરે તથા 22થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન આંધ્ર પ્રદેશના દરિયા કિનારે અને યનમમાં; 18થી 19 નવેમ્બર અને 21થી 23 નવેમ્બરે દરમિયાન રાયલસીમામાં; તથા 19 નવેમ્બર અને 22થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન તેલંગાણામાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
19થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન આંધ્ર પ્રદેશના દરિયા કિનારે અને યનમમાં ક્યાક ક્યાક ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 18 નવેમ્બરે આંધ્ર પ્રદેશના દરિયા કિનારે અને યનમમાં 60-70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે છે. આ સિવાય 19 અને 20 નવેમ્બરે પણ અહીં 100-110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાઇ શકે છે.
\
7-Day Weather Outlook (17–23 Nov 2026) Cyclone Akvan brings heavy to extremely heavy rainfall over Tamil Nadu (17–18 Nov), Coastal Andhra Pradesh (19–20 Nov), and Odisha (21 Nov), alongside gusty winds in the Bay of Bengal. @moesgoi @PIB_India @DDNational @ndmaindia https://t.co/hF9FOx5XTC— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 17, 2026
મધ્ય ભારત
- 21-22 નવેમ્બરે પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ; 20-23 નવેમ્બરે પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશને વિદર્ભ; અને 18-19 નવેમ્બર તથા 22-23 નવેમ્બરે છત્તીસગઢમાં કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
- 20-21 નવેમ્બરે છત્તીસગઢમાં મોટા ભાગમાં અથવા લગભગ તમામ જગ્યાએ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
- 21 નવેમ્બરે પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં તથા 20-21 નવેમ્બરે છત્તીસગઢમાં વીજળી પડવા અને 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
- 21 નવેમ્બરે પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં તથા 20-21 નવેમ્બરે છત્તીસગઢમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
પૂર્વ ભારત
17-18 નવેમ્બરે અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુ ગ્રુપ; 19-21 નવેમ્બરે ગંગાને મેદાની પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા; તથા 20-21 નવેમ્બરે ઝારખંડમાં મોટા ભાગમાં અથવા લગભગ તમામ જગ્યાએ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
19-23 નવેમ્બરે અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુ ગ્રુપ: 17 નવેમ્બરે ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમ; 18 નવેમ્બર અને 22-23 નવેમ્બરે ગંગાના મેદાની પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા; 19 નવેમ્બર અને 22-23 નવેમ્બરે ઝારખંડ તથા 21 નવેમ્બરે બિહારમાં કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 18 નવેમ્બરે ઓડિશામાં વાવાઝોડા, વીજળી કડકવા અને 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ સાથે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
પશ્ચિમ અને પૂર્વોત્તર ભારત: આ અઠવાડિયે પશ્ચિમ અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં કોઇ ખાસ બદલાવ થવાની સંભાવના નથી.
ધુમ્મસની ચેતવણી: 17-18 નવેમ્બર દરમિયાન પૂર્વ અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં અને 19-21 નવેમ્બર દરમિયાન હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને પંજાબમાં ધુમ્મસ રહેવાની સંભાવના છે.
માછીમારો માટે ચેતવણી
- માછીમારોને 18થી 20 નવેમ્બર સુધી વિવિધ ભાગમાં દરિયો ના ખેડવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી છે.
- 18 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી
- 20 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી
- 20 નવેમ્બર સુધી પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી
- 18 નવેમ્બર સુધી પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી
- 19થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી.
આ પણ વાંચો: