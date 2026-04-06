દિકરીના છૂટાછેડા થતાં નિવૃત જ્જ પિતાએ વગાડાવ્યા ઢોલ-નગારા, કોર્ટથી ઘર સુધી કર્યુ ભવ્ય સ્વાગત

નિવૃત જ્જ જ્ઞાનેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે,તેની એક માત્ર દિકરી પ્રણિતા શર્માનો મેરઠની ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા થયાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 11:54 AM IST

મેરઠ, ઉત્તર પ્રદેશ: એક નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ પિતાએ તેમની દિકરીના છૂટાછેડા થવા પર સમાજમાં એક નવો જ દાખલો બેસાડ્યો છે. દિકરીના છૂટાથેડા થવા પર તેમણે ન માત્ર મીઠાઈઓ વહેંચી, પરંતુ પુષ્પવર્ષા તેમજ ફુલ માળા અને ઢોલ-નગારા વગાડીને તેનું ભાવભર્યુ સ્વાગત પણ કર્યું. આ ખાસ પ્રસંગને યાદ કરવા માટે, પિતા અને પરિવારે "આઈ લવ માય ડોટર" લખેલું કાળું ટી-શર્ટ પહેર્યું હતું.

નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જ્ઞાનેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની એકમાત્ર પુત્રી પ્રણિતા શર્માના મેરઠની ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા થયા. કોર્ટથી ઘર સુધી નાચતા-ગાતા દિકરીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આખા પરિવારે પ્રણિતાનો ફોટો પ્રિન્ટેડ કરેલું અને 'I Love My Daughter' લખેલું કાળું ટી-શર્ટ પહેર્યું હતું.

8 વર્ષ પહેલા થયા હતા લગ્ન: તેમણે કહ્યું હતું કે આ તેમની પુત્રીના 8 વર્ષના દુઃખ અને ગૌરવનો વિજય છે. પ્રણિતાના લગ્ન 2018 માં શાહજહાંપુરના રહેવાસી અને હાલમાં જલંધરમાં પોસ્ટેડ આર્મી મેજર ગૌરવ અગ્નિહોત્રી સાથે થયા હતા.

પિતાએ પોતાની દીકરીને ખૂબ આશાઓ સાથે દિકરીને વિદાય આપી હતી, લગ્નના થોડા સમય બાદ, તેમની દિકરી સાથે સાસરીયા તરફથી દુર્વ્યવહાર શરૂ થયો. પ્રણિતાએ જણાવ્યું હતું કે, સાત વર્ષ સુધી સાસરિયામાં માનસિક અને ભાવનાત્મક શોષણ સહન કર્યુ.

પ્રણિતાના પિતા જ્ઞાનેન્દ્ર શર્માએ સમાજને સંદેશ આપતા કહ્યું કે આ સમાજ કહે છે કે જો કોઈ દીકરી ડોલીમાં જાય છે, તો તે અર્થી (નનામી)માં પાછી આવવી જોઈએ. અમે આ માનસિકતા બદલવા માંગીએ છીએ.તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે દીકરી કોઈ વસ્તુ નથી. જો તે તેના સાસરિયાના ઘરમાં નાખુશ હોય, તો તેને ત્યાં રહેવા માટે દબાણ કરવું ખોટું છે. તેને સન્માન સાથે પાછી લાવવાની દરેક પિતાની ફરજ છે.

મહિલાઓ માટે પ્રણિતાનો સંદેશ: તેની નવી શરૂઆત પર, પ્રણિતાએ અન્ય મહિલાઓને પોતાનું મૌન તોડવા અપીલ કરી છે. "કોઈપણ પ્રકારના દુર્વ્યવહારને સહન કરવું એ પોતાની જાત સાથે અન્યાય છે. લગ્ન પહેલાં પોતાને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર અને મજબૂત બનાવો."

કૌટુંબિક સમર્થન: તેણીએ તેના પરિવારને તેની સૌથી મોટી શક્તિ ગણાવી. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે 2022 માં તેણે પોતાના ભાઈને એક દુર્ઘટનામાં ગુમાવી દીધો હતો.

ન સ્વીકાર્યુ ભરણપોષણ : મનોવિજ્ઞાનમાં અનુસ્નાતક પ્રણિતા શર્મા, ન્યાયિક એકેડેમીમાં ફાઇનાન્સ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરે છે. તેના પિતા, જ્ઞાનેન્દ્ર શર્માએ સમાજમાં એક ઉત્તમ દાખલો બેસાડતા સાસરીયા પક્ષ પાસેથી ના તો કોઈ ભરણપોષણ ભથ્થું લીધું કે ના તો કોઈ સામાન પરત માંગ્યો.તેમણે કહ્યું, "મને ફક્ત મારી પુત્રી સુરક્ષિત અને ખુશ જોઈએ"

