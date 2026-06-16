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રાજ્યસભાની ચૂંટણી પહેલા 'રિસોર્ટ પોલિટિક્સ'ની એન્ટ્રી; NDA ધારાસભ્યો ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં ભેગા થયા

રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈને 'હોટલ પોલિટિક્સ' કેન્દ્ર સ્થાને આવી ગયું છે, બંને પક્ષો સંયુક્ત મોરચો રજૂ કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

એનડીએ સમર્થિત રાજ્યસભાના ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે
એનડીએ સમર્થિત રાજ્યસભાના ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 3:41 PM IST

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રાંચી: 18 જૂને યોજાનારી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઝારખંડમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. માહિતીના આધારે, જેએમએમના ઉમેદવાર વૈદ્યનાથ રામની જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, બીજી બેઠક માટેનો મુકાબલો વધુને વધુ રસપ્રદ બની રહ્યો છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રણવ ઝા અને એનડીએ સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણી મેદાનમાં હોવાથી, બધાની નજર ચૂંટણીના ગણિત પર છે.

એનડીએ ધારાસભ્યોનો મેળાવડો

આ સંભવિત ક્રોસ-વોટિંગ અને ધારાસભ્ય એકતા જાળવવાના પડકારને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને છાવણીઓ સક્રિય થઈ ગઈ છે. તેના ધારાસભ્યોને એક રાખવાની વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે, એનડીએએ તેમને રાંચીની એક ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. બરકાગાંવના ભાજપના ધારાસભ્ય, રોશન લાલ ચૌધરી, હોટલમાં પહોંચનારા સૌ પ્રથમ હતા. તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું કે તમામ ધારાસભ્યોને આગામી બે દિવસ સુધી સાથે રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. એલજેપી(આર)ના એકમાત્ર ધારાસભ્ય, જનાર્દન પાસવાન પણ હોટલમાં પહોંચ્યા.

બીજી બેઠક માટેની ચૂંટણી રસપ્રદ બની

રાજ્યસભા બેઠક જીતવા માટે, ઉમેદવારને પ્રથમ પસંદગીના 28 મતોની જરૂર હોય છે. એકલા JMM પાસે 34 ધારાસભ્યો છે. પરિણામે, તેના ઉમેદવાર વૈદ્યનાથ રામનો વિજય નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. બીજી બેઠક માટેનો મુકાબલો રસપ્રદ છે. ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સના ઉમેદવાર, પ્રણવ ઝાને 16 કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, 4 RJD ધારાસભ્યો, 2 CPI(ML) ધારાસભ્યો અને 6 JMM ધારાસભ્યોનો ટેકો મળવાની ધારણા છે.

જો આ ગણતરી સાચી પડે, તો પ્રણવ ઝા પણ જીત માટે તૈયાર દેખાય છે. આમ છતાં, કોંગ્રેસ છાવણી સક્રિય રહે છે. 15 જૂને, પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી કે. રાજુ, સાંસદ ડૉ. સૈયદ નાસિર હુસૈન, ઝારખંડ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કેશવ મહતો કમલેશ, ધારાસભ્યો પ્રદીપ યાદવ અને અજય શર્મા મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નિવાસસ્થાને મળ્યા હતા. કોંગ્રેસના એક પ્રતિનિધિમંડળે તેજસ્વી યાદવને પણ મળ્યા છે.

પરિમલ નથવાણીની એન્ટ્રીથી રોચક મુકાબલો

જોકે, NDA સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણી પણ સ્પર્ધાને પડકારજનક બનાવી રહ્યા છે. NDA પાસે BJPના 21, JDUના 1, AJSUના 1 અને LJP (રામ વિલાસ)ના 1 ધારાસભ્યો છે. આનાથી નથવાણીને કુલ 24 પ્રથમ પસંદગીના મત મળે છે. તેમને વિજય મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા ચાર વધારાના મતોની જરૂર પડશે. તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. 15 જૂનના રોજ, પરિમલ નથવાણી NDA વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં હાજર હતા. તેમણે પાર્ટીના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓને વ્યક્તિગત રીતે પણ મળ્યા હતા.

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