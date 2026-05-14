લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસ: NIAએ 10 આરોપીઓ સામે 7,500 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી
Published : May 14, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)એ લાલ કિલ્લા વિસ્તારમાં કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસમાં 10 આરોપીઓ સામે 7,500 પાનાનું આરોપપત્ર દાખલ કર્યું છે. અધિકારીઓએ ગુરુવારે આ માહિતી આપી.
પાછલા વર્ષે 10 નવેમ્બરે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીને હચમચાવી દેનારા આ ઉચ્ચ તીવ્રતાના વિસ્ફોટમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા, અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા અને મોટા પાયે મિલકતને નુકસાન પહોંચ્યું હતું.
10 આરોપીઓ અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ સાથે જોડાયેલા
NIA દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, મુખ્ય આરોપી ડો. ઉમર ઉન નબી (મૃત) સહિત તમામ 10 આરોપીઓ અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ (AGuH) સાથે જોડાયેલા છે, જે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં અલ-કાયદા (AQIS)નું સહયોગી સંગઠન છે. આરોપપત્ર અહીં પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં NIAની વિશેષ અદાલતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે.
ભારતમાં શરિયા રાજ્ય સ્થાપવું આ આતંકી સંગઠનનો ઉદ્દેશ
પટિયાલા હાઉસ કોર્ટની વિશેષ NIA અદાલતમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલા આરોપપત્ર અનુસાર, આ સાજિશ AQISની વિચારધારાથી પ્રેરિત અને અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ (AGuH)ના બેનર હેઠળ કાર્યરત એક કટ્ટરપંથી આતંકવાદી મોડ્યુલ દ્વારા રચાઈ હતી.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ 2022માં તુર્કીના રસ્તે અફઘાનિસ્તાનમાં ‘હિજરત’ની નિષ્ફળ પ્રયાસ પછી શ્રીનગરમાં એક ગુપ્ત બેઠક દરમિયાન આતંકી સંગઠનને ફરીથી જીવંત કર્યું હતું. ‘AGuH ઇન્ટરિમ’ કહેવાતા ફરીથી રચાયેલા જૂથે કથિત રીતે ‘ઓપરેશન હેવનલી હિંદ’ નામનું હિંસક અભિયાન શરૂ કર્યું હતું, જેનો ઉદ્દેશ લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી ભારતીય સરકારને હટાવવો અને દેશમાં શરિયા રાજ્ય સ્થાપવાનો હતો.
ગૃહ મંત્રાલયે AQIS અને તેના સંલગ્ન તમામ સંગઠનોને આતંકી સંગઠન જાહેર કર્યા હતા
ગૃહ મંત્રાલયે જૂન 2018માં AQIS અને તેના સંલગ્ન તમામ સંગઠનોને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યા હતા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે NIAએ વૈજ્ઞાનિક અને ફોરેન્સિક તપાસના આધારે એક મોટા જિહાદી કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેટલાક કટ્ટરપંથી બનેલા તબીબી વ્યવસાયિકો સહિત આરોપીઓ AQIS/અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદની વિચારધારાથી પ્રેરિત થઈને આ ઘાતક હુમલાને અંજામ આપવામાં સામેલ હતા.
આરોપપત્ર અન્યાયિક પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ-1967, ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023, વિસ્ફોટક પદાર્થ અધિનિયમ-1908, શસ્ત્ર અધિનિયમ-1959 અને જાહેર મિલકત નુકસાન નિવારણ અધિનિયમ-1984ની સંબંધિત કલમો હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પુલવામા વતની ડો. ઉમર ઉન નબી સામેના આરોપો સમાપ્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે આત્મઘાતી હુમલામાં માર્યા ગયા છે. તેઓ હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં મેડિસિન વિભાગના પૂર્વ સહાયક પ્રોફેસર હતા.
NIA અનુસાર, આ કેસમાં નામજોગ અન્ય આરોપીઓમાં ડો. નબી ઉપરાંત આમિર રાશિદ મીર, જસીર બિલાલ વાની, ડો. મુજમ્મિલ શકીલ, ડો. અદીલ અહમદ રાથર, ડો. શાહીન સઈદ, મુફ્તી ઇર્ફાન અહમદ વાગે, સોયબ, ડો. બિલાલ નસીર મલ્લા અને યાસિર અહમદ દાર સામેલ છે.
