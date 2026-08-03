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ફેસબુકના અધિકારીઓએ સંસદીય સમિતિની સામે માફી માગી, કહ્યું - PM મોદીની પોસ્ટ ભૂલથી થઈ હતી ડિલિટ

નિશિકાંત દુબે સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ છે. સંબંધિત વિડિઓમાં, પીએમ પેપર લીકના મુદ્દા વિશે બોલી રહ્યા હતા

નિશિકાંત દુબે સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ છે. સંબંધિત વિડિઓમાં, પીએમ પેપર લીકના મુદ્દા વિશે બોલી રહ્યા હતા
નિશિકાંત દુબે સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ છે. સંબંધિત વિડિઓમાં, પીએમ પેપર લીકના મુદ્દા વિશે બોલી રહ્યા હતા (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 8:52 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ ફેસબુક પરથી પીએમ મોદીના વીડિયોને દૂર કરવા અંગે કડક વલણ અપનાવ્યું. સમિતિની બેઠક દરમિયાન ઘણા સભ્યોએ મેટા અધિકારીઓને સ્પષ્ટ પ્રશ્નો પૂછ્યા. આ ઘટના માટે માફી માંગતા, મેટા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે એક ભૂલને કારણે વડા પ્રધાનનો વીડિયો દૂર કરવામાં આવ્યો છે.

સોમવારે, ગુગલ, મેટા અને યુટ્યુબ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મના પ્રતિનિધિઓ, ગૃહ મંત્રાલય અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે, સોશિયલ મીડિયા નિયમનના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે સંસદીય સમિતિ સમક્ષ હાજર થયા.

ભાજપના સભ્ય નિશિકાંત દુબેની અધ્યક્ષતામાં આઇટી અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિની આ બેઠક, સરકારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ફેસબુક પોસ્ટને કામચલાઉ બ્લોક કરવા અંગે મેટાની વૈશ્વિક ટીમને બોલાવ્યાના થોડા દિવસો પછી જ થઈ હતી.

કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયના સચિવ એસ. કૃષ્ણન અને સોશિયલ અને ડિજિટલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ - સ્નેપચેટ, ગૂગલ, એક્સ, મેટા (ફેસબુક, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ) અને યુટ્યુબના પ્રતિનિધિઓ "સોશિયલ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને તેમના નિયમન" વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે સમિતિ સમક્ષ હાજર થયા હતા.

ગયા શુક્રવારે સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) એ ગયા અઠવાડિયે મેટાની વૈશ્વિક ટીમને અલ્ગોરિધમિક પૂર્વગ્રહ, પ્લેટફોર્મની અલ્ગોરિધમિક પ્રક્રિયાઓ અને જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવામાં તેમની ભૂમિકા સંબંધિત મુદ્દાઓને સંબોધવા માટે બોલાવ્યા હતા.

આ પગલું સોશિયલ મીડિયા કંપની દ્વારા વડા પ્રધાનની ફેસબુક પોસ્ટને અસ્થાયી રૂપે અવરોધિત કર્યા પછી લેવામાં આવ્યું હતું. તે પોસ્ટમાં, પીએમ મોદી ભારતના યુવાનોને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા અને પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહીનું વચન આપી રહ્યા હતા.

જોકે યુએસ સ્થિત સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટે આ ઘટનાને ટેકનિકલ ખામી ગણાવી હતી અને માફી માંગી હતી, પરંતુ MeitY ને આ સ્પષ્ટીકરણ "અપૂરતું" લાગ્યું.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે સામગ્રી "અજાણતા" દૂર કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ પ્લેટફોર્મ પર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. સરકારી સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે આ મુદ્દો ફક્ત ટેકનિકલ નથી પરંતુ "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થા" સાથે સંબંધિત છે.

હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે પીએમ મોદીને લક્ષ્ય બનાવતી કથિત રીતે મોર્ફ કરેલી અને AI-જનરેટેડ પોસ્ટ્સના સંબંધમાં મેટા ઇન્ડિયાના વડા અરુણ શ્રીનિવાસ, તેમજ કેટલાક ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ સામે પણ કેસ નોંધ્યા છે.

સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે નિયમો અને કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન થાય છે ત્યારે જવાબદારી અનિવાર્ય છે. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે સમાજ પર સોશિયલ મીડિયાની અસર સારી રીતે દસ્તાવેજીકૃત છે, અભ્યાસો ટાંકીને જે દર્શાવે છે કે બાળકો અને અન્ય લોકોની જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વધુ પડતા સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગની પ્રતિકૂળ અસરો શું હોઈ શકે છે.

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