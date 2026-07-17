RE-NEET UG 2026 ના પરિણામો જાહેર; કાઉન્સેલિંગ માટે 11.21 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પાત્ર; ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ 213
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર NEET UG પરીક્ષાના અંતિમ પરિણામો જાહેર કર્યા છે.
Published : July 17, 2026 at 7:21 AM IST
કોટા: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા, Re-NEET UG-2026 ના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. આ પરીક્ષા 21 જૂને દેશભરમાં ફરીથી લેવામાં આવી હતી. NTA અનુસાર, 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાવી હતી, જેમાં આશરે 20 લાખ વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. તેમાંથી 11.21 લાખ વિદ્યાર્થીઓને લાયક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તેમના પરિણામો જોઈ શકે છે, જ્યાં બે લિંક્સ આપવામાં આવી છે. પરિણામ ડાઉનલોડ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો એપ્લિકેશન નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરવો પડશે. જાહેર કરાયેલા પરિણામો અનુસાર, ટોપરે 715 ગુણ મેળવ્યા છે. જનરલ અને EWS શ્રેણીઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ 213 ગુણ મેળવ્યા હોય તો તેમને લાયક ગણવામાં આવ્યા છે, જ્યારે OBC, SC અને ST શ્રેણીઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ 177 ગુણ મેળવ્યા હોય તો તેમને કાઉન્સેલિંગ માટે લાયક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં કટ-ઓફમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જનરલ અને ઇડબ્લ્યુએસ શ્રેણીઓ માટે કટ-ઓફમાં 69 ગુણનો વધારો થયો છે, જ્યારે ઓબીસી, એસસી અને એસટી શ્રેણીઓ માટે 64 ગુણનો વધારો થયો છે. 36 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષામાં ભાગ લીધો હતો. ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ 1.7 લાખ વિદ્યાર્થીઓ હતા, જ્યારે લક્ષદ્વીપમાં સૌથી ઓછી 46 વિદ્યાર્થીઓ હતા.
આન્સર કી બહાર પાડવામાં આવી: NTA એ ગુરુવારે સવારે 9 વાગ્યે આન્સર કી બહાર પાડી. ભૌતિકશાસ્ત્રનો એક પ્રશ્ન છોડી દેવામાં આવ્યો હતો, અને એક પ્રશ્ન માટે બે વિકલ્પો સાચા માનવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રશ્ન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોની લાક્ષણિકતાઓ સાથે સંબંધિત હતો. છોડવામાં આવેલ પ્રશ્ન વર્નિયર કેલિપર્સ પર આધારિત હતો. દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાનમાંથી કોઈ પ્રશ્નો છોડવામાં આવ્યા ન હતા, ન તો એક કરતાં વધુ વિકલ્પો સાચા માનવામાં આવ્યા હતા. બંને વિષયો સંપૂર્ણપણે ભૂલ-મુક્ત હતા. RENET UG-2026 પરીક્ષા રવિવાર, 21 જૂને પેન-પેપર મોડમાં લેવામાં આવી હતી, જેમાં લગભગ 20 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.
છેલ્લા 8 વર્ષથી OBC, ST અને SC માટે ક્વોલિફાય માર્ક્સ
|વર્ષ
|કુલ માર્ક્સ
|ક્વોલિફાય માર્ક્સ
|ટકાવારી
|2019
|720
|107
|14.86%
|2020
|720
|113
|15.69%
|2021
|720
|108
|15.00%
|2022
|720
|93
|12.92%
|2023
|720
|107
|14.86%
|2024
|720
|127
|17.64%
|2025
|720
|113
|15.69%
|2025
|720
|177
|24.58%
છેલ્લા 8 વર્ષના ક્વોલિફાય માર્ક્સ
|વર્ષ
|કુલ માર્ક્સ
|ક્વોલિફાય માર્ક્સ
|ટકાવારી
|2019
|720
|134
|18.61%
|2020
|720
|147
|20.42%
|2021
|720
|138
|19.17%
|2022
|720
|117
|16.25%
|2023
|720
|137
|19.03%
|2024
|720
|162
|22.50%
|2025
|720
|144
|20.00%
|2026
|720
|213
|29.58%