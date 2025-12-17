'મનરેગા'નું નામ બદલવાના મુદ્દે રાજકીય યુદ્ધ શરૂ: કોંગ્રેસે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, બિલની નકલ સળગાવી
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેના તમામ રાજ્ય એકમોને જિલ્લા મુખ્યાલયો પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
Published : December 17, 2025 at 4:23 PM IST
નવી દિલ્હી: મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (મનરેગા)નું નામ બદલીને 'વિકસિત ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન ગેરંટી (ગ્રામીણ) બિલ' કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને લઈને રાજકીય તણાવ વધુ તીવ્ર બન્યો છે. બુધવારે, ઓલ ઈન્ડિયા અસંગઠિત કામદાર કોંગ્રેસના બેનર હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શન કરતી વખતે, કોંગ્રેસના નેતા ઉદિત રાજે નવા બિલની નકલ બાળીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો.
કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા, ઉદિત રાજે કહ્યું કે મનરેગા ગ્રામીણ બેરોજગારી નાબૂદ કરવા માટે વિશ્વની સૌથી મોટી અને સૌથી ઐતિહાસિક યોજના રહી છે, અને હવે તેને નાબૂદ કરવા માટે કાવતરું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે યોજનામાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવું એ માત્ર તેમના વારસા પર હુમલો નથી પણ ગ્રામીણ મજૂરોના રોજગારના કાયદેસરના અધિકારને છીનવી લેવાનો પ્રયાસ પણ છે.
અગાઉ, કર્ણાટકના મંત્રી દિનેશ ગુંડુ રાવે મનરેગાનું નામ બદલવા બદલ કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આ પગલું મહાત્મા ગાંધી પ્રત્યે ભાજપ અને આરએસએસના વૈચારિક વિરોધને પ્રતિબિંબિત કરે છે. બેલાગવીમાં આ નિર્ણય સામે આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન રાવે કહ્યું હતું કે, "એ જાણીતી હકીકત છે કે આરએસએસ અને ભાજપ મહાત્મા ગાંધીને નાપસંદ કરે છે, જે તેમના કાર્યોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે."
કર્ણાટક કોંગ્રેસના નેતાઓએ બેલાગવીના સુવર્ણ સૌધામાં ગાંધી પ્રતિમા પાસે કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ અને મનરેગા (મનરેગા)નું નામ બદલીને 'VB-GRAM' કરવાના નિર્ણયના વિરોધમાં આ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારે પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારે કહ્યું હતું કે નેશનલ હેરાલ્ડ ભારતના સ્વતંત્રતા ચળવળ સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલું છે. તેમણે કેન્દ્રીય એજન્સીઓની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું હતું કે, "નેશનલ હેરાલ્ડ દેશનું ગૌરવ છે, જેની સ્થાપના સ્વતંત્રતા ચળવળ દરમિયાન જવાહરલાલ નેહરુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી." શિવકુમારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને હજુ સુધી FIR ની નકલ આપવામાં આવી નથી અને આવા કાર્યોથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની છબી "ખરાબ" થઈ છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 17 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ બિલનો વિરોધ કરીને દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી હતી. પાર્ટીએ ભાજપ અને RSS પર "અધિકારો-આધારિત કલ્યાણ પ્રણાલી" ને તોડી પાડવાનો અને તેને કેન્દ્રિય રીતે નિયંત્રિત ચેરિટી સિસ્ટમ સાથે બદલવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પાર્ટીએ તેના તમામ રાજ્ય એકમોને જિલ્લા મુખ્યાલયો પર પ્રદર્શનો કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પ્રદર્શનોમાં મહાત્મા ગાંધીના ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
'VB-GRAM' શું છે:
કૃષિ મંત્રી દ્વારા લોકસભામાં રજૂ કરાયેલ, આ બિલ હવે દરેક ગ્રામીણ પરિવાર માટે 100 દિવસને બદલે 125 દિવસની રોજગારીની ગેરંટી આપે છે, જેમાં પુખ્ત સભ્યો અકુશળ મેન્યુઅલ કામ કરવા તૈયાર છે.
બિલની કલમ 22 મુજબ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે ભંડોળ વહેંચણીનો ગુણોત્તર 60:40 હશે. પૂર્વોત્તર રાજ્યો, હિમાલયના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર) માટે, આ ગુણોત્તર 90:10 રહેશે.
બિલની કલમ 6 રાજ્ય સરકારોને નાણાકીય વર્ષમાં 60 દિવસ સુધીનો સમયગાળો સૂચિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં વાવણી અને લણણી જેવી વ્યસ્ત કૃષિ ઋતુઓનો સમાવેશ થશે. આ જાહેર કરાયેલ સમયગાળા દરમિયાન, બિલ હેઠળ કોઈ કાર્ય શરૂ અથવા અમલમાં મૂકવામાં આવશે નહીં.
