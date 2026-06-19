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Re-NEET 2026 : રાજસ્થાનમાં રી-નીટનું નકલી પેપર વેચતા યુવકની ધરપકડ, સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતો હતો ખેલ

21 જૂને દેશભરમાં નીટની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેને લઇને તંત્ર એલર્ટ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર NEETનું બોગસ પેપર વેચનારો શાતિર ઝડપાયો
સોશિયલ મીડિયા પર NEETનું બોગસ પેપર વેચનારો શાતિર ઝડપાયો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 9:16 AM IST

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ભીલવાડા: રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા નીટ (NEET Exam) સાથે જોડાયેલી ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો છે. પ્રતાપનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રી-નીટ (Re-NEET)નું નકલી અને બોગસ પેપર ઓનલાઇન વેચવાના આરોપમાં પોલીસે 19 વર્ષીય યુવકની ધરપકડ કરી છે.

ગુપ્ત સુચના પર કરવામાં આવી કાર્યવાહી

ભીલવાડાના પ્રતાપનગર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી સુનીલ તાડાએ જણાવ્યું હતું કે, 21 જૂને દેશભરમાં નીટની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેને લઇને તંત્ર એલર્ટ છે. ભીલવાડાના પોલીસ અધીક્ષક (SP) સાગર રાણાએ જિલ્લામાં કોઇ ગડબડ વગર નિષ્પક્ષ પરીક્ષા કરાવવાના કડક નિર્દેશ આપ્યા છે. SP કાર્યાલયની જિલ્લા વિશેષ શાખાને 'આઇ-મેક પોર્ટલ' પર ગુપ્ત સૂચના મળી હતી કે કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વો યુવાઓને ગુમરાહ કરવા માટે રી-નીટનું નકલી પેપર તૈયાર કરી ચુક્યા છે અને તેને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા યુવાઓને વેચવામાં આવી રહ્યું છે.

પોલીસે 19 વર્ષીય યુવકને ઝડપ્યો

ઘટનાની સંવેદનશીલતાને જોતા SPના નિર્દેશ પર તરત જ એક વિશેષ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી જેનું નેતૃત્ત્વ પ્રતાપ નગર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી કરતા હતા. આ ટીમે સમય ગુમાવ્યા વગર પટેલ નગર સ્થિત એક મકાનમાં અડધી રાત્રે દરોડા પાડ્યા હતા. ઘટનાસ્થળેથી 19 વર્ષીય આકાશની અટકાયત કરી હતી. પોલીસ અનુસાર, આ તપાસ ત્યારે હાથ ધરવામાં આવી જ્યારે આકાશ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યુવાઓને રી-નીટનું નકલી પેપર ઓનલાઇન મોકલતો હતો. પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, પકડાયેલો આરોપી આકાશ મૂળ ચૂરુ જિલ્લાના રાવતસર કુજલાનો રહેવાસી છે. આખી રાત ચાલેલી પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ શુક્રવાર સવારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે ભીલવાડા પોલીસ આકાશની પૂછપરછ કરી રહી છે જેથી સમગ્ર સિંડિકેટનો પર્દાફાશ કરી શકાય.

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