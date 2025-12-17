ETV Bharat / bharat

આરજી કર બળાત્કાર-હત્યા કેસ: કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી, સુપ્રીમ કોર્ટે કેસ ટ્રાન્સફર કર્યો

આરજી કર બળાત્કાર-હત્યા કેસમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે સ્ટેટસ રિપોર્ટની એક નકલ પીડિતાના માતા-પિતાને આપવામાં આવે.

આરજી કર મેડિકલ કોલેજ
આરજી કર મેડિકલ કોલેજ (IANS)
December 17, 2025

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કોલકાતાની આરજી કર મેડિકલ કોલેજમાં તાલીમાર્થી ડોક્ટર પર બળાત્કાર અને હત્યાનો કેસ તેના આદેશના અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખવા માટે કલકત્તા હાઇકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યો છે. બુધવારે જસ્ટિસ એમએમ સુંદરેશ અને સતીશ ચંદ્ર શર્માની બેન્ચે કેસ પેપર્સ હાઇકોર્ટમાં મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે સ્ટેટસ રિપોર્ટની એક નકલ પીડિતાના માતા-પિતાને આપવામાં આવે. સુપ્રીમ કોર્ટે 2024 માં આ કેસનું સ્વતઃ સંજ્ઞાન લીધું હતું.

જુનિયર અને સિનિયર ડોક્ટર્સ એસોસિએશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કરુણા નંદીએ જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે દેશભરમાં સર્વસંમતિ બનાવવાની જરૂરિયાતને ઓળખીને રાષ્ટ્રીય ટાસ્ક ફોર્સ (NTF) ની રચના કરી છે. તેણીએ કહ્યું, "હું પશ્ચિમ બંગાળના ડોકટરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છું. NTF ની રચના તબીબી વ્યાવસાયિકોની સલામતી અને કલ્યાણ સંબંધિત મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે અસરકારક સૂચનો આપવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ બાબત માટે ફક્ત એક જ સુનાવણીની જરૂર છે."

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ બાબત પશ્ચિમ બંગાળની બંધારણીય અદાલત દ્વારા સાંભળી શકાય છે. બેન્ચે કહ્યું, "અમે આ બાબતને કોલકાતા હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ મોકલવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ, અને મુખ્ય ન્યાયાધીશને આ બાબતને યોગ્ય બેન્ચ સમક્ષ મૂકવા વિનંતી કરીએ છીએ."

ગયા વર્ષે 9 ઓગસ્ટના રોજ, આરજી કર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના એક સેમિનાર રૂમમાં એક અનુસ્નાતક તાલીમાર્થી ડોક્ટરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. કોલકાતા પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં બીજા દિવસે નાગરિક સ્વયંસેવક સંજય રોયની ધરપકડ કરી હતી. આ જઘન્ય ગુનાથી સમગ્ર દેશમાં વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો હતો અને પશ્ચિમ બંગાળમાં લાંબા સમય સુધી વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા. 20 જાન્યુઆરીના રોજ, કોલકાતાની એક ટ્રાયલ કોર્ટે આ કેસમાં સંજય રોયને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ ડોકટરોની બિનશરતી ગેરહાજરીને નિયંત્રિત કરવા સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર નજર રાખી રહી છે.

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, NTF એ તેના અહેવાલમાં - જે કેન્દ્ર સરકારના સોગંદનામાનો ભાગ હતો - જણાવ્યું હતું કે આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયિકો સામેના ગુનાઓને સંબોધવા માટે એક અલગ કેન્દ્રીય કાયદાની જરૂર નથી. પેનલે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દંડ સંહિતા, 2023 હેઠળ ગંભીર ગુનાઓ ઉપરાંત, રાજ્યના કાયદાઓમાં નાના ગુનાઓને સંબોધવા માટે પૂરતી જોગવાઈઓ છે.

ઘણી ભલામણો પૈકી, NTF એ નોંધ્યું હતું કે 24 રાજ્યોએ આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયિકો સામે હિંસાને સંબોધવા માટે કાયદા ઘડ્યા છે, અને "આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓ" અને "તબીબી વ્યાવસાયિકો" શબ્દોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

કોલકાતા પોલીસે શરૂઆતમાં RG કર બળાત્કાર-હત્યા કેસની તપાસ કરી હતી, પરંતુ કોલકાતા હાઇકોર્ટે 13 ઓગસ્ટના રોજ કેસ CBIને ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. આ પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે 19 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ કેસનું નિરીક્ષણ સંભાળ્યું.

CALCUTTA HIGH COURT
SUPREME COURT
KOLKATA RAPE MURDER CASE
RG KAR RAPE MURDER CASE