NIAએ કહ્યું કે તેની તપાસમાં એક મોટી સાજિશનો પર્દાફાશ થયો છે, જે સીધી AQISની વિચારસરણીથી પ્રભાવિત હતી. જૂન 2018માં ગૃહ મંત્રાલયે AQISને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું હતું. તપાસકર્તાઓ અનુસાર, અનેક આરોપીઓ વ્યાવસાયિક રીતે ભણેલા-ગણેલા હતા, જેમાં ડોક્ટરો પણ સામેલ છે, જેઓએ કથિત રીતે કટ્ટરપંથી પ્રચારને અપનાવ્યો અને પોતાની તકનીકી જ્ઞાનનો ઉપયોગ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં કર્યો.
તપાસમાં શું-શું જાણવા મળ્યું
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મોડ્યુલના સભ્યોએ જમ્મુ-કાશ્મીર, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને દિલ્હી-એનસીઆર વિસ્તારોમાં છુપાઈને કામ કરતાં લોકોની ભરતી કરી, હિંસક કટ્ટરપંથી વિચારસરણીનો પ્રચાર કર્યો અને હથિયાર તેમજ વિસ્ફોટકોનો સંગ્રહ કર્યો.
તપાસકર્તાઓએ જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ગુપ્ત રીતે રાસાયણિક સામગ્રી ખરીદીને અને મિશ્રણને પરિપૂર્ણ કરવા માટે વારંવાર પ્રયોગો કરીને શક્તિશાળી વિસ્ફોટક ટ્રાયએસીટોન ટ્રાયપેરોક્સાઇડ (TATP) તૈયાર કર્યું હતું.
NIA અનુસાર, જૂથે ડ્રોન-માઉન્ટેડ અને રોકેટ-આસિસ્ટેડ વિસ્ફોટકો સહિત વિવિધ પ્રકારના ઇમ્પ્રોવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોસિવ ડિવાઇસ (IEDs) પણ તૈયાર કર્યા અને પરીક્ષણ કર્યા હતા, જેનો કથિત રીતે જમ્મુ-કાશ્મીર અને દેશના અન્ય ભાગોમાં સુરક્ષા ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાનો પ્લાન હતો. એજન્સીએ કહ્યું કે આરોપીઓએ AK-47 રાઇફલ, ક્રિંકોવ રાઇફલ અને દેશી પિસ્તોલ જેવા પ્રતિબંધિત હથિયારો અને જીવંત ગોળીઓ ખરીદી હતી.
આરોપપત્રને દેશભરમાં કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા વિશાળ પુરાવાઓનું સમર્થન મળ્યું છે. NIAએ કહ્યું કે તેણે 588 મૌખિક ગવાહી, 395થી વધુ દસ્તાવેજી રેકોર્ડ અને 200થી વધુ જપ્ત કરાયેલા સામગ્રીના પુરાવા એકત્ર કર્યા છે.
તપાસકર્તાઓએ વૈજ્ઞાનિક અને ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ પર પણ આધાર રાખ્યો, જેમાં DNA ફિંગરપ્રિન્ટિંગ, વોઇસ એનાલિસિસ અને બ્લાસ્ટ સાઇટ તેમજ આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોમાંથી એકત્ર કરાયેલા ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓની તપાસ સામેલ છે.
આરોપપત્ર અનુસાર, ડો. ઉમર ઉન નબીની ઓળખ DNA એનાલિસિસથી થઈ, જ્યારે તપાસકર્તાઓએ બ્લાસ્ટ સાઇટમાંથી જૈવિક નમૂના બરામદ કર્યા હતા. ફરીદાબાદ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા સ્થળોમાંથી પણ પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તપાસકર્તાઓએ કહ્યું કે વિસ્ફોટક સામગ્રી, લેબ સાધનો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો બરામદ કરવામાં આવ્યા હતા.એજન્સીએ વધુમાં દાવો કર્યો કે આરોપીઓએ વિસ્ફોટક અને શસ્ત્ર વ્યવસ્થા તૈયાર કરવા માટે ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન સ્રોતોમાંથી મિક્સ્ડ મેટલ ઓક્સાઇડ (MMO) એનોડ, ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ અને સ્વિચ જેવી ખાસ લેબ વસ્તુઓ ખરીદી હતી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે આતંકી મોડ્યુલ નાબૂદ થાય તે પહેલાં જમ્મુ-કાશ્મીરની બહાર પોતાનો ઓપરેશનલ ફૂટપ્રિન્ટ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે NIAએ કહ્યું કે તપાસ દરમિયાન જે ફરાર વ્યક્તિઓની સંડોવણી સામે આવી છે, તેમની શોધખોળ ચાલુ છે.