જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ ફગાવાયો, કોંગ્રેસે કહ્યું 'અમે જાણીએ છીએ કે ધનખડનું શું થયું હતું ?

લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના સાંસદોએ આ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ પર 12 માર્ચે હસ્તાક્ષર કર્યા હતાં.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર (ફાઈલ ફોટો/ANI)
Published : April 7, 2026 at 10:37 AM IST

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સીપી રાધાકૃષ્ણન અને લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરતી વિપક્ષી સભ્યો દ્વારા રજૂ કરાયેલ મહાભિયોગ દરખાસ્તને ફગાવી દીધી છે. અહેવાલો અનુસાર, જ્ઞાનેશ કુમાર સામેના મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ પર લોકસભાના 130 સભ્યો અને રાજ્યસભાના 63 સભ્યોએ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

12 માર્ચ, 2026ના રોજ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં રજૂ કરાયેલ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવમાં ભારતના બંધારણની કલમ 324(5), મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023ની કલમ 124(4), ભારતના બંધારણની કલમ 11(2) અને ન્યાયાધીશો (તપાસ) અધિનિયમ, 1968 હેઠળ જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

લોકસભા બુલેટિન અનુસાર, સ્પીકરે કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી, પ્રસ્તાવ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બુલેટિનમાં જણાવાયું છે કે પ્રસ્તાવની સૂચના પર કાળજીપૂર્વક અને સચોટ વિચારણા કર્યા પછી અને તમામ સંબંધિત પાસાઓ અને મુદ્દાઓનું કાળજીપૂર્વક અને સચોટ મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, લોકસભા સ્પીકરે, ન્યાયાધીશોએ અધિનિયમ, 1968 ની કલમ 3 હેઠળ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, પ્રસ્તાવની સૂચના સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. રાજ્યસભાના એક બુલેટિનમાં સભ્યોને નોટિસના અસ્વીકારની પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે સંસદના બંને ગૃહોમાં વિપક્ષના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢવા બદલ ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારની ટીકા કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે લોકસભા બુલેટિન જોડતા લખ્યું, "અમે જાણીએ છીએ કે અગાઉના રાજ્યસભા અધ્યક્ષનું શું થયું, જેમણે વિપક્ષી સાંસદોની અરજી સ્વીકારી હતી." જગદીપ ધનખરે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં સ્વાસ્થ્યના કારણોસર રાજ્યસભા અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ધનખડના રાજીનામા પર વિરોધ પક્ષો સરકાર પર નિશાન સાધતા રહે છે.

