દિલ્હી બ્લાસ્ટ: વિસ્ફોટનો નવો સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યો, Video જુઓ...
Published : November 13, 2025 at 2:47 PM IST
નવી દિલ્હી : સોમવારે સાંજે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે સાંજના ભારે ટ્રાફિક વચ્ચે સફેદ હ્યુન્ડાઇ i20 કારમાં વિસ્ફોટ થયો તે ક્ષણનો એક નવો સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યો છે.
લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન ગેટ નંબર 1 નજીક ટ્રાફિક કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરાયેલા ફૂટેજમાં કાર ઓટો, ઇ-રિક્ષા અને અન્ય વાહનો વચ્ચે ધીમે ધીમે આગળ વધતી દેખાય છે, તે પછી અચાનક આગ લાગી જાય છે. થોડીવારમાં, વાહન એક વિશાળ લાલ અગ્નિના ગોળાથી ઘેરાઈ જાય છે, ત્યારબાદ ધુમાડાના ગોટા આકાશમાં ઉછળવા લાગે છે, જેના કારણે નજીકના મુસાફરો સલામતી માટે દોડી રહ્યા છે.
વિસ્ફોટની અસર એટલી તીવ્ર હતી કે નજીકના અનેક વાહનોને નુકસાન થયું. ઘાયલોને મદદ કરવા માટે લોકો દોડી આવ્યા હોવાથી આ વિસ્તારમાં તાત્કાલિક અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. બુધવારે લાલ કિલ્લાના ક્રોસિંગ પર સ્થાપિત સર્વેલન્સ કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરાયેલ બીજો સીસીટીવી વીડિયો બહાર આવ્યો હતો, જેમાં અચાનક આગનો ગોળો સ્ક્રીનને ઘેરી લે તે પહેલાં ટ્રાફિકની ગતિવિધિઓ જોવા મળી હતી. કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવ્યું છે કે શહેરના વ્યસ્ત રસ્તાઓ પરની એક નિયમિત સાંજ સેકન્ડોમાં જ અંધાધૂંધીમાં ફેરવાઈ ગઈ.
#watchnow New #CCTV Footage of Red Fort Blast Shows Exact Moment Of Explosion— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 13, 2025
Follow Below Link For More Details:https://t.co/IBBnJS3RUY#DelhiNews #Blast #RedFort #CurrentEvents #Investigation #Footage #securityupdate pic.twitter.com/cmUA5f5IE2
લાલ કિલ્લા ક્રોસિંગ પર સ્થાપિત સર્વેલન્સ કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરાયેલા દ્રશ્યમાં અચાનક આગનો ગોળો સ્ક્રીનને ઘેરી લે તે પહેલાં ટ્રાફિકની ગતિવિધિઓ જોવા મળી હતી. ફૂટેજમાં લાલ કિલ્લા ક્રોસિંગ પર ધીમી ગતિએ ચાલતો ટ્રાફિક દેખાય છે, જેમાં સ્ટ્રીટલાઇટ હેઠળ કાર, બાઇક અને બસો આગળ વધી રહી છે. આંખના પલકારામાં, અચાનક ફ્લેશ સ્ક્રીન પર પ્રકાશ પાડ્યો, ત્યારબાદ આગનો ગોળો ફ્રેમને ઘેરી લીધો. વિસ્ફોટ પછી, લોકો સલામતી માટે દોડી ગયા કારણ કે વાહનો અટકી ગયા હતા અને ધુમાડાથી આખો વિસ્તાર ભરાઈ ગયો હતો.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, વિસ્ફોટ પહેલાના ફૂટેજમાં દેખાતી હ્યુન્ડાઇ i20 કારમાંથી વિસ્ફોટ થયો હતો. આગનો ગોળો ફાટતા પહેલા સિગ્નલ નજીક વાહન ધીમું પડતું દેખાય છે, જે સૂચવે છે કે વિસ્ફોટકો અંદર હતા. તપાસ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ને સોંપવામાં આવી છે, જે હવે કારના રૂટને ટ્રેસ કરવા અને તેમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિને ઓળખવા માટે નજીકના કેમેરામાંથી સોથી વધુ CCTV ક્લિપ્સની તપાસ કરી રહી છે.
