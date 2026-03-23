લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસ: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અનેક સ્થળોએ NIA ના દરોડા

દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસના સંદર્ભમાં આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેની NIA દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

NIA ટીમ એક ઉદ્યોગપતિના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડી રહી છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 2:51 PM IST

કુપવાડા (જમ્મુ અને કાશ્મીર): દિલ્હી લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસના સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ની ટીમોએ સોમવારે સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લાના હંદવાડાના ગુલુરા વિસ્તારમાં અને કુપવાડા જિલ્લામાં એક ઉદ્યોગપતિના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા.

NIA અધિકારીઓ સ્થળ પર શોધખોળ કરી રહ્યા છે અને દસ્તાવેજો અને ઉપકરણોની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, પટિયાલા હાઉસની એક ખાસ NIA કોર્ટે ડૉ. શાહીન સઈદ, મુફ્તી ઈરફાન, ડૉ. આદિલ અહેમદ, જસીર બિલાલ વાની, ડૉ. મુઝમ્મિલ, યાસીર અહેમદ ડાર અને નાસિર બિલાલ મલ્લા સહિત સાત આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી લંબાવી હતી.

તેમને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ વિશેષ ન્યાયાધીશ (NIA) પિતામ્બર દત્તે આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી વધુ 15 દિવસ માટે લંબાવી હતી.

11 માર્ચે, સુનાવણીની છેલ્લી તારીખે, NIA એ જણાવ્યું હતું કે આયાતુલ્લાહ ખામેનીના સમર્થનમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોએ તપાસમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો.

બે આરોપીઓ, તુફૈલ અહેમદ ભટ અને ઝમીર અહેમદ અહંગરને પાંચ દિવસ માટે NIA કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે પહેલાથી જ તપાસ ૪૫ દિવસ લંબાવી દીધી હતી.

મુખ્ય આરોપીને શસ્ત્રો પૂરા પાડવા બદલ જમ્મુ અને કાશ્મીરના બે વ્યક્તિઓની અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ (AGH) આતંકવાદી સંગઠન સાથે જોડાયેલા હોવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

એક નિવેદનમાં, NIA એ જણાવ્યું હતું કે બંને આરોપીઓ, ગંદરબલના ઝમીર અહમદ અહંગર અને શ્રીનગરના તુફૈલ અહમદ ભટ, AGH ના સક્રિય ઓવર-ગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ (OGW) છે, જેના કારણે આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા 11 થઈ ગઈ છે.

11 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે એક મોટો કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. NIA એ સૌપ્રથમ 16 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ આમિર રશીદ મીરની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ, અન્ય આરોપીઓ, જેમ કે જસીર બિલાલ વાની, મુફ્તી ઇરફાન અહમદ, ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલ, ડૉ. અદીલ અહમદ રાથેર, ડૉ. શાહીન સઈદ અને સોએબ, ની અલગ અલગ તારીખે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

