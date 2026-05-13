એક મતથી ચૂંટણી જીતનારા TVKના ધારાસભ્યને રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના આદેશ પર લગાવી રોક
સુપ્રીમ કોર્ટે સેતુપતિની જીતને પડકારતી રિટ પિટિશન પર મદ્રાસ હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી કાર્યવાહી પર પણ રોક લગાવી હતી.
Published : May 13, 2026 at 1:57 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના તે આદેશ પર રોક લગાવી દીધી છે જેમાં TVKના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય એસ.સેતુપતિને તમિલનાડુ વિધાનસભામાં ભાગ લેવાથી રોકી દીધા હતા. જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ, સંદીપ મહેતા અને વિજય બિશ્નોઇની બેન્ચે આ કેસની સુનાવણી કરી હતી.
બેન્ચે DMKના ઉમેદવાર કે.આર.પેરિયાકરૂપ્પનની સેતુપતિની જીતને પડકારતી રિટ પિટિશન પર હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી કાર્યવાહી પર પણ સ્ટે આપ્યો હતો.
સીનિયર વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કહ્યું કે હાઇકોર્ટનો આદેશ એટલો ભૂલભરેલો હતો કે તેના કારણે કેટલીક સજા મળવી જોઇએ. સીનિયર વકીલે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું કે શનિવારે સાંજે દાખલ કરાયેલી રિટ પિટિશનની રવિવારે સુનાવણી કરવામાં આવી હતી.
The Supreme Court has granted interim relief to TVK MLA Srinivas Sethupathi, staying the Madras High Court's order that had restrained him from voting in the Assembly. The Supreme Court issued notices to DMK leader Periyakuruppan and other parties, seeking their response within… pic.twitter.com/LaC6yrnl5l— IANS (@ians_india) May 13, 2026
સુપ્રીમ કોર્ટે DMKના ઉમેદવાર પેરિયાકરૂપ્પન તરફથી હાજર થયેલા સીનિયર વકીલ મુકુલ રોહતગીને પૂછ્યુ કે ચૂંટણી પરિણામ વિરૂદ્ધ કલમ 226 હેઠળ રિટ પિટિશન કેવી રીતે દાખલ કરી શકાય. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ઇલેક્શન પિટિશન એકમાત્ર યોગ્ય ઉપાય છે.
બેન્ચે કહ્યું, "આ ઓછામાં ઓછું કહેવા માટે અત્યાચાર છે." સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે હાઇકોર્ટનો મત છે કે ઉપાય એક ઇલેક્શન પિટિશન છે, છતાં પણ તે રિટ પિટિશન પર વિચાર કરી રહી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે હાઇકોર્ટના આદેશ પર રોક લગાવી દીધી હતી. બેન્ચે રોહતગીને કાઉન્ટર-એફિડેવિટ દાખલ કરવાની તક આપી હતી. બેન્ચને જણાવાયું કે ફ્લોર ટેસ્ટની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને DMK ફ્લોર ટેસ્ટમાં ભાગ નથી લઇ રહ્યું. રોહતગીએ રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારની ભાગીદારીનો કોઇ ખાસ પ્રભાવ નહીં પડે.
સેતુપતિએ શિવગંગા જિલ્લાના તિરૂપટ્ટુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર (નંબર 185)થી દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK)ના ઉમેદવાર અને પૂર્વ મંત્રી કે.આર. પેરિયાકરૂપ્પન સામે એક મતના અંતરથી જીત મેળવી હતી.
ત્યારબાદ, પેરિયાકરુપ્પને મતગણતરી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિનો દાવો કરતા મદ્રાસ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પોસ્ટલ બેલેટ ભૂલથી ખોટા મતવિસ્તારમાં મોકલવામાં આવ્યા હોવાથી ગણતરી કરવામાં આવી નહતી.
મંગળવારે, હાઇકોર્ટે પેરિયાકરૂપ્પનની અરજી પર વચગાળાનો આદેશ જાહેર કર્યો હતો. હાઇકોર્ટે સેતુપતિને આગામી આદેશો સુધી વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેતા રોક્યા હતા. હાઇકોર્ટે અવલોકન કર્યું કે વિવાદ પેન્ડિંગ રહે ત્યા સુધી સેતુપતિને મત આપવાની પરવાનગી આપવાથી સરકાર ખુદ પ્રભાવિત થઇ શકે છે. હાઇકોર્ટે કહ્યું કે સુવિધાનું સંતુલન તેમના મતદાનને રોકવાના પક્ષમાં છે.
