આ નિવૃત્ત વૈજ્ઞાનિકે ગટરના ગેસ પર બનાવી દીધો 'મિની ગેસ પ્લાન્ટ', ગેટ સંકટ વચ્ચે સ્થાનિકો માટે બન્યો 'વરદાન'
જે ઉંમરે લોકો નિવૃત્ત થઈને આરામ કરે છે, તેમાં આ વૈજ્ઞાનિકે ગટર પર મિની ગેસ પ્લાન્ટ બનાવી દીધો છે. જાણો કેવી રીતે કર્યું આ કામ?
Published : April 12, 2026 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી/ગાઝિયાબાદ: એક તરફ ગેસ સંકટના કારણે મજૂરોના પલાયન અને ભોજનાલયો-હોટલ બંધ થવાની ખબર આવી રહી છે, તો ગાઝિયાબાદમાં સ્થાનિક રહેવાસીઓ એક નિવૃત્ત વૈજ્ઞાનિકના અનોખા પ્રયાસોને કારણે મફતમાં ભોજન બનાવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને, અહીંના બ્રિજ વિહાર વિસ્તારમાં, હેમંત ભારદ્વાજ નામના એક નિવૃત્ત વૈજ્ઞાનિકે તેમના ઘરની સામે વહેતી ગટરને ઉર્જાના સ્ત્રોતમાં પરિવર્તિત કરી દીધી છે. આશરે 20,000 રૂપિયાના ખર્ચે, તેમણે એક પ્લાન્ટ બનાવ્યો છે જે ગટરમાંથી નીકળતા ગેસને એકત્રિત કરે છે અને તેને સીધા રસોઈના ચૂલામાં મોકલે છે. નિવૃત્તિ પછી, તે પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે અને પેન્શન મેળવે છે.
હેમંત દરરોજ બ્રિજ વિહારમાં પોતાના ઘરની સામેથી નીકળી ગટરને જોતા હતા. એક દિવસ, તેમણે ગટરના પાણીમાંથી પરપોટાનો સતત પ્રવાહ નીકળતો જોયો. એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે, આ એક સામાન્ય દૃશ્ય લાગતું હતું; જોકે, એક વૈજ્ઞાનિક માટે, તે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત હતો. આ જોતાં, તેમને એક વિચાર આવ્યો: આ પરપોટામાં કોઈ પ્રકારનો ગેસ હોઈ શકે છે, અને જો યોગ્ય રીતે એકત્રિત કરવામાં આવે, તો આ ગેસનો વ્યવહારિક ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વિચારથી પ્રેરિત થઈને, હેમંત ભારદ્વાજે ડ્રેઇન વોટરનું પરીક્ષણ કરાવ્યું; વિશ્લેષણમાં પાણીમાં વિવિધ ગેસ હોવાનું સામે આવ્યું, જેમાં જ્વલનશીલ ગેસ પણ હતો. આ શોધ પછી તરત જ તેમણે એક નોંધપાત્ર સરળ છતાં અત્યંત અસરકારક તકનીકનો અમલ કર્યો.
મીની ગેસ પ્લાન્ટ કેવી રીતે બનાવ્યો?
તેમણે મોટા વાદળી પ્લાસ્ટિક ડ્રમ ખરીદ્યા, દરેકની એક બાજુ કાપીને તેમને ગટરમાં મૂકી દીધા. આ વાદળી ડ્રમને મજબૂત લોખંડની ફ્રેમમાં ફિટ કરવામાં આવ્યા, જેથી ડ્રમ સંતુલિત રહી શકે. જ્યારે આ વાદળી ડ્રમ ખાલી થાય છે ત્યારે ગટરના પાણીમાં ડૂબી જાય છે, જેવી જ ગટરમાંથી નીકળતો ગેસ ડ્રમમાં એકઠો થવાનો શરૂ થાય છે તે ધીમે ધીમે ઉપર આવવા લાગે છે. આ તે વાતનો સંકેત છે કે ડ્રમમાં ગેસ જમા થઈ રહ્યો છે. ડ્રમની પર લાગેલી લોખંડની ફ્રેમ તેને સુરક્ષિત રાખે છે, જેથી ગેસ ભરાવા છતાં પણ ડ્રમને અમુક ભાગ ગટરમાં જ રહે.
