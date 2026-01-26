પ્રજાસત્તાક દિવસ 2026: બંધારણની પહેલી નકલ ઉત્તરાખંડમાં છાપવામાં આવી હતી, આજે પણ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયામાં સચવાયેલી
એકવાર બંધારણ હસ્તલિખિત અને પૂર્ણ થઈ ગયું, પછી તે છાપવામાં આવ્યું, સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાએ દેહરાદૂનમાં પ્રથમ નકલ છાપી.
Published : January 26, 2026 at 11:18 AM IST
દેહરાદૂન : આજે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે. ભારત તેનો 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. આપણા દેશને 15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ આઝાદી મળી હતી. ભારતીય બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં કુલ 2 વર્ષ, 11 મહિના અને 18 દિવસ લાગ્યા હતા.
ભારતમાં બંધારણ 26 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આપણે ભારતીયો આ દિવસને પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. શું તમે જાણો છો કે બંધારણ લખાયા પછી તે કેવી રીતે અને ક્યાં છાપવામાં આવ્યું હતું? આજે, અમે તમને જણાવીશું કે બંધારણની પ્રથમ નકલો ક્યાં છાપવામાં આવી હતી.
ભારતીય બંધારણની પહેલી નકલ પણ દેહરાદૂનમાં છાપવામાં આવી હતી
ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ બંધારણ સભાના પ્રમુખ હતા. ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ હતા. રાજ્ય વિભાગ પછી, બંધારણ સભામાં કુલ 299 સભ્યો હતા. બંધારણ હસ્તલિખિત હતું. તે પ્રેમ નારાયણ રાયઝાદા દ્વારા હાથથી લખાયેલું હતું અને સમગ્ર ડિઝાઇનથી શણગારેલું હતું. બંધારણને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી, તેના છાપકામની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ.
ઉત્તરાખંડના વરિષ્ઠ પત્રકાર અને ઇતિહાસ નિષ્ણાત શીશપાલ ગુસૈને કહ્યું કે-
વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ હોવાથી, છાપકામ તે મુજબ કરવાનું હતું. તેથી, બંધારણ છાપવાનું કામ દહેરાદૂનમાં સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાને સોંપવામાં આવ્યું . જ્યારે સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાને આ જવાબદારી મળી, ત્યારે તે તેમના માટે ખૂબ જ ગર્વની ક્ષણ હતી. સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રેસ પાસે તે સમયની સૌથી આધુનિક ટેકનોલોજી હતી. આમ, દહેરાદૂનનું નામ ઇતિહાસની આ અવિસ્મરણીય ઘટના સાથે જોડાઈ ગયું. - શિષપાલ ગુસાઈ, વરિષ્ઠ પત્રકાર અને ઇતિહાસકાર
પહેલી મુદ્રિત નકલ હજુ પણ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયામાં સચવાયેલી છે
સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં બંધારણની હજારો નકલો છાપવામાં આવી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે ભારતીય બંધારણની પહેલી નકલ હજુ પણ દેહરાદૂન સ્થિત સર્વે ઓફ ઈન્ડિયામાં સચવાયેલી છે. મૂળ હસ્તલિખિત નકલ દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલયમાં સ્થિત છે. બંધારણ છાપવા માટે વપરાતા મશીનો હજુ પણ દેહરાદૂન સ્થિત સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા ભવનમાં વારસા તરીકે સચવાયેલા છે.
બંધારણ ફોટોલિથોગ્રાફિક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને છાપવામાં આવ્યું હતું
પ્રેમ નારાયણ રાજ્યદાએ બંધારણને ઇટાલિક શૈલીમાં લખ્યું હતું. તે સમયે, ઉપલબ્ધ એકમાત્ર ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી પ્રિન્ટિંગ સુવિધા દહેરાદૂનના હાથીબારકલા સ્થિત સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા પ્રેસ હતી. તેથી, બંધારણની પ્રથમ નકલો છાપવા માટે દહેરાદૂનમાં સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા પ્રેસની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. ભારતીય બંધારણની પ્રથમ નકલો ફોટોલિથોગ્રાફિક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને છાપવામાં આવી હતી .
