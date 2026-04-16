'ધર્મ આધારિત અનામત ગેરબંધારણીય', અખિલેશ અને અમિત શાહ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી

સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે પ્રશ્ન કર્યો કે સરકાર બિલ રજૂ કરવામાં આટલી ઉતાવળ કેમ કરી રહી છે. શાહે આનો જવાબ આપ્યો.

અમિત શાહ અને અખિલેશ યાદવ (ANI and PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 2:13 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને તે જાતિ વસ્તી ગણતરી સાથે હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ધર્મના આધારે મુસ્લિમો માટે અનામત ગેરબંધારણીય છે.

શાહે લોકસભામાં મહિલા અનામત કાયદામાં સુધારા અને સીમાંકન સંબંધિત ત્રણ બિલ રજૂ કરતી વખતે સમાજવાદી પાર્ટી (SP) ના નેતાઓ અખિલેશ યાદવ અને ધર્મેન્દ્ર યાદવ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપતા આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી.

કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે આજે ગૃહમાં બંધારણ (૧૩૧મો) સુધારો બિલ, ૨૦૨૬ અને સીમાંકન બિલ, ૨૦૨૬ રજૂ કર્યું, જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા (સુધારા) બિલ, ૨૦૨૬ રજૂ કર્યું. સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે મહિલા અનામત બિલ રજૂ કરવામાં કેન્દ્રની ઉતાવળ પર સવાલ ઉઠાવતા લોકસભામાં ગરમાગરમ ચર્ચા શરૂ થઈ.

તેમણે વસ્તી ગણતરીના તાજેતરના અભાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર જાતિ આધારિત ગણતરી ટાળી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ રજૂ કર્યા પછી આ નિર્ણય લીધો, જે સંસદના ચાલુ ખાસ સત્ર દરમિયાન એક મુખ્ય કાયદાકીય પગલું હતું.

ચર્ચામાં ભાગ લેતા, અખિલેશ યાદવે પૂછ્યું કે કેન્દ્ર મહિલા અનામત લાગુ કરવા માટે આટલી ઉતાવળ કેમ કરી રહ્યું છે. તેમણે પહેલા વસ્તી ગણતરીથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેમનો પક્ષ સૈદ્ધાંતિક રીતે મહિલા અનામતને સમર્થન આપે છે પરંતુ સીમાંકન દ્વારા તેનો અમલ કરવાનો વિરોધ કરે છે.

તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર જાતિ વસ્તી ગણતરી અને અનામત વધારવાની માંગણીઓને ટાળવા માટે જાણી જોઈને વસ્તી ગણતરીમાં વિલંબ કરી રહી છે. ટીકાનો જવાબ આપતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે વસ્તી ગણતરીનું કામ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગયું છે અને ગૃહને ખાતરી આપી હતી કે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી પણ હાથ ધરવામાં આવશે.

શાહે કહ્યું, "દેશભરમાં વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, અને તે પછી, અમે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી પણ કરીશું. હાલમાં, ઘરોની યાદી ચાલુ છે. કોઈ ચોક્કસ જાતિને ઘરો ફાળવવામાં આવતા નથી." અમિત શાહે વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "જો સમાજવાદી પાર્ટીનો રસ્તો છે, તો તે જાતિ દ્વારા ઘરોની ઓળખ પણ કરશે." તેમણે ગૃહને ખાતરી આપી કે વસ્તી ગણતરી જાતિ વસ્તી ગણતરી સાથે જ કરવામાં આવશે.

દરમિયાન, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે પક્ષ બંધારણીય ધોરણે ત્રણ પ્રસ્તાવિત બિલોનો સખત વિરોધ કરે છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ પગલાં બંધારણને "વિકૃત" કરવાનો પ્રયાસ છે, ખાસ કરીને વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયાથી સીમાંકનને અલગ કરીને. સમાજવાદી પાર્ટી વતી બોલતા, તેમણે કહ્યું હતું કે પક્ષ મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપશે નહીં જ્યાં સુધી તેમાં અન્ય પછાત વર્ગો અને મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે જોગવાઈઓ શામેલ ન હોય.

તેમણે સરકારને પ્રસ્તાવિત બિલો પાછા ખેંચવા અને તેના બદલે 2023 માં પસાર થયેલા કાયદાને લાગુ કરવા અપીલ કરી. શાહે કહ્યું કે બંધારણ હેઠળ ધર્મના આધારે અનામતની મંજૂરી નથી. "ધર્મના આધારે મુસ્લિમો માટે કોઈપણ અનામત ગેરબંધારણીય છે," શાહે કહ્યું.

જવાબમાં, અખિલેશ યાદવે પ્રશ્ન કર્યો કે શું મુસ્લિમ વસ્તી 50 ટકા અનામત મર્યાદા કરતાં વધુ છે. પહોંચની બહાર છે. આનો જવાબ આપતા, શાહે કહ્યું, "અમે સમાજવાદી પાર્ટીને મુસ્લિમ મહિલાઓને તેની બધી ટિકિટો આપતા રોકી રહ્યા નથી." લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ હસ્તક્ષેપ કરતા પહેલા ચર્ચા ગરમ થઈ ગઈ, સભ્યોને આવી સીધી ચર્ચામાં ન ભાગ લેવાની અને કાર્યવાહી દરમિયાન શિષ્ટાચાર જાળવવાની અપીલ કરી.