લીકેજ અટકાવવા માટે આ કામ કરાયું: આ વાદળી ડ્રમમાં જમા ગેસને પાઇપ દ્વારા ચેનલ કરવામાં આવે છે અને મુખ્ય પાઇપલાઇન સાથે જોડવામાં આવે છે, જે ગેસને સીધો સ્ટવ સુધી પહોંચાડે છે. આ સમગ્ર સિસ્ટમમાં સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. ગેસ પ્રેશર સંબંધિત કોઈપણ સંભવિત લીકેજ અથવા સમસ્યાઓને રોકવા માટે ચાર ડ્રમમાંથી દરેકથી મુખ્ય પાઇપલાઇન તરફ જતા પાઇપમાં અલગ સલામતી વાલ્વ લગાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ગેસ પ્રેશરનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મુખ્ય પાઇપલાઇન અને સ્ટવ વચ્ચે એક મીટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મીટર પૂરતું પ્રેશર દર્શાવે છે ત્યારે જ ગેસનો ઉપયોગ રસોઈ માટે થાય છે.
સ્ટોવ બે કલાક માટે સળગે છે: હેમંત ભારદ્વાજે જણાવ્યું કે, પ્લાન્ટમાં ગેસ લગભગ 24 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવે છે. એકવાર પૂરતો ગેસનો જથ્થો એકઠો થઈ જાય, પછી લગભગ બે કલાક સુધી સ્ટવ સળગાવી શકાય છે. હાલમાં, નજીકના ઝૂંપડપટ્ટીના રહેવાસીઓ આ ગેસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે તેમને ઇંધણ સંબંધિત ખર્ચમાંથી રાહત આપે છે. આ પહેલ માત્ર આર્થિક રીતે ફાયદાકારક નથી પણ પર્યાવરણ માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે. ગટરમાંથી નીકળતા ગેસને સીધો વાતાવરણમાં જવા દેવાને બદલે તેને સ્ટોર કરીને તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનાથી પ્રદૂષણમાં ઘટાડો થાય છે.
સરકારને આપ્યું સૂચન: પ્લાન્ટ વિશે બોલતા, હેમંત ભારદ્વાજ કહે છે, જો કોઈ એક વ્યક્તિ માત્ર ₹20,000 ના રોકાણથી આવી પહેલ સફળતાપૂર્વક શરૂ કરી શકે છે, તો સરકારે ચોક્કસપણે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દેશભરમાં હજારો ગટર છે જ્યાં સમાન પ્રકારના ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે. જો આ બધી ગટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો તે ઉર્જાના વિશાળ સ્ત્રોત તરીકે કામ કરી શકે છે.
ઘણા પરિવારો રસોઈ બનાવે છે: હેમંત ભારદ્વાજને સામાજિક સેવામાં ઊંડો રસ છે અને સમયાંતરે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર કેન્દ્રિત વિવિધ પહેલ કરે છે. તે જણાવે છે કે, તે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને સામાજિક કલ્યાણમાં પોતાના કાર્યને ટેકો આપવા માટે પોતાના પેન્શન ભંડોળનો ઉપયોગ કરે છે; તે કોઈની પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની નાણાકીય સહાય સ્વીકારતા નથી. સ્થાનિક રહેવાસી સંજીવ કહે છે કે, તે નજીકમાં રહે છે અને હાલમાં બજારમાં ગેસ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ નથી. દરમિયાન, કાળા બજારમાં ગેસ સિલિન્ડર ખૂબ જ ઊંચા ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્લાન્ટ પાસે એક કામચલાઉ ચૂલો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ ચૂલા પર બે કે ત્રણ પરિવારો ભોજન રાંધવા માટે અહીં ભેગા થાય છે. ગેસ સપ્લાય બે થી ત્રણ કલાક ચાલે છે, અને અમે ફક્ત આનો ઉપયોગ કરીને અમારા રોજિંદા કામકાજ પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ.
રાષ્ટ્ર સેવા કરવાનો જુસ્સો: હેમંત ભારદ્વાજને એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે. તેમની પુત્રી સ્પેનમાં કામ કરે છે, જ્યારે તેમનો પુત્ર હાલમાં કાયદાનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. હેમંત ભારપૂર્વક કહે છે કે, તેમના પરિવારના સમર્થન વિના કંઈ પણ શક્ય ન હોત. તેમનો પરિવાર હંમેશા તેમની સાથે રહ્યો છે; તેમની પુત્રી અને પુત્ર તેમને સતત કહે છે, "પપ્પા, તમે ઉત્તમ કામ કરી રહ્યા છો." ઘણા લોકો મને આ પહેલ અંગે પ્રોત્સાહિત પણ કરે છે. મેં મારા જીવનમાં ઘણી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે; મેં સારી સરકારી નોકરી કરી હતી, અને હવે નિવૃત્તિ પછી પણ હું ગમે તે રીતે રાષ્ટ્રની સેવા કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગુ છું.
