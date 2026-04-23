જગ્ગી હત્યા કેસમાં અમિત જોગીને મોટી રાહત, સરેન્ડર પર રોક, રાજકીય ઉથલપાથલ

છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટે જગ્ગી હત્યા કેસમાં અમિત જોગીને શરણાગતિ સ્વીકારવા માટે 23 એપ્રિલ સુધીનો સમય આપ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 1:33 PM IST

રાયપુર: છત્તીસગઢમાં બહુચર્ચિત રામ અવતાર જગ્ગી હત્યા કેસમાં એક મોટો વળાંક આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપી અમિત જોગીને હાલ પૂરતો શરણાગતિ સ્વીકારવાથી રાહત આપી છે. કોર્ટે આ કેસમાં જવાબ માંગતી સીબીઆઈને નોટિસ જારી કરી છે, જેનાથી રાજ્યમાં ફરી રાજકીય ઉથલપાથલ શરૂ થઈ ગઈ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં રાહત, શરણાગતિ સ્વીકારવાથી રોક

ગુરુવારે સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને ન્યાયાધીશ સંદીપ મહેતાની બેન્ચે એક મહત્વપૂર્ણ આદેશ જારી કર્યો હતો. કોર્ટે અમિત જોગીને હાલ પૂરતો શરણાગતિ સ્વીકારવાથી મુક્તિ આપી હતી અને કેસમાં સીબીઆઈ પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો. આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે હાઈકોર્ટે તેમને શરણાગતિ સ્વીકારવા માટે 23 એપ્રિલ સુધીનો સમય આપ્યો હતો.

હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો હતો

અમિત જોગીએ છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો, જેણે તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, તેમની કાનૂની ટીમે તાત્કાલિક સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો, અને હવે તેમને વચગાળાની રાહત મળી છે.

જગ્ગી હત્યા કેસ 23 વર્ષ જૂનો

આ કેસ 4 જૂન, 2003નો છે, જ્યારે રામ અવતાર જગ્ગીની રાયપુરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, તેને એક મોટું રાજકીય કાવતરું માનવામાં આવતું હતું. લાંબી ટ્રાયલ પછી, 2026 માં, હાઈકોર્ટે અમિત જોગીને દોષિત ઠેરવ્યા અને તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી.

રાજકીય હલચલ ફરી જાગી

સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મળેલી આ રાહતથી ફરી એકવાર છત્તીસગઢના રાજકારણમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એક તરફ, તેને કાનૂની પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે વર્ણવવામાં આવી રહી છે, તો વિપક્ષ તેને એક મોટા રાજકીય વિકાસ તરીકે જોઈ રહ્યો છે. હાલમાં, આ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે, અને આગામી સુનાવણી કેસનો માર્ગ નક્કી કરશે.

જગ્ગી હત્યા કેસ જેવા સંવેદનશીલ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો આ વચગાળાનો આદેશ માત્ર કાનૂની રીતે મહત્વપૂર્ણ નથી પણ તેના દૂરગામી રાજકીય પરિણામો પણ છે. હવે બધાની નજર આગામી સુનાવણી અને CBIના પ્રતિભાવ પર છે.

