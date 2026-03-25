પુરીના જગન્નાથ મંદિરમાં 48 વર્ષ બાદ રત્ન ભંડારની ગણતરીનું કામ શરૂ
ગણતરી પ્રક્રિયા ચોક્કસ શુભ સમય દરમિયાન હાથ ધરાશે, મંદિરની દૈનિક વિધિઓ અને ભક્તો માટે દર્શનનો લાભ પ્રભાવિત ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે
Published : March 25, 2026 at 4:44 PM IST
પુરી (ઓડિશા): જગન્નાથ મંદિરના રત્ન ભંડાર (ખજાના) ની ગણતરી કરવાની પ્રક્રિયા બુધવારે શરૂ થઈ. 48 વર્ષના લાંબા વિરામ પછી, 1978 બાદ- શ્રીમંદિરના રત્ન ભંડારમાં રાખવામાં આવેલા રત્નો અને આભૂષણોની ફરી એકવાર ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે.
આ કાર્ય માટે શુભ સમય બપોરે 12:09 થી 1:45 વાગ્યા સુધીનો છે. ગણતરી પ્રક્રિયા આ ચોક્કસ શુભ સમય દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મંદિરની દૈનિક વિધિઓ અને ભક્તો માટે દર્શનનો લાભ પ્રભાવિત ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
રત્ન ભંડાર ગણના ટીમના સભ્યોએ મંદિરના સિંહ દ્વાર સામે ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા પછી શ્રીમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો. બપોરે 12:09 વાગ્યાના શુભ મુહૂર્તે, આ ટીમના સભ્યોએ રત્ન ભંડારમાં પ્રવેશ્યા.
આ જૂથમાં શ્રીમંદિરના મુખ્ય પ્રશાસક, પુરી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, પોલીસ અધિક્ષક, ન્યાયાધીશ વિશ્વનાથ રથ (રત્ન ભંડાર માટેની ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિના અધ્યક્ષ), તેમજ દેખરેખ અને સંચાલન ટીમના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
ફક્ત નિયુક્ત ટીમના સભ્યોને જ રત્ન ભંડારમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી છે. આ સમય દરમિયાન, મોબાઇલ ફોન અથવા કોઈપણ ધાતુની વસ્તુ અંદર લઈ જવાની સખત મનાઈ છે. ભક્તોને ફક્ત બાહ્ય પરિસરમાંથી જ દર્શન કરવાની પરવાનગી છે. મંદિરમાં પ્રવેશતા પહેલા, મુખ્ય પ્રશાસકે મીડિયાને સંબોધન કર્યું અને બધા ભાગ લેનારા સભ્યોને તમામ સ્થાપિત પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવા સૂચનાઓ જારી કરી.
વધુમાં, આંતરિક ગર્ભગૃહમાં કોઈપણ પ્રકારની ધાતુની વસ્તુનો પ્રવેશ પ્રતિબંધિત છે. રત્ન ભંડારમાં પ્રવેશતા પહેલા બધા સભ્યોની તપાસ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. ઇન્વેન્ટરી ટીમ પરંપરાગત પોશાક પહેરીને રત્ન ભંડારમાં પ્રવેશ કરશે. પ્રભારી અધિકારીઓ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે ખજાના ખંડમાં જશે.
