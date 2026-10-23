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'ભારત-ચીન વચ્ચે ફરી તણાવ, LAC પર સૈનિક આમને-સામને', મોદી સરકાર પર કોંગ્રેસના પ્રહાર

થોડા દિવસ પહેલા જ બન્ને દેશો વચ્ચે LAC પર વાતચીત થઇ હતી. કોંગ્રેસે પૂછ્યું, આ શું થઇ રહ્યું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2026 at 6:41 PM IST

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નવી દિલ્હી: ITBPના ડિરેક્ટર શત્રુજીત કપૂરના એક નિવેદનથી દેશની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઇને સવાલ પૂછવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે સીધો જવાબ માંગ્યો છે. શત્રુજીત કપૂરે જણાવ્યું કે અરૂણાચલ પ્રદેશમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે આમનો-સામનો થયો છે, તેમણે કહ્યું કે આવી સ્થિતિ અત્યારે પણ બનેલી છે.

તેમના આ વ્યક્તવ્યને લઇને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સ્પષ્ટીકરણની માંગ કરી છે. પાર્ટી અધ્યક્ષ ખડગેએ આ ઘટનાઓને ચિંતાજનક ગણાવી છે. તેમણે સરકારને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, ચીન સાથે આર્થિક સંબંધો અને બન્ને દેશો વચ્ચે વારંવાર થયેલી રાજકીય વાતચીતના પરિણામને લઇને સવાલ કર્યા છે. એક મહિના પહેલા જ ભારત અને ચીન વચ્ચે વાતચીતને લઇને સમાચાર આપવામાં આવ્યા હતા. કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ વાતચીત બાદ લાઇન ઓફ એક્ચુઅલ કંટ્રોલ (LAC) પર સ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઇ રહી છે. ગયા મહિને છ સપ્ટેમ્બરે વાચા-દમાઇ બોર્ડર મીટિંગ પોઇન્ટ પર કોર કમાન્ડર સ્તરની વાતચીત થઇ હતી.

કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે, અરૂણાચલ પ્રદેશમાં ચીની સૈનિકો સાથે સતત થઇ રહેલા ટકરાવની ITBPના DG દ્વારા પુષ્ટિ ચિંતાજનક છે. તેમણે કહ્યું કે ડોકલામ અને ગલવાન બાદ, શું વધુ એક ગંભીર ટકરાવની સ્થિતિ બની રહી છે? ઓગસ્ટમાં તક્સિંગ પાસે ચીની ઘૂષણખોરીના સમાચાર સામે આવ્યા હતા, તેમ છતાં વાચા-દમાઇમાં કોર કમાન્ડર સ્તરની વાતચીતના 47 દિવસ બાદ પણ ટકરાવ ચાલું છે. ખડગેએ પૂછ્યું, "શું ભારતની પેટ્રોલિંગ કરવાની પહોંચ પ્રભાવિત થઇ છે? અરૂણાચલ પ્રદેશ ભારતનો અભિન્ન અંગ છે. દેશને અંધારામાં કેમ રાખવામાં આવી રહ્યું છે?"

ખડગેએ મોદી સરકારને આર્થિક સુરક્ષાને લઇને પણ સવાલ પૂછ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ગલવાનમાં ભારતીય સેનાના 20 બહાદુર જવાનોની શહીદી બાદ ચીનમાંથી થતી આયાતમાં 102 ટકાનો ભારે વધારો થયો છે. બીજી તરફ, ચીન સાથે ભારતનો વેપાર નુકસાન 155 ટકાથી વધીને 112.16 અબજ ડૉલર સુધી પહોંચી ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પણ માન્યું છે કે ચીન ભારતીય નિકાસમાં વિઘ્ન નાખે છે. તેમ છતા સરકાર ચીનના રોકાણ પર લાગેલા પ્રતિબંધમાં છૂટ આપી રહી છે અને ચીન સાથે જોડાયેલી પાત્ર કંપનીઓને PLI (પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેટિવ)નો લાભ આપવા પર વિચાર કરી રહી છે. ખડગેએ પૂછ્યું કે શું મેક ઇન ઇન્ડિયા હવે ચીનથી આયાતમાં બદલાઇ ગયું છે?

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેએ મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે 23 મુલાકાતોને લઇને પણ પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે NSA અજીત ડોભાલ સાથે વિશેષ પ્રતિનિધિઓના 25 તબક્કાની ચર્ચા થઇ છે અને 36 બેઠક મળી છે અને SCO તથા બ્રિક્સના સતત શિખર સમ્મેલન થયા છે. આ તમામ મુલાકાતો અને વાર્તાઓનું પરિણામ શું આવ્યું?

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રાજસ્થાનના અલવરમાં ITBP કર્મીઓ માટે આયોજિત વાર્ષિક સમ્માન સમારંભમાં બોલતા ITBPના ડિરેક્ટર કપૂરે કહ્યું, "ગયા કેટલાક દિવસોમાં આવી સ્થિતિ બનેલી છે, જ્યાં અરૂણાચલમાં કેટલીક જગ્યાએ આમનો-સામનો થયો છે અને આ સિલસિલો અત્યારે પણ ચાલુ જ છે." જોકે, કપૂરે ચીનનું નામ લીધુ નહતું.

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INDIA AND CHINA
INDIA CHINA CLASH CONGRESS ATTACK

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