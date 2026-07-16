ISROના આશરે 100 વૈજ્ઞાનિકોના રાજીનામાના કારણે ભારે હોબાળો, સરકારે કડક પગલાં લીધા
સરકાર કે અવકાશ વિભાગે આ રાજીનામા પાછળના કારણો અંગે કોઈ માહિતી આપી નથી.
Published : July 16, 2026 at 5:01 PM IST
નવી દિલ્હી: છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) ના વૈજ્ઞાનિકોના રાજીનામાથી સરકાર ચોંકી ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે, સરકારે કડક પગલાં લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગગનયાન મિશન પર કામ કરતા વૈજ્ઞાનિકોને આ અંગે ખાસ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સરકાર ખાતરી કરવા માંગે છે કે ગગનયાન મિશન કોઈપણ સંજોગોમાં તેની સમયમર્યાદા ચૂકી ન જાય.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે ISRO ને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપી છે કે ગગનયાન અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ મિશનમાં સામેલ વૈજ્ઞાનિકો અને તકનીકી નિષ્ણાતોના રાજીનામા સ્વીકારવામાં ન આવે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ VRS માંગે છે, તો તેમને હાલ માટે પરવાનગી આપવામાં ન આવે. અવકાશ વિભાગ તમામ રાજીનામા અરજીઓ પર વિચાર કરશે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ફેરફારો નીચે મુજબ છે:
- મહત્વપૂર્ણ મિશન પર તૈનાત ગ્રુપ A ના વૈજ્ઞાનિકોના રાજીનામા હવે સામાન્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
- અંતિમ મંજૂરી હવે અવકાશ વિભાગના મુખ્યાલય પાસે રહેશે.
- નવી નીતિનો હેતુ ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અવકાશ કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપો અટકાવવાનો છે.
- રાષ્ટ્રીય મહત્વના પ્રોજેક્ટ્સ પર રાજીનામાની "ગંભીર" અસર અંગે ચિંતાઓને પગલે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
અહેવાલો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારનું આ પગલું આશરે 100 વૈજ્ઞાનિકોએ રાજીનામા આપ્યા બાદ આવ્યું છે. જોકે, આ સંખ્યા વિવાદાસ્પદ છે. સરકાર કે અવકાશ વિભાગે તેની પુષ્ટિ કરી નથી. જોકે, વિવિધ સમાચાર ચેનલો પર સમાન અહેવાલો ફરતા થઈ રહ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બેંગલુરુમાં યુઆર રાવ સેટેલાઇટ સેન્ટર અને કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર સહિત આશરે 100 વૈજ્ઞાનિકોએ રાજીનામું આપવાની ઓફર કરી છે.
You can lock the gates, but you cannot imprison talent. If scientists are leaving ISRO in unprecedented numbers, the Government must ask why, not merely make it harder to leave. India’s journey to the stars cannot be powered by declining morale on the ground.…— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) July 16, 2026
કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવીએ આ બાબતે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી. તેમણે લખ્યું, "તમે દરવાજા બંધ કરી શકો છો, પરંતુ તમે પ્રતિભાને કેદ કરી શકતા નથી. જો વૈજ્ઞાનિકો અભૂતપૂર્વ સંખ્યામાં ISRO છોડી રહ્યા છે, તો સરકારે કારણોની તપાસ કરવી જોઈએ, ફક્ત પ્રક્રિયાને મુશ્કેલ ન બનાવવી જોઈએ. પાયાના સ્તરે નીચું મનોબળ ભારતની અવકાશ યાત્રાને વેગ આપી શકતું નથી."
આ રાજીનામા અંગે કોઈ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, મીડિયામાં અટકળો ફેલાઈ રહી છે. આ રાજીનામાનું મુખ્ય કારણ ખાનગી અવકાશ ક્ષેત્રનું આકર્ષણ છે. ભારતનો ઝડપથી વિકસતો ખાનગી અવકાશ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક પગાર અને નેતૃત્વની તકો ધરાવતા અનુભવી ISRO વ્યાવસાયિકોની સક્રિયપણે ભરતી કરી રહ્યો છે. બીજું કારણ અતિશય કાર્યસ્થળ તણાવ છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ અતિશય કાર્યભાર અને ઉચ્ચ તણાવ સ્તરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્રીજું કારણ પ્રમોશન સિસ્ટમ પ્રત્યે અસંતોષ છે.
એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે આ માટે વહીવટી પરિસ્થિતિને દોષી ઠેરવી હતી. તેમણે લખ્યું, "ISRO ના R&D વૈજ્ઞાનિક કેડર (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, મિકેનિકલ, એરોસ્પેસ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ) ને કોઈ અનામત નથી અને પ્રવેશ ફક્ત શૈક્ષણિક ગુણવત્તા પર આધારિત છે. મુદ્દો અનામતનો નથી પરંતુ સંગઠનાત્મક સંસ્કૃતિનો છે, જેના કારણે પ્રોજેક્ટ્સ માટે અપૂરતા ભંડોળ, લાલ ફિતાશાહી, વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ઉચ્ચ સ્તરીય કાર્ય સંસ્કૃતિ, ખુલ્લા મનનો અભાવ અને અતિશય અમલદારશાહી પ્રણાલીને કારણે કામમાં સ્થિરતા આવી છે જે આજના પ્રતિભાશાળી લોકોને કોઈપણ ગતિશીલ અથવા રસપ્રદ કાર્ય પ્રાપ્ત કરવામાં અવરોધે છે."