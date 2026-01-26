ETV Bharat / bharat

ગણતંત્ર દિવસ 2026: પીએમ મોદીની પાઘડી ફરી ચર્ચામાં, આ હતી વિશેષતા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે મોરના પીંછાવાળી ઘેરા મરૂન રંગની પાઘડી પહેરી હતી. D:

પીએમ મોદી (DD News)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : દર વર્ષની જેમ, પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પાઘડીનો દેખાવ અલગ જ હતો. આ વખતે, તેમણે સોનેરી મોરપીંછાવાળી ઊંડા મરૂન રંગની પાઘડી પહેરી હતી. જેણે તેમના પોશાકને વધુ સુંદર બનાવ્યો હતો. જટિલ ભરતકામવાળી પાઘડીનો પાછળનો ભાગ લાંબો હતો, જે મુક્તપણે વહેતો હતો. હેડગિયર ચુસ્ત રીતે બાંધેલું હતું અને બાજુઓ પર અનેક રંગો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.

પાઘડીની સાથે, વડા પ્રધાન મોદીએ ઘેરા નેવી બ્લુ-વ્હાઇટ કુર્તા-પાયજામા અને આછા વાદળી રંગનું હાફ-જેકેટ પહેર્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રી મોદીનો સ્વતંત્રતા દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસનો પોશાક હંમેશા ધ્યાન ખેંચતો રહ્યો છે. જેમાં રંગબેરંગી પાઘડીઓ હતી. 2024માં, તેમણે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે બહુરંગી "બંધાણી" પ્રિન્ટવાળી પાઘડી પસંદ કરી.

બાંધણી એ ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં લોકપ્રિય ટાઈ-ડાઈ કાપડનો એક પ્રકાર છે. આ કાપડને ખીલા વડે ઘણા નાના લૂપ્સમાં બાંધીને શણગારવામાં આવે છે, જે પેટર્નવાળી ડિઝાઇન બનાવે છે.

2023માં, પીએમ મોદીએ ટ્રાઉઝર અને કુર્તા સાથે બહુ રંગીન રાજસ્થાની પાઘડી પહેરી હતી. તે વર્ષના અંતમાં, 77મા સ્વતંત્રતા દિવસે, તેમણે બહુ રંગીન અને લાંબી પૂંછડીવાળી આકર્ષક રાજસ્થાની શૈલીની પાઘડી પસંદ કરી.

2019માં, વડા પ્રધાન મોદીએ પ્રચંડ બહુમતી સાથે બીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફર્યા બાદ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી છઠ્ઠા સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણ દરમિયાન બહુરંગી પાઘડી પહેરી હતી.

2014માં વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના પહેલા સ્વતંત્રતા દિવસે, મોદીએ તેજસ્વી લાલ જોધપુરી "બંધેજ" પાઘડી પહેરી હતી. 2015માં, પીએમ મોદીએ બહુ-રંગી ક્રોસ ક્રોસ રેખાઓવાળી પીળી પાઘડી પસંદ કરી હતી, અને ૨૦૧૬માં, તેમણે ગુલાબી અને પીળી ટાઇ-એન્ડ-ડાય પાઘડી પહેરી હતી.

તેવી જ રીતે, 2017 માં, વડા પ્રધાન મોદીએ તેજસ્વી લાલ અને પીળી પાઘડી પહેરી હતી જેની આસપાસ સોનેરી રેખાઓ હતી. 2018માં, વડા પ્રધાન મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી માટે કેસરી પાઘડી પહેરી હતી.

કચ્છની તેજસ્વી લાલ "બંધાણી" પાઘડીથી લઈને સરસવના રંગની રાજસ્થાની "સફા" સુધી, પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં વડા પ્રધાન મોદીની પાઘડીઓ એક ખાસ અને આકર્ષક દૃશ્ય રહી છે.

2022માં, મોદીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે ઉત્તરાખંડની એક અનોખી પરંપરાગત ટોપી પસંદ કરી હતી. આ ટોપીમાં બ્રહ્મ કમલ (ઉત્તરાખંડનું રાજ્ય ફૂલ) થી પ્રેરિત બ્રોચ પણ હતો, જે પ્રધાનમંત્રી કેદારનાથની દરેક મુલાકાત વખતે પહેરે છે. 2021માં, પીએમ મોદીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ દરમિયાન "હલારી પાઘડી", પીળા ટપકાં સાથેનો તેજસ્વી લાલ "બંધેજ" ટોપી પહેરી હતી - જે ગુજરાતના જામનગરના રાજવી પરિવાર તરફથી ભેટ હતી.

