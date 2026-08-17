આવક કરતા વધુ સંપત્તિ મામલે રાહુલ ગાંધીને રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટમાં તપાસ એજન્સી પર ઉભા થયા સવાલ
અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાવાની હતી. કોર્ટે કહ્યું, તપાસ એજન્સી કેમ ચુપ રહી?
By Sumit Saxena
Published : August 17, 2026 at 2:58 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને મોટી રાહત આપી છે. રાહુલ ગાંધી પર આવક કરતા વધુ સંપત્તિનો આરોપ છે. આ કેસમાં અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાવાની હતી પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે સુનાવણીની પરવાનગી આપી નથી. સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ આરોપો પર CBIના ચુપ રહેવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને પૂછ્યું કે શું આ મામલે કાર્યવાહી કરવા માટે એજન્સીને કોર્ટના નિર્દેશની જરૂર છે?
બેન્ચે આ વાત પર ભાર મુક્યો કે કોર્ટે નેચરલ જસ્ટિસના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું જોઇએ. સાથે જ બેન્ચે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટની તે અરજી પર કાર્યવાહી ટાળવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો જે એક ભાજપના કાર્યકર્તાએ એવો દાવો કરતા દાખલ કરી હતી કે રાહુલ ગાંધી પાસે તેમની આવક કરતા વધુ સંપત્તિ છે.
આ મામલે સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચી અને વી.મોહનાની બેન્ચે કરી હતી. રાહુલ ગાંધી તરફથી સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલ હાજર થયા હતા અને CBIનું પ્રતિનિધિત્ત્વ એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસવી રાજુએ કર્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન, સિબ્બલે કહ્યું કે હાઇકોર્ટની કાર્યવાહી "કાયદાની નજરમાં અજ્ઞાત" હતી અને "આ એક એવી પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી બદલાની કાર્યવાહી છે જેને કાયદો માન્યતા આપતું નથી."
કપિલ સિબ્બલે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરનારાના લોકલ સ્ટેન્ડી અને તેની નીયત પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સિબ્બલે કહ્યું કે અરજી કરનારે ક્યારેય પોતાની ઓળખ અથવા યોગ્યતાનો ખુલાસો કર્યો નથી અને કહ્યું, 'તે એક RSS કાર્યકર્તા છે.' રાજુએ તર્ક આપ્યો કે CBI માત્ર ફરિયાદની તપાસ કરી રહી હતી અને આરોપોને ગંભીર ગણાવ્યા હતા.
બેન્ચે પૂછ્યુ કે હાઇકોર્ટે રાહુલ ગાંધીને પોતાની વાત રાખવાની તક આપ્યા વગર આદેશ કેમ પસાર કર્યો? બેન્ચે કહ્યું કે માની લો કે કોઇ હત્યા કરે છે તો પોલીસને તેની પરવાનગીની જરૂર નથી હોતી. CJIએ કહ્યું કે જો કોર્ટ કોઇ નિર્દેશ જાહેર કરવા માંગે છે તો તેને નેચરલ જસ્ટિસના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવાની આશા કરવામાં આવે છે.
સિબ્બલે તર્ક આપ્યો કે એજન્સીનો ઉત્સાહ સ્પષ્ટ દેખાઇ રહ્યો છે અને રાજુએ પૂછ્યું, 'તમે તેમાં કેમ રસ લઇ રહ્યા છો? રાજુએ તર્ક આપ્યો, "જો તથ્ય સાચા છે તો આ આવક કરતા વધુ સંપત્તિનો એક ગંભીર કેસ છે."
સિબ્બલે કહ્યું કે આ સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયા છે તો અખબારમાં તેનો અહેવાલ કેવી રીતે છપાયો? કપિલ સિબ્બલે પૂછ્યું, 'જજોએ પૂછવું જોઇતું હતું કે આ અખબારમાં કેવી રીતે આવ્યું? ચેમ્બરની કાર્યવાહીમાં અથવા તો PILની અરજી કરનારે તેનો ખુલાસો કર્યો અથવા ED કે CBIએ તેનો ખુલાસો કર્યો?
તેમણે કહ્યું કે જજોને આ વાતની ચિંતા થવી જોઇએ. રાજુએ કહ્યું કે એક ફરિયાદની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જસ્ટિસ બાગચીએ રાજુને પૂછ્યું, "શું તમે સ્વત:સંજ્ઞાન લઇને કર્યું છે? રાજુએ ઇનકાર કર્યો હતો.
બેન્ચે કહ્યું, "તો પછી અમને આ આદેશના સાચા-ખોટાની તપાસ કરવા દો. કોઇ કોર્ટ પહોંચ્યું છે અને કોર્ટ તમને (એજન્સી)ને મજબૂર કરી રહ્યું છે. એવામાં અમને વ્યક્તિગત રીતે લાગે છે કે કોર્ટે બીજા પક્ષી વાત પણ સાંભળવી જોઇએ.
રાજુએ દલીલ કરી, 'જો તથ્ય સાચા છે. જો દાવા સાચા છે તો આ કોઇ બેકારની અરજી નથી.' જસ્ટિસ બાગચીએ પૂછ્યુ, 'જો આ આટલી ગંભીર ઘટના છે તો તમારી એજન્સી ચુપ કેમ રહી?' બેન્ચે રાજુને એમ પણ પૂછ્યું કે શું એજન્સીને કોર્ટ તરફથી કોઈ પ્રોત્સાહનની જરૂર છે. હાઈકોર્ટે કેસની આગામી સુનાવણી 20 ઓગસ્ટના રોજ નક્કી કરી છે. બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે હાઇકોર્ટમાં કાર્યવાહી આગામી આદેશ સુધી સ્થગિત રહેશે.
રાહુલ ગાંધીએ અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાંથી દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં કાર્યવાહી ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક અલગ અરજી દાખલ કરી છે. રાહુલ ગાંધીએ અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના તે આદેશને પડકારવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો જેમાં CBI અને EDને એક ભાજપ કાર્યકર્તાના આરોપોની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
કાર્યકર્તાનો દાવો હતો કે રાહુલ ગાંધી પાસે તેમની આવક કરતા વધુ સંપત્તિ છે. આ વર્ષે મેમાં હાઇકોર્ટે CBI અને EDને કહ્યું હતું કે તે રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ ભાજપ કાર્યકર્તા એસ.વિગ્નેશ શિશિર દ્વારા કરવામાં આવેલી આવક કરતા વધુ સંપત્તિની ફરિયાદની તપાસ કરે.
હાઇકોર્ટે એવું પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે અધિકારી કાયદા હેઠળ યોગ્ય પગલા ભરી શકે છે. હાઇકોર્ટે કહ્યું, પક્ષના વકીલોને સાંભળવા અને રેકોર્ડ પર રહેલી સામગ્રીને જોા બાદ અમને આ યોગ્ય લાગે છે કે ઉપર બતાવવામાં આવેલા તમામ પક્ષ (જેમાં નવા સામેલ કરવામાં આવેલા વિરોધ પક્ષ પણ સામેલ છે) આઠ અઠવાડિયાની અંદર પોતાનો જવાબ દાખલ કરે. કાઉન્ટર (જવાબ)ના રૂપમાં જવાબ દાખલ કરીને, અરજી કરનાર દ્વારા ઉપર જણાવવામાં આવેલી એજન્સીઓને સોપવામાં આવેલી ફરિયાદ પર થયેલી પ્રગતિ વિશે કોર્ટને જાણકારી આપવામાં આવી શકે છે.
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