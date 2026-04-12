તિરુમાલા મંદિરમાં 2025-26માં વિક્રમજનક સંખ્યામાં ભક્તો આવ્યા, લાડુ પ્રસાદના વેચાણમાં 12.68%નો વધારો
ટીટીડીના મતે, ટેકનોલોજી અને કાળજીપૂર્વક આયોજનને કારણે ભક્તોની સંખ્યામાં અને લાડુ પ્રસાદના વેચાણમાં 12.68 ટકાનો વધારો થયો.
Published : April 12, 2026 at 3:56 PM IST
તિરુપતિ : વર્ષ 2025-26માં તિરુમાલા શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામીની મુલાકાત લેનારા ભક્તોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. ટેકનોલોજી અપનાવવા, કાળજીપૂર્વક આયોજન અમલમાં મૂકવા, અને શ્રધ્ધાળુઓની સુવિધા અને વચેટિયાઓની સિસ્ટમને અસરકારક રીતે રોકવા TTD (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ) વહીવટીતંત્રના પ્રયાસોને કારણે તમામ મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં રેકોર્ડબ્રેક વધારો થયો.
દર્શન, હુંડીની આવક અને પ્રસાદ વિતરણ માટે આવતા ભક્તોની સંખ્યા. કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા ઝડપી લાઇન મેનેજમેન્ટ નિર્ણયો અને રૂમ ફાળવણીમાં પારદર્શિતા જેવી પદ્ધતિઓએ આ સફળતામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે.
- 2025-26માં, તિરુમાલા શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામીના દર્શન માટે વિક્રમજનક સંખ્યામાં ભક્તો આવ્યા હતા
- છેલ્લા 6 મહિનામાં, હુન્ડીમાંથી દર મહિને રુ.120 કરોડથી વધુની આવક થઈ છે
- લાડુ પ્રસાદમના વેચાણમાં 12.68%નો વધારો નોંધાયો
- ટેકનોલોજી અને કાળજીપૂર્વક આયોજનને કારણે ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો થયો
- મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં 4.57% નો વધારો
2023-24 અને 2024-25 દરમિયાન દરરોજ સરેરાશ 70,000 ભક્તોએ દેવતાના દર્શન કર્યા હતા, જ્યારે 2025-26માં આ આંકડો વધીને 73,000 થયો, જે 4.57 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
ગયા જૂનમાં, ફક્ત શનિવારે જ, સરેરાશ 90,000 થી 95,000 ભક્તોએ ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા. વૈકુંઠ એકાદશીના પ્રસંગે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં દસ દિવસમાં 1,40,000 વધુ ભક્તોને ભગવાનના 'દર્શન' કરવાનો લહાવો મળ્યો.
AI-સંકલિત કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા વિઝન વધુ તીવ્ર બન્યું!
AI-સંકલિત કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટરમાંથી કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરીને, અધિકારીઓ કતારમાં ભક્તોની ભીડ અને કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર રાહ જોવાના સમયના આધારે વાસ્તવિક સમયના નિર્ણયો લઈ શક્યા, જેથી વધુ લોકો ભગવાનના 'દર્શન' કરી શકે.
ભગવાનની દૈનિક વિધિઓ (કૈંકર્ય) અથવા 'દર્શન'ના સ્લોટમાં કોઈ વિલંબ ન થાય તે માટે સમયપત્રકનું કાળજીપૂર્વક સંચાલન કરીને, ભક્તો હવે સરળ અને ઝડપી 'દર્શન'નો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ભક્તોની વધતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, અધિકારીઓએ યાંત્રિક સાધનો અને 2,000 લોકોની ટીમનો ઉપયોગ કરીને સફાઈ વ્યવસ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે.
મંદિરના દાનપેટીમાંથી આટલી આવક પ્રાપ્ત થઈ
સામાન્ય રીતે, તિરુમાલાની હુંડી (પ્રસાદ બોક્સ) ની આવક જુલાઈ અને ઓગસ્ટના ટોચના મહિનાઓ દરમિયાન રુ.120 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન) થી વધુ હોય છે, જ્યારે ભક્તોની સૌથી વધુ ભીડ હોય છે. જોકે, 2025-26 નાણાકીય વર્ષનો એક મહત્વપૂર્ણ હાઇલાઇટ એ હતો કે હુંડીની આવક સતત છ મહિના સુધી રુ.120 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન) થી વધુ રહી. એકંદરે, તે વર્ષે હુંડીની આવક રુ.1,420 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) થી વધુ થઈ ગઈ.
દલાલી સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ
ટીટીડી (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ) ના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, અધિકારીઓએ રહેઠાણમાં રૂમ ફાળવવામાં સામેલ વચેટિયાઓ ('દલાલી') ની સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી દીધી છે. અગાઉ, 'દર્શન' બુકિંગ સાથે કોઈ લિંક વિના રૂમ ફાળવવામાં આવતા હતા, જેના કારણે કાળાબજારનો ધંધો વધ્યો હતો. ગઠબંધન સરકારની રચના પછી, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રૂમ ફાળવવા માટે માન્ય દર્શન ટિકિટની આવશ્યકતા ધરાવતી નીતિના કડક અમલીકરણથી અનિયમિતતાઓ દૂર થઈ. ભક્તો માટે રૂમની ઝડપી ઉપલબ્ધતા ઉપરાંત, રહેઠાણ સુવિધાઓમાંથી આવક 2024-25 માં રુ.133 કરોડથી વધીને 2025-26 માં રુ.141 કરોડ થવાની ધારણા છે.
વધુ સ્વાદિષ્ટ લાડુ માટે AI ટેકનોલોજી
ટીટીડીએ લાડુ પ્રસાદની તૈયારીમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. કાચા માલના ગ્રેડિંગ માટે હવે એઆઈ ટેકનોલોજી અને ઓટોમેટેડ મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભક્તોએ લાડુની ગુણવત્તા અને સ્વાદ બંનેમાં સુધારો જોયો છે. વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે ઉત્પાદનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
2024-25માં 12.49 કરોડ લાડુ વેચાયા હતા, જ્યારે 2025-26માં વેચાણ 13.95 કરોડ સુધી પહોંચશે, જે 12.68 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની મદદથી, લાડુના વિતરણ માટે પર્યાવરણને અનુકૂળ શણ અને નિકાલજોગ બેગ રજૂ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, યુપીઆઈ ચુકવણી ટૂંક સમયમાં લાડુ કાઉન્ટર પર ઉપલબ્ધ થશે.
ભક્તોની વધતી સંખ્યા સાથે, માતૃશ્રી તારિગોંડા વેંગામમ્બા અન્નપ્રસાદમ સંકુલમાં આપવામાં આવતી સેવાઓનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત થયો છે. પરિણામે, ટ્રસ્ટને દાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જ્યારે 2023-24માં દરરોજ સરેરાશ 1.87 લાખ લોકોને અન્નપ્રસાદમ ભોજન પીરસવામાં આવતું હતું, ત્યારે આ આંકડો 2024-25 સુધીમાં 2.21 લાખ અને 2025-26 સુધીમાં 2.85 લાખ થવાનો અંદાજ છે.
