TMCના બળવાખોર જૂથે મમતા બેનર્જીના સ્થાને અરૂપ રોયને અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા, અભિષેક બેનર્જીને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ
ટીએમસીના બળવાખોર જૂથે કોલકાતામાં એક બેઠક યોજી, મમતા બેનર્જીના સ્થાને અરૂપ રોયને અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા.
Published : June 22, 2026 at 10:11 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં અકલ્પનીય અને અભૂતપૂર્વ ઘટનાઓ બની છે. એક સમયે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 'સેકન્ડ-ઇન-કમાન્ડ' અથવા સૌથી અગ્રણી પદાધિકારી તરીકે ગણવામાં આવતા અભિષેક બેનર્જીને પાર્ટીના એક બળવાખોર જૂથ દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
સોમવારે કોલકાતાના ન્યુ ટાઉનની એક લક્ઝરી હોટલમાં યોજાયેલી બેઠકમાં, ઋતબ્રત બેનર્જી અને સંદીપન સાહાએ મમતા બેનર્જીને સંપૂર્ણપણે બાજુ પર મૂકી દીધા અને પાર્ટીની કમાન પોતાના હાથમાં લીધી. આ બેઠકમાં બળવાખોર ધારાસભ્યો અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસથી અલગ થયેલા ભૂતપૂર્વ જનપ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમના દ્રશ્યો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તૃણમૂલ સંગઠન સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયું છે, જે ફક્ત ધારાસભ્યો અને સંસદીય પક્ષથી આગળ વધીને ફેલાયેલું છે.
કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 50 થી વધુ ભૂતપૂર્વ તૃણમૂલ કાઉન્સિલરો ઉપરાંત, મુર્શિદાબાદ અને બહેરામપુરના અસંખ્ય ભૂતપૂર્વ જનપ્રતિનિધિઓ બેઠકમાં હાજરી આપી અને બળવાખોર જૂથમાં જોડાયા. અસીમ બાસુ, જુઈ બિશ્વાસ અને તારક સિંહ જેવા જાણીતા નેતાઓ ઉપરાંત, ફિરહાદ હકીમ, જાવેદ ખાન, અરૂપ રોય અને ભૂતપૂર્વ પરિવહન મંત્રી સ્નેહાશિષ ચક્રવર્તી જેવા અગ્રણી નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે, મીટિંગ હોલમાં પાર્ટીનું ચૂંટણી ચિહ્ન મુખ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમાં મમતા બેનર્જીનો કોઈ ફોટો કે તેમના નામનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. આ મુખ્ય બેઠક દરમિયાન અભિષેકને સસ્પેન્ડ કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બેઠકમાં હાજર અસંતુષ્ટ જૂથના એક નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "સંગઠનમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ફરિયાદોને કારણે આજે સર્વાનુમતે અભિષેક બેનર્જીને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો."
મમતાના સ્થાને અરૂપ રોય
આ રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે, ઉલુબેરિયા પૂર્વના ધારાસભ્ય ઋતાબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના 'નબા તૃણમૂલ બ્લોક' (ન્યુ તૃણમૂલ બ્લોક) એ તેની નવી સમિતિની જાહેરાત કરી. હાવડા સેન્ટ્રલના ધારાસભ્ય અરૂપ રોય મમતાના સ્થાને આવ્યા છે અને તેમને નવા અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. નવી રચાયેલી સમિતિમાં જાવેદ ખાન, સંદીપન સાહા, ઋતાબ્રત બેનર્જી અને સબીના યાસ્મીન મહાસચિવના પદ સંભાળે છે, જ્યારે અખ્તરુઝમાનને ખજાનચી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અરૂપ બિસ્વાસ, ફિરહાદ હકીમ અને રથિન ઘોષને ઉપપ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ ફેરફાર અંગે, અસંતુષ્ટો કહે છે કે, "'નવી તૃણમૂલ'ની લગામ હવે સંપૂર્ણપણે અમારા હાથમાં છે; તેથી, ટોચના હોદ્દાઓ પર આ ફેરબદલ સંગઠનને નવો દેખાવ આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો." જોકે, આ નવા સંગઠનની ઝડપી રચના બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં અટકળો ચાલી રહી છે કે શું અસંતુષ્ટો હવે પક્ષના સત્તાવાર ચૂંટણી પ્રતીક પર કાનૂની દાવો કરશે.
રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે આ બળવાના બીજ થોડા સમય પહેલા વાવ્યા હતા. રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર આવ્યા પછી, વિધાનસભામાં 70 ધારાસભ્યો દ્વારા સહી કરાયેલ એક ઠરાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જોકે, એન્ટલીના ધારાસભ્યો સંદીપન સાહા અને ઋતબ્રત બેનર્જીએ સહીઓ સામે ખુલ્લેઆમ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
તેઓએ સ્પીકરને સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ કરી કે, "અમે તે ઠરાવ પર સહી કરી નથી; વિધાનસભામાં રજૂ કરાયેલા ઠરાવ પર અમારી સહીઓ સંપૂર્ણપણે બનાવટી હતી."
આ મામલો આખરે કોલકાતા હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો, અને સ્પીકરે આખરે ઋતબ્રતને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે માન્યતા આપી. ત્યારથી, અગ્રણી નેતાઓ એક પછી એક મમતા બેનર્જીને છોડીને ઋતબ્રતના કેમ્પમાં જોડાઈ રહ્યા છે.
ફલ્ટા પોલીસ સ્ટેશનમાં અભિષેક બેનર્જી સામે નવી એફઆઈઆર
આ ગંભીર આંતરિક કટોકટી વચ્ચે, અભિષેક બેનર્જી પણ કાનૂની દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભાજપના નેતા અભિજીત દાસે - જેને "બોબી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - એમ્ફાન રાહત ભંડોળના વિતરણમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને ફાલ્ટા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની સામે નવી એફઆઈઆર નોંધાવી છે. તેમણે અગાઉ વિષ્ણુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આવા જ આરોપ લગાવ્યા હતા.
ફલ્ટામાં દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં માછીમાર રાહત અને ઘર બાંધકામ માટે સરકારી ભંડોળમાં ₹47 કરોડથી વધુના વિતરણમાં અનિયમિતતાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં, ભાજપના નેતા બોબીએ જણાવ્યું હતું કે, "લાભાર્થીઓની યાદીમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ કરવામાં આવી છે, અને એક જ પરિવારના અનેક સભ્યોના નામનો સમાવેશ કરીને સરકારી ભંડોળનો દુરુપયોગ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. અમે આ ભ્રષ્ટાચારના મૂળ શોધવા માટે નિષ્પક્ષ એફઆઈઆર અને સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરી છે."
અભિષેકની સાથે, જહાંગીર ખાન - જેને તેમના નજીકના સાથી માનવામાં આવે છે - અને ફલ્ટાના તત્કાલીન ધારાસભ્ય શંકર કુમાર નાસ્કર પણ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસમાં ફસાયેલા છે.
હકીકતમાં, એક તરફ પક્ષ સત્તા ગુમાવી રહ્યો છે અને બીજી તરફ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં કાનૂની ફસાઈ રહ્યો છે, તૃણમૂલનું એક સમયે સૌથી મોટું નેતૃત્વ હવે સંપૂર્ણપણે ઘેરાયેલું છે.