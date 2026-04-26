'ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સેફ છે, એ જાણીને રાહત થઈ', ટ્રમ્પની ડિનર પાર્ટીમાં ફાયરિંગ પર PM મોદીનું નિવેદન
વોશિંગ્ટનમાં હિલ્ટન હોટેલમાં થયેલી ગોળીબારની ઘટના અંગે PMએ કહ્યું છે કે લોકશાહીમાં હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી
Published : April 26, 2026 at 4:39 PM IST
નવી દિલ્હી: વોશિંગ્ટનના વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટેલમાં આયોજિત વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ ડિનરમાં ગોળીબારની ઘટના દરમિયાન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને અન્ય યુએસ અધિકારીઓ હાજર હતા. જોકે, તેઓ સુરક્ષિત રહ્યા અને બધાને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી. તેમણે યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ સુરક્ષિત હોવાનું જાણી રાહત વ્યક્ત કરી.
મોદીએ કહ્યું કે, લોકશાહીમાં હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી અને તેની ખુલી નિંદા થવી જોઈએ.
Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be…— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, "વોશિંગ્ટન ડીસીમાં એક હોટલમાં તાજેતરમાં બનેલી સુરક્ષા ઘટના બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી અને ઉપ રાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ છે તે જાણીને રાહત થઈ. હું તેમની સતત સલામતી અને સુખાકારીની કામના કરું છું. લોકશાહીમાં હિંસાનું કોઈ સ્થાન નથી અને તેની સ્પષ્ટપણે નિંદા થવી જોઈએ."
શનિવારે રાત્રે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને ઘણા વરિષ્ઠ યુએસ નેતાઓ, ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ પત્રકારો સાથે, માટે રાત્રિભોજનની બહાર લોબીમાં બંદૂક અને છરી સાથે સજ્જ એક વ્યક્તિ ઘૂસી ગયો અને ગુપ્ત સેવા એજન્ટો દ્વારા ઘેરાયેલા અને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા તે પહેલાં બોલરૂમ તરફ દોડી ગયો. રાષ્ટ્રપતિને કોઈ ઈજા થઈ ન હતી.
ગુપ્ત સેવાના બધા અધિકારીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. હાજર રહેલા લોકોમાં ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ વાન્સ, સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ અને રાજ્ય સચિવ માર્કો રુબિયો હતા.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર પહેલા પણ હુમલો થઈ ચૂક્યો છે
જુલાઈ 2024 માં, પેન્સિલવેનિયાના બટલરમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર હત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. રેલી દરમિયાન એક બંદૂકધારીએ ટ્રમ્પ પર અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું જેમાંથી એક ગોળી તેમના કાન પાસેથી નીકળી ગઈ હતી.
જોકે, પાંચ ગુપ્ત સેવા એજન્ટો ઝડપથી સ્ટેજ પર દોડી ગયા, ટ્રમ્પને ઢાંકી દીધા અને ગોળીબાર કરનારને ઝડપી લેવામાં આવ્યો. લગભગ બે મહિના પછી, સપ્ટેમ્બરમાં, માર-એ-લાગો ખાતે ટ્રમ્પ પર બીજી વખત હુમલો કરવામાં આવ્યો. FBI એ આ હુમલાને ફ્લોરિડાના વેસ્ટ પામ બીચમાં એક ગોલ્ફ કોર્સમાં ટ્રમ્પની હત્યાના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવ્યો. 58 વર્ષીય રાયન વેસ્લી રૂથની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેના પર હથિયાર રાખવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
