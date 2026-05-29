દિલ્હીના હૌઝ ખાસમાં ઘરમાં ACના ઈનડોર યૂનિટમાં થયો બ્લાસ્ટ, પૂર્વ IAS અધિકારીનું થયું મોત

અધિકારી ધનેન્દ્ર કુમારે દેશના ઘણા મહત્વપૂર્ણ વિભાગોમાં સેવા આપી હતી, હાલમાં ફાયર વિભાગ અને પોલીસ અકસ્માતની તપાસ કરી રહ્યા છે.

দিল্হীના হৌঝ খাসমাં ঘরমাં ACના ઈনডোর યૂনિટমાં থযো બ્લাস્ટ (SOURCE: LEFT IMAGE-IANS, RIGHT-ETV BHARAT)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 11:50 AM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હીના હૌઝ ખાસ વિસ્તારમાં એક દુ:ખદ ઘટના બની, જ્યાં ઇન્ડોર એસી યુનિટમાં કથિત વિસ્ફોટ બાદ નિવૃત્ત IAS અધિકારીના ઘરમાં આગ લાગી. ઘરમાં ધુમાડો ભરાઈ ગયો હોવાથી 80 વર્ષીય નિવૃત્ત IAS અધિકારીનું ગુંગળામણથી મૃત્યુ થયું, જ્યારે તેમના 30 વર્ષીય પુત્રને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ફાયર બ્રિગેડની બે ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

બુધવારે રાત્રે આ અકસ્માત થયો હતો

બુધવારે રાત્રે 11:18 વાગ્યાની આસપાસ આ ઘટના બની, જ્યારે હૌઝ ખાસ પોલીસ સ્ટેશનને R-15, હૌઝ ખાસ ખાતે આવેલા એક ઘરમાં આગ લાગી હોવાનો અહેવાલ મળ્યો. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. એવું કહેવાય છે કે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પરના એસીના ઇન્ડોર યુનિટમાં વિસ્ફોટ થયા પછી આગ લાગી હતી અને સમગ્ર વિસ્તાર ઝડપથી ધુમાડામાં લપેટાઈ ગયો હતો.

ફાયર બ્રિગેડની બે ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગ ઓલવવાનું કામ શરૂ કર્યું. પોલીસ અને ફાયર ફાઇટરોએ ઘરની અંદર ફસાયેલા લોકોને બચાવ્યા. નિવૃત્ત IAS અધિકારી ધનેન્દ્ર કુમાર અને તેમના પુત્રને ગંભીર હાલતમાં બચાવી લેવામાં આવ્યા અને તાત્કાલિક AIIMS ટ્રોમા સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવ્યા.

નિવૃત્ત IAS અધિકારી ધનેન્દ્ર કુમારનું અવસાન

જોકે, 80 વર્ષીય ધનેન્દ્ર કુમારનું સારવાર દરમિયાન ગૂંગળામણથી મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે તેમનો પુત્ર હજુ પણ હોસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં છે. અધિકારીની પત્ની અને બે ઘરકામ કરનારાઓને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.

પડોશીઓના જણાવ્યા મુજબ, અકસ્માત સમયે પરિવારના સભ્યો તેમના રૂમમાં હતા. અચાનક એક મોટો અવાજ આવ્યો અને થોડીવારમાં જ ઘર ધુમાડાથી ભરાઈ ગયું. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી.

જાણો કોણ હતા ધનેન્દ્ર કુમાર

  • ધનેન્દ્ર કુમાર 1968 બેચના વરિષ્ઠ IAS અધિકારી હતા.
  • હરિયાણા કેડરના અધિકારી તરીકે, તેમણે કરનાલ અને જીંદના ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે સેવા આપી હતી.
  • બાદમાં તેમણે હરિયાણાના મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય સચિવ અને સિંચાઈ, વીજળી અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના મુખ્ય સચિવ તરીકે સેવા આપી.
  • કેન્દ્ર સરકારમાં, તેમણે સંરક્ષણ ઉત્પાદન, માર્ગ પરિવહન, રાજમાર્ગ અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલયોમાં સચિવ જેવા મહત્વપૂર્ણ પદો સંભાળ્યા.
  • આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, તેમણે વિશ્વ બેંકમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે ભારત, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને ભૂટાનનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું.
  • ત્યારબાદ તેઓ કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના પ્રથમ ચેરમેન બન્યા. તેઓ ઓક્ટોબર 2005 માં સંરક્ષણ ઉત્પાદન સચિવ તરીકે નિવૃત્ત થયા.
  • નિવૃત્ત IAS અધિકારી ધનેન્દ્ર કુમારે દેશના ઘણા મહત્વપૂર્ણ સરકારી વિભાગોમાં સેવા આપી હતી.

હાલમાં, પોલીસ અને ફાયર વિભાગ એસી યુનિટમાં વિસ્ફોટ કેવી રીતે થયો અને આગ લાગવાનું સાચું કારણ શું હતું તેની તપાસ કરી રહ્યા છે.

ANI અનુસાર, ક્રાઈમ ટીમે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું છે, અને હાલમાં ઇલેક્ટ્રિકલ નિરીક્ષણો ચાલી રહ્યા છે. પોલીસે પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો નોંધ્યા છે અને જણાવ્યું છે કે આ તબક્કે કોઈ ગેરરીતિની શંકા નથી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલુ છે.

