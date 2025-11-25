આ ખોવાયેલા પોપટને શોધી આપનારને મળશે 5 હજારનું ઈનામ, હરિદ્વારમાં લાગ્યા પોસ્ટર
ખોવાઈ ગયેલા પોપટ શોધવાની આશામાં, તેના માલિકે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોસ્ટરો લગાવ્યા છે.
Published : November 25, 2025 at 7:14 PM IST
હરિદ્વાર: ધર્મનગરી હરિદ્વારમાં એક પોપટ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. હરિદ્વારની દિવાલો પર લગાવેલા ગુમ થયેલા પોપટના પોસ્ટર સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે. હરિદ્વારના દેવપુરા વિસ્તારમાં રહેતા મનોજનો પોપટ છેલ્લા એક મહિનાથી ગુમ છે. આખો પરિવાર તેને શોધવામાં લાગ્યો છે. તેને પાછો મેળવવા માટે, દિવાલો પર પોસ્ટર પણ લગાવ્યા છે, જેમાં લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ પાસે તેનો આ પોપટ હોય તો તે પાછો આપી જાય. પરિવાર પોપટને શોધી આપનારને પાંચ હજાર રૂપિયાનું ઇનામ આપશે.
પરિવાર માને છે કે, પાળીતો, પોપટ કોઈના ધાબા પર કે ઝાડ પર બેઠો હશે. કદાચ કોઈએ તેને પકડી લીધો હશે. તેથી, તેઓ આશા રાખે છે કે જો કોઈ તેમનું પોસ્ટર જોશે, તો તેઓ તેને પાછો આપી દેશે. લગભગ એક મહિના પહેલા, મનોજનો પાળીતો પોપટ અચાનક ઉડી ગયો હતો, જોકે,આ પોપટ વધુ ઉડવાનું જાણતો પણ ન હતો. પરિવારને શંકા છે કે નજીકમાં કોઈએ તેને પકડી લીધો છે. અચાનક પોપટ ઉડી જવાથી સમગ્ર પરિવારમાં નિરાશા વ્યાપી ગઈ છે.
પોપટ શોધવાની આશામાં, મનોજે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોસ્ટરો લગાવ્યા છે, જેમાં લોકોને મદદ માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. પરિવારને આ પક્ષી સાથે એટલો લગાવ થઈ ગયો હતો કે, તેમણે જે કોઈ તેને શોધીને પાછો લાવશે તેને 5,000 રૂપિયાનું ઈનામ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. મનોજે પોસ્ટરની નીચે પોતાનો મોબાઇલ નંબર પણ લખ્યો છે. મનોજને આ પોપટને ઘાયલ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, મનોજે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ છ મહિના પહેલા તેને પોપટનું બચ્ચું ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળ્યું હતું અને તેને લઈને તે ઘરે લાવ્યો હતો. તેણે પોપટના બચ્ચાની સારવાર કરાવી અને ધીમે ધીમે, પોપટ સ્વસ્થ થયો, મોટો થયો અને બોલવા પણ લાગ્યો. પછી, અચાનક, તે ઉડી ગયો. પોપટના ગાયબ થવાથી આખા પરિવારમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે, કારણ કે થોડા દિવસોમાં જ આ પોપટ પરિવારનો સભ્ય બની ગયો હતો અને પરિવારને પણ તેનાથી અનહદ લગાવ થઈ ગયો હતો.
પોપટ ગૂમ થવાથી બાળકી થઈ હતાશ: મનોજે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તે થોડા સમય પહેલા પોપટને ઘરે લાવ્યો ત્યારે તે ફક્ત એક નાનું બચ્ચું હતું. ધીમે ધીમે, તે બધાનો પ્રિય બની ગયો. તે બધા સાથે વાતચીત કરવા લાગ્યો અને તેને જે શીખવવામાં આવ્યું હતું તે બધું યાદ રાખવા લાગ્યો. સૌથી અગત્યનું, મનોજની નાની પુત્રીને પોપટ સાથે ખૂબ જ લગાવ થઈ ગયો, આખો દિવસ તે તેની સાથે રમતી રહેતી હતી. વધુમાં, તે ઝડપથી પરિવારનો સભ્ય બની ગયો. બધાને તેનું તોફાન અને તેની વાતચીત ખૂબ ગમતી.બાળકી ખુબ હતાશ છે અને આખો પરિવાર શોકમાં છે.
પક્ષી પ્રેમીઓમાં ચર્ચાનો વિષય: આ અનોખા પોસ્ટરે સ્થાનિકોમાં જિજ્ઞાસા જગાવી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આવા પોસ્ટરો જોઈને, દરેકની એક જ લાગણી છે: જ્યારે માણસો બીજા માણસોના જીવના દુશ્મન બની રહ્યા છે, ત્યારે પોપટ માટે આ પ્રકારનો પ્રેમ માનવતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.
લોકો કહે છે કે જ્યારે કોઈ પ્રાણી કે પક્ષી માણસોની વચ્ચે રહેવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તે સ્વાભાવિક રીતે જ તેની સાથે લગાવ થઈ જાય છે, પરંતુ મનોજના પરિવારને પોપટ સાથે એટલો બધો લગાવ થઈ ગયો કે તેમણે તેને શોધવા માટે પોસ્ટર લગાવ્યા છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તેને શોધનાર વ્યક્તિને 5,000 રૂપિયાનું ઈનામ પણ જાહેર કર્યું છે.